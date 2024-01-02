Sau tái hợp Cindy Lư, Đạt G ghi điểm tuyệt đối vì cách chiều chuộng, chăm chút con riêng của bạn gái

Hậu trường 02/01/2024 09:03

Thời gian gần đây, Đạt G liên tục khoe những khoảnh khắc yêu chiều con gái riêng của người yêu như một gia đình hạnh phúc.

Sau thời gian tuyên bố "đường ai nấy đi" vì muốn tập trung cho công việc riêng, tối muộn ngày 20/11 vừa qua, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh bên cạnh Đạt G cùng 2 con gái vô cùng hạnh phúc. Đồng thời, người đẹp còn gây bất ngờ khi tiết lộ 3 năm qua cặp đôi âm thầm ở bên nhau như 'chưa hề có cuộc chia ly'. Theo đó, Cindy Lư viết:

"Cám ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên. We love you. 12/2020 - 11/2023".

Sau tái hợp Cindy Lư, Đạt G ghi điểm tuyệt đối vì cách chiều chuộng, chăm chút con riêng của bạn gái - Ảnh 1
Tối muộn ngày 20/11 vừa qua, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh bên cạnh Đạt G cùng 2 con gái vô cùng hạnh phúc

Lời chia sẻ như ngầm khẳng định cả 2 vẫn yêu đương ngọt ngào, không hề có cuộc chia ly trong suốt nhiều năm qua. Hiện tại, cả hai đã thoải mái hơn trong việc đăng tải nhiều giây phút đời thường, thu hút sự chú ý lớn của netizen. Đặc biệt trong số đó có những khoảnh khắc Đạt G thể hiện sự thân thiết và chiều chuộng 2 con gái của Cindy Lư. 

Sau tái hợp Cindy Lư, Đạt G ghi điểm tuyệt đối vì cách chiều chuộng, chăm chút con riêng của bạn gái - Ảnh 2
Lời chia sẻ như ngầm khẳng định cả 2 vẫn yêu đương ngọt ngào, không hề có cuộc chia ly trong suốt nhiều năm qua

Mới đây nhất, trong 1 clip được Cindy Lư quay lại cảnh Đạt G và con gái trên xe ô tô cho thấy rõ sự thân thiết này. Con gái của Cindy Lư còn gọi Đạt G bằng "ba" vô cùng tự nhiên và thoải mái. Nam ca sĩ cũng xưng ba - con và bày trò để cô bé nghịch ngợm, cười đùa vui vẻ. Tương tác của hai "ba con" nhà này quá đỗi dễ thương.

Sau tái hợp Cindy Lư, Đạt G ghi điểm tuyệt đối vì cách chiều chuộng, chăm chút con riêng của bạn gái - Ảnh 3
 Con gái của Cindy Lư còn gọi Đạt G bằng "ba" vô cùng tự nhiên và thoải mái. Nam ca sĩ cũng xưng ba - con và bày trò để cô bé nghịch ngợm, cười đùa vui vẻ

Trước đó nhân dịp sinh nhật hai bé Gà Gà, Cún Cún - con gái riêng của Cindy Lư với Hoài Lâm, ca sĩ Đạt G cũng từng xuất hiện công khai với tư cách người yêu Cindy Lư sau một thời gian cả hai tuyên bố đứt gánh. Có lẽ vì tình yêu thương thật sự mà Đạt G bù đắp cho 2 nhóc tì khiến Cindy Lư an tâm ở bên cạnh anh. 

Sau tái hợp Cindy Lư, Đạt G ghi điểm tuyệt đối vì cách chiều chuộng, chăm chút con riêng của bạn gái - Ảnh 4
Trước đó nhân dịp sinh nhật hai bé Gà Gà, Cún Cún - con gái riêng của Cindy Lư với Hoài Lâm, ca sĩ Đạt G cũng từng xuất hiện công khai với tư cách người yêu Cindy Lư sau một thời gian cả hai tuyên bố đứt gánh

Đạt G được biết đến với bản hit đình đám Buồn của anh (hát với K-ICM, Masew) thu hút gần 185 triệu lượt xem trên YouTube vào năm 2018. Sau đó là loạt ca khúc càng khẳng định tên tuổi của nam ca sĩ trong làng nhạc Việt như: Anh ơi ở lại, Bánh mì không, Khó vẽ nụ cười,...

Sau tái hợp Cindy Lư, Đạt G ghi điểm tuyệt đối vì cách chiều chuộng, chăm chút con riêng của bạn gái - Ảnh 5
Có lẽ vì tình yêu thương thật sự mà Đạt G bù đắp cho 2 nhóc tì khiến Cindy Lư an tâm ở bên cạnh anh

Năm 2021, sự nghiệp trên đà phát triển thì Đạt G bất ngờ nhận vô vàn gạch đá, chỉ trích của khán giả vì loạt phốt từ người yêu cũ là ca sĩ Du Uyên. Sau đó không lâu, anh công khai yêu Bảo Ngọc - vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm.

Du Uyên 'phá kén' ngoạn mục sau 2 năm chia tay Đạt G, phản ứng 'lạ' khi bị nhắc tên người yêu cũ?

Du Uyên 'phá kén' ngoạn mục sau 2 năm chia tay Đạt G, phản ứng 'lạ' khi bị nhắc tên người yêu cũ?

Sau loạt lùm xùm, cả hai hạn chế nhắc về nhau trong mọi sự kiện lẫn công việc, dù vậy trên mạng xã hội, dân tình vẫn thi thoảng nhắc tên đối phương khiến người trong cuộc tỏ rõ thái độ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cũ Hoài Lâm Cindy Lư - Đạt G Đạt G

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?