Du Uyên 'phá kén' ngoạn mục sau 2 năm chia tay Đạt G, phản ứng 'lạ' khi bị nhắc tên người yêu cũ?

Sau loạt lùm xùm, cả hai hạn chế nhắc về nhau trong mọi sự kiện lẫn công việc, dù vậy trên mạng xã hội, dân tình vẫn thi thoảng nhắc tên đối phương khiến người trong cuộc tỏ rõ thái độ.

Năm 2018, Đạt G và Du Uyên hợp tác với nhau trong các sản phẩm âm nhạc. Từ đó, cả hai dần nảy sinh tình cảm và quyết định công khai hẹn hò. Nhưng chỉ sau 3 năm, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" nhưng không mấy êm đẹp. Đạt G nhận phải vô vàn gạch đá, chỉ trích của khán giả vì loạt phốt từ Du Uyên. Họ đôi co với nhau trên mạng xã hội, từ chuyện tranh chấp kênh YouTube chung đến tiền bạc, cách cư xử. "Bánh mì không" của Đạt G và Du Uyên từng là ca khúc làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc Sau loạt lùm xùm, cả hai hạn chế nhắc về nhau trong mọi sự kiện lẫn công việc, dù vậy trên mạng xã hội, dân tình vẫn thi thoảng nhắc tên đối phương khiến người trong cuộc tỏ rõ thái độ. Mới đây nhất, khi Du Uyên đăng tải đoạn clip "đu trend" nhảy trên Tiktok, nữ ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp, bộc lộ rõ cá tính trước ống kính.

Mới đây nhất, khi Du Uyên đăng tải đoạn clip "đu trend" nhảy trên Tiktok, nữ ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp, bộc lộ rõ cá tính trước ống kính Đáng nói, ở dưới phần bình luận, một khán giả bất ngờ nhắc đến tên Đạt G dưới đoạn clip rằng: "Đạt đang chạy xe bánh mì qua kìa Uyên". Trước câu nói này, nữ ca sĩ không ngần ngại đẹp trả vui vẻ: "Thôi, để bạn ấy bán đi chứ giờ em không bán nữa rồi kk". Du Uyên đáp trả khi cư dân mạng nhắc tên Đạt G Có thể thấy, sau cuộc tình đổ vỡ, Du Uyên đã có nhiều sự thay đổi nhất định. Sự nghiệp, diện mạo hay chuyện tình cảm của cô đều thăng hoa hơn trước. Du Uyên cũng chăm chỉ cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc riêng và có những thành tích tốt.

Có thể thấy, sau cuộc tình đổ vỡ, Du Uyên đã có nhiều sự thay đổi nhất định. Sự nghiệp, diện mạo hay chuyện tình cảm của cô đều thăng hoa hơn trước Về nhan sắc, nhiều người nhận xét Du Uyên đang có sự lột xác về thời trang và phong cách. Nữ ca sĩ quay ngoắt sang hình tượng gợi cảm sexy và nổi loạn. Ngày càng quyến rũ và xinh đẹp, giọng ca Duyên Duyên Số Số nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Sau vài tháng tuyên bố chia tay với Đạt G, Du Uyên đã có bạn trai mới là Anh Thoại, hiện đang sở hữu một nhãn hàng thời trang được nhiều khách hàng trẻ yêu thích Sau vài tháng tuyên bố chia tay với Đạt G, Du Uyên đã có bạn trai mới là Anh Thoại, hiện đang sở hữu một nhãn hàng thời trang được nhiều khách hàng trẻ yêu thích. Cho đến nay, Du Uyên vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp với "nửa kia". Cho đến nay, Du Uyên vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp với "nửa kia" Du Uyên từng chia sẻ về bạn trai là người hiền lành, sẵn sàng hỗ trợ và cho cô động lực để quay trở lại với nghệ thuật. "Anh ấy không quan tâm hay đặt nặng về quá khứ của tôi. Anh từng nói: 'Ai cũng có quý nhân trong đời'. Và anh ấy là quý nhân của tôi" - nữ ca sĩ bộc bạch. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, Du Uyên còn đến nhà bạn trai chúc tết và có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ "nửa kia" Trên trang cá nhân, Du Uyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn của bản thân. Ngoài công việc, nữ ca sĩ cũng dành thời gian để nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-uyen-pha-ken-ngoan-muc-sau-2-nam-chia-tay-at-g-phan-ung-la-khi-bi-nhac-ten-nguoi-yeu-cu-635711.html