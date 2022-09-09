'Bạn gái cũ của Shark Bình' lên tiếng, tiết lộ chuyện đã 'ba mặt một lời' sau khi bị Phương Oanh 'réo tên' trong lùm xùm tình ái

Mới đây, Phương Oanh tung đoạn tin nhắn mà "bạn gái cũ của Shark Bình" gửi cho cô nhiều ngày trước. Theo đó, trước khi hẹn hò với nữ diễn viên, nam doanh nhân cũng đã quen một số người nhưng lúc đó doanh nhân Đào Lan Hương lại không hề tỏ ra “đau buồn trách giận”.

Phương Oanh bất ngờ đăng đàn và chia sẻ hình ảnh chụp tin nhắn của cô với người tình cũ của shark Bình, cũng như của shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương. Theo đó, nữ diễn viên đã chia sẻ hình ảnh chụp tin nhắn mà cô khẳng định đó là "bạn gái cũ của Shark Bình" gửi cho mình để chứng minh rằng trước khi đến với cô, vị đại gia công nghệ từng có vài người tình khác. Ngay lập tức sau đó, C.N - người được Phương Oanh đăng đàn với danh xưng "bạn gái cũ của Shark Bình" đã lên tiếng làm rõ mọi chuyện khi vô tình tham gia vào lùm xùm tình ái "từ trên trời rơi xuống".

'Bạn gái cũ của Shark Bình' lên tiếng làm rõ mọi chuyện sau khi bị Phương Oanh réo tên - Ảnh: Chụp màn hình Mở đầu bài viết, cô gửi lời xin lỗi tới tất cả người quen thân vì đã làm phiền mọi người. Cô thật sự không mong muốn điều này và xin xử lý chuyện một cách dễ hiểu: "Anh Bình từng đến nhà đặt vấn đề với mẹ em, xin qua lại với em. Con trai và gia đình anh ấy, em đã gặp rất nhiều lần. Vì thế trò chị Oanh nói không thể chấp nhận được. Ai anh ấy gặp chẳng vậy. Bạn bè hôm đi Nga có ai dưới 3 vợ đâu. Toàn vợ này đẻ là vợ sau có bầu. Họ coi phụ nữ như cái máy đẻ nên em mới sợ. Gen em thì xịn, ai cho lung tung. Những người hẹn hò với em đều biết, dù chưa xác định nhưng em hay dắt về gặp mẹ. Qua được mẹ thì mới xác định yêu. Nhưng đen thay mami "Says No" (mẹ nói "Không"), bảo lấy ai cũng được, không được lấy thằng Bình. Nó thấp đẻ con với nó sẽ xấu đấy. Thế mà em vẫn cho anh cơ hội. Sau khi em đi công tác Nha Trang về, cho thể hiện tấm lòng thành thì phát hiện anh đang nhắn tin tình tứ với một chị single mom. Sau anh bảo vì em mãi dền dứ, không cho anh cơ hội. Anh bảo em đứng núi này trông núi nọ nên phải quen người mới, chứ thật ra anh chỉ có mỗi mình em. Sau đó anh còn kêu "Anh đang tán cả bạn nó đây này. Nó đang chửi anh. Em là số 1".

Cô gửi lời xin lỗi tới tất cả người quen thân vì đã làm phiền mọi người vì sự việc không mong muốn - Ảnh: Internet Chuyện tình của C.N kết thúc một cách chóng vánh khi cô chủ động nhắn tin cho doanh nhân Đào Lan Hương. Lúc này cô mới ngã ngửa biết rõ sự tình người không muốn ly hôn là Shark Bình, chứ không phải người vợ. Cô lập tức gửi lời xin lỗi đến với bà Hương - vợ chính thức của người mà suýt nữa cô quyết định gắn bó. Cô bộc bạch: "Và đến bây giờ, chị ấy vẫn nói em chỉ là người bị hại. Chị ấy không nghĩ gì, còn bảo may em biết sớm, kết thúc sớm, không khổ 20 năm như chị. Tuần trước em vừa ngồi nói chuyện với chị đến 1h sáng khi vừa về đến sân bay. Em đã có người yêu mới cả năm nay rồi". C.N cho biết thêm: "Cái đen đen chị Oanh che (tức đoạn tin nhắn Phương Oanh tung lên) là email em chửi anh Bình. Chẳng hiểu sao lâu lắm không liên lạc, vậy mà trước đêm chuyện của anh ấy và Phương Oanh xảy ra thì anh hỏi em quay lại làm bạn được không? Em đã thẳng thừng từ chối". Cô cũng đã sang tận nhà Shark Bình để làm rõ mọi chuyện nhưng không gặp - Ảnh: Chụp màn hình Chưa dừng ở đó, C.N bộc bạch: "Mới hôm qua bỗng dưng anh Bình bảo hận em, thù em, sẽ mang em ra làm lá chắn. Em cũng gọi điện cho chị Hương và luật sư luôn. Em bảo đâu có rảnh để liên quan, lôi vô làm chi, cứ tự nhiên xuất hiện rồi bảo cho em mất hết? Hóa ra hôm nay làm trò mèo, muốn chứng minh trước đó yêu rồi mà chị Hương không nói gì? Sao giờ yêu Oanh chị Hương lại thế". Bên cạnh đó, C.N còn tiết lộ sau khi Phương Oanh lên bài, cô đã qua nhà Shark Bình để được "3 mặt một lời" nhưng chỉ có 2 đứa trẻ ở nhà. Cô liền hỏi bố đâu thì được con trai lớn trả lời: "Bố đi tiếp khách, lâu bố mới về nhà". Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của C.N đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hiện tại, người hâm mộ nói riêng và cộng đồng mạng nói chung đang đợi chờ các nhân vật chính lên tiếng về chuyện ồn ào giữa người yêu cũ và người yêu mới này.

Hé lộ ảnh thời trẻ của vợ Shark Bình: Hotgirl trường chuyên một thời, cùng chồng khởi nghiệp từ năm 20 tuổi Trên mạng xã hội, các netizen chia sẻ một video về hình ảnh thuở nhỏ của bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình. Hình ảnh của bà nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-gai-cu-cua-shark-binh-len-tieng-tiet-lo-chuyen-da-ba-mat-mot-loi-sau-khi-bi-phuong-oanh-reo-ten-trong-lum-xum-tinh-ai-500924.html