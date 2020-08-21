Sau thời gian 'ở ẩn', em gái tỷ phú của Cẩm Ly tái xuất với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 48

Hậu trường 21/08/2020 16:22

Những hình ảnh mới nhất của em gái Cẩm Ly – nữ ca sĩ Hà Phương trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cẩm Ly, Hà PhươngMinh Tuyết sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Sau khi trưởng thành, cả ba chị em đều tham gia hoạt động nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công. Trái ngược với Cẩm Ly và Minh Tuyết, Hà Phương có cuộc sống khá kín tiếng.

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Cẩm Ly và Hà Phương trong đám cưới Minh Tuyết - Ảnh: Internet

Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư và kết hôn cùng doanh nhân giàu có Chính Chu. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống viên mãn bên 2 cô con gái.

Khoảng thời gian gần đây, em gái Cẩm Ly bỗng dưng "mất tích" trên mạng xã hội. Những thông tin và hình ảnh về nữ ca sĩ vô cùng hiếm hoi.

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Nhan sắc xinh đẹp của Hà Phương - Ảnh: Internet

Trước sự lo lắng của người hâm mộ, Hà Phương bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới kèm dòng chia sẻ: “Cảm ơn những lời chia buồn của cả nhà và Hà Phương cũng cảm ơn những lời hỏi thăm mà cả nhà đã lo lắng vì lâu quá không thấy hình ảnh mới của Hà Phương trên Facebook. Để thay đổi không khí Hà Phương chia sẻ những hình ảnh của gia đình Hà Phương vừa đến thăm một số đất nước và dưới đây là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ (thành phố Istanbul)”.

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Nữ ca sĩ lộ diện với diện mạo xinh đẹp sau khoảng thời gian 'mất tích' - Ảnh: FB

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Ở tuổi U50, Hà Phương vẫn vô cùng trẻ trung - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nữ ca sĩ vô cùng trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 48. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước nhan sắc bị thời gian lãng quên của cô.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen sắc vóc của Hà Phương: “Chị Phương càng ngày càng xinh đẹp trẻ mãi không già, người đẹp không tuổi”, “Nữ đại gia xinh đẹp”, “Sao chị vẫn cứ trẻ trung xinh đẹp như ngày nào hoài vậy”, “Lâu lắm rồi mới thấy Năm đăng bài mới. Nay nhìn Năm dễ thương quá hà”, “Đẹp quá cô 5 ơi”…

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Từ khóa:   ca sĩ Hà Phương Cẩm Ly Minh Tuyết

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