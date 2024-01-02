Sau tái hợp Cindy Lư, Đạt G ghi điểm tuyệt đối vì cách chiều chuộng, chăm chút con riêng của bạn gái

Thời gian gần đây, Đạt G liên tục khoe những khoảnh khắc yêu chiều con gái riêng của người yêu như một gia đình hạnh phúc.

Sau thời gian tuyên bố "đường ai nấy đi" vì muốn tập trung cho công việc riêng, tối muộn ngày 20/11 vừa qua, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh bên cạnh Đạt G cùng 2 con gái vô cùng hạnh phúc. Đồng thời, người đẹp còn gây bất ngờ khi tiết lộ 3 năm qua cặp đôi âm thầm ở bên nhau như 'chưa hề có cuộc chia ly'. Theo đó, Cindy Lư viết: "Cám ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên. We love you. 12/2020 - 11/2023".

Tối muộn ngày 20/11 vừa qua, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh bên cạnh Đạt G cùng 2 con gái vô cùng hạnh phúc Lời chia sẻ như ngầm khẳng định cả 2 vẫn yêu đương ngọt ngào, không hề có cuộc chia ly trong suốt nhiều năm qua. Hiện tại, cả hai đã thoải mái hơn trong việc đăng tải nhiều giây phút đời thường, thu hút sự chú ý lớn của netizen. Đặc biệt trong số đó có những khoảnh khắc Đạt G thể hiện sự thân thiết và chiều chuộng 2 con gái của Cindy Lư. Lời chia sẻ như ngầm khẳng định cả 2 vẫn yêu đương ngọt ngào, không hề có cuộc chia ly trong suốt nhiều năm qua Mới đây nhất, trong 1 clip được Cindy Lư quay lại cảnh Đạt G và con gái trên xe ô tô cho thấy rõ sự thân thiết này. Con gái của Cindy Lư còn gọi Đạt G bằng "ba" vô cùng tự nhiên và thoải mái. Nam ca sĩ cũng xưng ba - con và bày trò để cô bé nghịch ngợm, cười đùa vui vẻ. Tương tác của hai "ba con" nhà này quá đỗi dễ thương.

Con gái của Cindy Lư còn gọi Đạt G bằng "ba" vô cùng tự nhiên và thoải mái. Nam ca sĩ cũng xưng ba - con và bày trò để cô bé nghịch ngợm, cười đùa vui vẻ Trước đó nhân dịp sinh nhật hai bé Gà Gà, Cún Cún - con gái riêng của Cindy Lư với Hoài Lâm, ca sĩ Đạt G cũng từng xuất hiện công khai với tư cách người yêu Cindy Lư sau một thời gian cả hai tuyên bố đứt gánh. Có lẽ vì tình yêu thương thật sự mà Đạt G bù đắp cho 2 nhóc tì khiến Cindy Lư an tâm ở bên cạnh anh.

Trước đó nhân dịp sinh nhật hai bé Gà Gà, Cún Cún - con gái riêng của Cindy Lư với Hoài Lâm, ca sĩ Đạt G cũng từng xuất hiện công khai với tư cách người yêu Cindy Lư sau một thời gian cả hai tuyên bố đứt gánh Đạt G được biết đến với bản hit đình đám Buồn của anh (hát với K-ICM, Masew) thu hút gần 185 triệu lượt xem trên YouTube vào năm 2018. Sau đó là loạt ca khúc càng khẳng định tên tuổi của nam ca sĩ trong làng nhạc Việt như: Anh ơi ở lại, Bánh mì không, Khó vẽ nụ cười,... Có lẽ vì tình yêu thương thật sự mà Đạt G bù đắp cho 2 nhóc tì khiến Cindy Lư an tâm ở bên cạnh anh Năm 2021, sự nghiệp trên đà phát triển thì Đạt G bất ngờ nhận vô vàn gạch đá, chỉ trích của khán giả vì loạt phốt từ người yêu cũ là ca sĩ Du Uyên. Sau đó không lâu, anh công khai yêu Bảo Ngọc - vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm.

Du Uyên 'phá kén' ngoạn mục sau 2 năm chia tay Đạt G, phản ứng 'lạ' khi bị nhắc tên người yêu cũ? Sau loạt lùm xùm, cả hai hạn chế nhắc về nhau trong mọi sự kiện lẫn công việc, dù vậy trên mạng xã hội, dân tình vẫn thi thoảng nhắc tên đối phương khiến người trong cuộc tỏ rõ thái độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tai-hop-cindy-lu-at-g-ghi-iem-tuyet-oi-vi-cach-chieu-chuong-cham-chut-con-rieng-cua-ban-gai-641571.html