Cindy Lư khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng Đạt G đi đón con gái hậu 'nối lại tình xưa', biểu cảm nhóc tì gây sốt!

Đạt G có mối quan hệ thân thiết, cưng chiều với 2 nhóc tỳ nhà Cindy Lư.

Tối muộn ngày 20/11, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh hạnh phúc bên ca sĩ Đạt G cùng 2 con gái. Đồng thời, người đẹp còn gây bất ngờ khi tiết lộ 3 năm qua cặp đôi âm thầm ở bên nhau như 'chưa hề có cuộc chia ly'. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng, Cindy Lư - Đạt G thoải mái chia sẻ khoảnh khắc thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Cindy Lư thích thú đăng tải đoạn clip khoe khoảnh khắc cô và Đạt G cùng nhau đón con gái đi học về.

Tối muộn ngày 20/11, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh hạnh phúc bên ca sĩ Đạt G cùng 2 con gái như 'chưa hề có cuộc chia ly' Đáng chú ý, nam ca sĩ còn mang cặp cho con gái Cindy Lư và không ngại bồng con trên tay để âu yếm. Biểu cảm của ái nữ liền gây sốt cõi mạng vì cười tươi rói quá đỗi đáng yêu. Có thể thấy giữa con gái Cindy Lư và Đạt G dường thích thú, vui đùa dường như không có khoảng cách. Hàng ngày, cả hai cùng đến trường đưa đón các con đi học. Trước đó, tháng 12/2021, Cindy Lư và Đạt G đã xác nhận chia tay sau khoảng thời gian ngắn yêu đương. Tuy nhiên sau tất cả, giờ đây cặp đôi "gương vỡ lại lành", quay về bên nhau, tiếp tục đồng hành cùng trong trong cuộc sống.

Tháng 12/2021, Cindy Lư và Đạt G đã xác nhận chia tay sau khoảng thời gian ngắn yêu đương Trên trang cá nhân, Cindy dành lời ngọt ngào, cảm kích trước tình cảm của Đạt G dành cho mình và 2 con: "Cám ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên. We love you. 12/2020 - 11/2023". Cindy dành lời ngọt ngào, cảm kích trước tình cảm của Đạt G dành cho mình và 2 con Khi có khán giả nhắc tới chồng cũ Hoài Lâm, Cindy Lư cũng không ngại trả lời: "Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi bạn ơi và mình nghĩ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc". Về phía Đạt G, nam nhạc sĩ cũng không ngại dành lời yêu thương cho 3 mẹ con Cindy Lư nhân ngày sinh nhật: "Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ. 1/11 Cún Cún. 20/11 Gà Gà. 22/12 Cindy. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng ba đứa con gái của ba, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khoẻ".

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