Sau nhiều nghi vấn 'nối lại tình xưa', vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố chưa có cuộc chia ly với Đạt G suốt 3 năm qua?

Hậu trường 21/11/2023 09:04

Cindy Lư cho biết Đạt G đã giúp cô chăm sóc hai con gái trong ba năm vừa qua.

Đạt G được biết đến với bản hit đình đám Buồn của anh (hát với K-ICM, Masew) thu hút gần 185 triệu lượt xem trên YouTube vào năm 2018. Sau đó là loạt ca khúc càng khẳng định tên tuổi của nam ca sĩ trong làng nhạc Việt như: Anh ơi ở lại, Bánh mì không, Khó vẽ nụ cười,...

Năm 2021, sự nghiệp trên đà phát triển thì Đạt G bất ngờ nhận vô vàn gạch đá, chỉ trích của khán giả vì loạt phốt từ người yêu cũ là ca sĩ Du Uyên. Sau đó không lâu, anh công khai yêu Bảo Ngọc - vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm. Tuy nhiên chỉ sau 7 tháng, cả hai đã tuyên bố "đường ai nấy đi" vì muốn tập trung cho công việc riêng.

Sau nhiều nghi vấn 'nối lại tình xưa', vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố chưa có cuộc chia ly với Đạt G suốt 3 năm qua? - Ảnh 1
Đạt G từng công khai yêu Bảo Ngọc - vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm. Tuy nhiên chỉ sau 7 tháng, cả hai đã tuyên bố "đường ai nấy đi" vì muốn tập trung cho công việc riêng

Tuy nhiên, mới đây nhất, tối muộn ngày 20/11, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh bên cạnh Đạt G cùng 2 con gái vô cùng hạnh phúc. Đồng thời, người đẹp còn gây bất ngờ khi tiết lộ 3 năm qua cặp đôi âm thầm ở bên nhau như 'chưa hề có cuộc chia ly'. Theo đó, Cindy Lư viết:

"Cám ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên. We love you. 12/2020 - 11/2023".

Sau nhiều nghi vấn 'nối lại tình xưa', vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố chưa có cuộc chia ly với Đạt G suốt 3 năm qua? - Ảnh 2
Tuy nhiên, tối muộn ngày 20/11, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh bên cạnh Đạt G cùng 2 con gái vô cùng hạnh phúc

Không chỉ vậy, Cindy Lư còn nhấn mạnh cô không quá bận tâm tới phản ứng của dư luận trước chuyện tình cảm của cặp đôi. "Mục tiêu duy nhất em hướng đến từ trước đến giờ và phải đạt được là cho tụi nhỏ cuộc sống đủ đầy, sung túc nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hoặc chưa ủng hộ, em chỉ muốn nói hiện tại em và tụi nhỏ đang hạnh phúc, em cũng chúc cho mọi người sẽ luôn hạnh phúc và bình yên nha" - vợ cũ Hoài Lâm viết.

Sau nhiều nghi vấn 'nối lại tình xưa', vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố chưa có cuộc chia ly với Đạt G suốt 3 năm qua? - Ảnh 3
Không chỉ vậy, Cindy Lư còn nhấn mạnh cô không quá bận tâm tới phản ứng của dư luận trước chuyện tình cảm của cặp đôi

Đáng chú ý, khi có khán giả nhắc tới Hoài Lâm, Cindy Lư không ngại trả lời: "Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi bạn ơi, và mình nghĩ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc".

Về phía Đạt G, nam nhạc sĩ cũng bất ngờ gửi lời chúc tới bạn gái và các con gái của cô: "Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ. 1/11 Cún Cún. 20/11 Gà Gà. 22/12 Cindy. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng ba đứa con gái của ba, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khoẻ".

Sau nhiều nghi vấn 'nối lại tình xưa', vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố chưa có cuộc chia ly với Đạt G suốt 3 năm qua? - Ảnh 4
Về phía Đạt G, nam nhạc sĩ cũng bất ngờ gửi lời chúc tới bạn gái và các con gái của cô

Ở dưới phần bình luận, Cindy Lư đã khéo léo "rào trước" với khán giả: "Tại em trẻ trong mắt ổng, nên em là con gái luôn, chứ em chưa bầu bì gì đâu mọi người ơi". 

Khi biết tin Đạt G và Cindy Lư tái hợp, ca sĩ Đăng Khôi vô cùng vui mừng: "Happy Birthday gia đình. Gia đình đẹp quá. Lời chúc chuẩn ông bố quốc dân quá em ơi. Cuối tháng anh mời nhà em qua nhà anh ăn tối nha Đạt ơi". Á hậu Kiều Loan bày tỏ sự hân hoan: "Thật hạnh phúc cho tất cả anh ơi".

Sau nhiều nghi vấn 'nối lại tình xưa', vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố chưa có cuộc chia ly với Đạt G suốt 3 năm qua? - Ảnh 5
Khi biết tin Đạt G và Cindy Lư tái hợp, nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả gửi lời chúc mừng
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