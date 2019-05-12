Sau tin chồng cũ sắp lên chức cha, Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ về nỗi lòng làm mẹ khiến nhiều người cảm thông

Hôm nay (12/5), ca sĩ Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ về nỗi niềm khi không thể ở bên các con trong Ngày của Mẹ khiến nhiều người xúc động.

Vừa qua, thông tin Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung mang thai chỉ sau 1 tháng kết hôn bất ngờ gây xôn xao dư luận. Khi cuộc sống hôn nhân của chồng cũ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông thì Hồng Nhung dường như chẳng mấy bận tâm. Cô vẫn chăm chỉ đi hát và bận rộn chăm sóc các con. Hồng Nhung trở lại với các hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV Mới đây, Hồng Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân cảm giác phải xa con trong Ngày của Mẹ cũng như nói về động lực giúp cô cố gắng từng ngày: “Ngày của Mẹ mà mẹ vắng nhà. Mẹ đi hát mừng ngày của tất cả những bà mẹ. Còn hai con tặng quà cho mẹ bằng thành tích của mình: Tép được ông ngoại khen bài viết về dịp nghỉ ngoài biển vừa rồi; Tôm được sư phụ Trần Mạnh Tuấn khen giỏi (lần đầu) với bài tập có khoảng… 5 nốt thầy giao!

Thế thôi, là đủ động lực cho một bà mẹ như bao bà mẹ khác! Đêm nay mẹ sẽ hát thật bay!”. Bài đăng của nữ ca sĩ nhân Ngày của Mẹ - Ảnh: FBNV Có thể thấy, dù phải đi lưu diễn xa, không thể bên con trong ngày đặc biệt nhưng Hồng Nhung vẫn rất lạc quan, vui vẻ bởi động lực của cô chính là thấy các con từng ngày trưởng thành, học giỏi, ngoan ngoãn. Những thành tích dù bé nhỏ của các con cũng đủ để “nàng Bống” tận hưởng niềm hạnh phúc như bao bà mẹ khác.

Niềm hạnh phúc của cô là thấy các con trưởng thành mỗi ngày - Ảnh: FBNV Bài chia sẻ của Hồng Nhung đã lay động trái tim của những người làm mẹ. Nhiều fan để lại bình luận bày tỏ sự cảm thông đến nữ ca sĩ: “Các con của nghệ sĩ thiệt thòi vì những ngày lễ mẹ thường phải đi xa để phục vụ cộng đồng nhưng bù lại các con lại được mẹ bù đắp gấp bội khi mẹ trở về nhé 2 nhóc xinh đẹp của mẹ Bống!”. Nhiều người để lại bình luận cảm thông với Hồng Nhung - Ảnh: Internet Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Hồng Nhung đã lấy lại tinh thần và liên tục xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, đồng thời cô luôn dành thời gian để chăm sóc hai thiên thần nhỏ.

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung lộ vòng 2 lớn bất thường sau 1 tháng tái hôn Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy sự thay đổi đột ngột về vóc dáng của Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung.

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