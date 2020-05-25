Bị bỏng gần như toàn bộ gương mặt, Hồng Ngọc khiến ai cũng khâm phục vì điều này

Hậu trường 25/05/2020 09:35

Trước sự quan tâm của mọi người, nỗi đau của ca sĩ Hồng Ngọc được nguôi ngoai phần nào. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan.

Nhiều ngày qua, thông tin ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi tại Mỹ nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện nữ ca sĩ đã xuất viện về nhà, vết bỏng cũng đang dần hồi phục. Tuy vậy, vết thương trên gương mặt của bà mẹ ba con vẫn còn nghiêm trọng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng dự đoán Hồng Ngọc phải mất từ 6 - 8 tháng để hồi phục hoàn toàn.

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Mọi người xót xa khi Hồng Ngọc công khai gương mặt bị bỏng gần như toàn bộ - Ảnh: FB
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Không chỉ gương mặt mà phần cổ, tay, vai đều bị thương - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải lại bức ảnh chụp cách đây 14 năm và chia sẻ đầy lạc quan: "Mọi người có tin vào phép màu của thượng đế không? Vết thương rồi cũng sẽ lành, sau cơn mưa trời luôn luôn sáng mọi người ạ... Chúc mọi người ngày Chúa Nhật thật bình an".

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Cô vẫn giữ tinh thần lạc quan dù vết bỏng rất nặng - Ảnh: FB

Có thể thấy, dù chịu nỗi đau lớn do tai nạn gây ra nhưng Hồng Ngọc vẫn liên tục trấn an mọi người. Sự mạnh mẽ và tinh thần lạc quan của giọng ca "Mắt nai cha cha cha" khiến công chúng vô cùng nể phục.

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Mọi người không ngừng gửi lời động viên, cầu nguyện cho Hồng Ngọc nhanh hồi phục - Ảnh: FB

Khuya 23/5, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ ảnh 2/3 gương mặt bị bỏng nặng khiến mọi người xót xa. Được biết, lúc đầu Hồng Ngọc muốn giấu hình ảnh này. Tuy nhiên, vì muốn cảnh báo mọi người trước những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên cô quyết định công khai.

Tâm sự xúc động em trai Hoài Linh gửi Hồng Ngọc khi chứng kiến ảnh 2/3 gương mặt bỏng nặng của đàn chị

Tâm sự xúc động em trai Hoài Linh gửi Hồng Ngọc khi chứng kiến ảnh 2/3 gương mặt bỏng nặng của đàn chị

Dương Triệu Vũ cảm phục sự dũng cảm của ca sĩ Hồng Ngọc khi dám công khai ảnh chính diện gương mặt bị bỏng nặng để cảnh báo mọi người.

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