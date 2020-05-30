Sau tai nạn bỏng nặng, Hồng Ngọc rạng rỡ mừng kỷ niệm 11 năm ngày cưới bên ông xã

Hậu trường 30/05/2020 10:24

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng như khán giả đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình nữ ca sĩ Hồng Ngọc.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc gây chú ý khi đăng tải ảnh chụp bên chồng con kèm dòng trạng thái: “Honey! 15 năm bên nhau, và 11 năm nên nghĩa vợ chồng.

Mình đến với nhau từ lúc chúng ta chả có gì, đến khi chúng ta có quá nhiều thứ, thăng trầm, cực khổ, mệt mỏi, rồi hạnh phúc và giờ là một gia tài đầy ắp yêu thương... Người bạn chung chăn gối bao năm qua cùng em, người không bao giờ đòi hỏi em phải là người vợ hoàn hảo, nhưng em biết mình cần làm gì cho nhau anh nhỉ…”.

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Bài đăng của Hồng Ngọc - Ảnh: FB

Được biết, hôm nay (30/5) là kỷ niệm 11 năm ngày cưới của vợ chồng giọng ca “Vùng trời bình yên”. Trong bài chia sẻ của mình, Hồng Ngọc không giấu được niềm hạnh phúc khi bên cạnh cô luôn có một người chồng tâm lý, hết lòng hỗ trợ vợ trong công việc lẫn cuộc sống: “Em biết mình đã quá may mắn có anh trong cuộc đời em, hãy cùng nắm tay nhau bước tiếp cuộc hành trình yêu thương mà chúng ta đang giữ gìn, dù da chúng ta có nhăn, tóc có rụng, mắt có mờ”.

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Nữ ca sĩ rạng rỡ trong ngày đặc biệt - Ảnh: FB
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Hồng Ngọc tươi tắn bên ông xã - Ảnh Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện áo dài đằm thắm tươi cười rạng rỡ bên chồng và các con. Sau tai nạn nổ nồi xông hơi và bị bỏng nặng, có thể thấy, Hồng Ngọc đang hồi phục rất tốt. Khán giả không khỏi vui mừng khi vết bỏng trên mặt của cô cũng đã phần nào lành lại. Trước đó, không ít người xót xa khi chứng kiến hình ảnh cô quấn băng khắp người trên giường bệnh.

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Một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt như Nhã Phương, Tiến Luật, Hương Tràm, Thu Thủy, Hồng Đào… đồng loạt để lại lời chúc mừng đến gia đình Hồng Ngọc: “Chúc mừng anh chị, thêm những mốc son chói lọi nhiều năm nữa anh chị nhé”, “Chúc hai anh chị thêm một chục cái 15 năm nữa nhé”, “Câu chuyện tình yêu của 2 em thật tuyệt vời. Happy Anniversary 2 em Ngọc và Tâm”, “Em luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị, mãi như vậy nha”…

Bị bỏng gần như toàn bộ gương mặt, Hồng Ngọc khiến ai cũng khâm phục vì điều này

Bị bỏng gần như toàn bộ gương mặt, Hồng Ngọc khiến ai cũng khâm phục vì điều này

Trước sự quan tâm của mọi người, nỗi đau của ca sĩ Hồng Ngọc được nguôi ngoai phần nào. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan.

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