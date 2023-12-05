Cindy Lư khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng Đạt G đi đón con gái hậu 'nối lại tình xưa', biểu cảm nhóc tì gây sốt!

Hậu trường 05/12/2023 09:03

Đạt G có mối quan hệ thân thiết, cưng chiều với 2 nhóc tỳ nhà Cindy Lư.

Tối muộn ngày 20/11, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh hạnh phúc bên ca sĩ Đạt G cùng 2 con gái. Đồng thời, người đẹp còn gây bất ngờ khi tiết lộ 3 năm qua cặp đôi âm thầm ở bên nhau như 'chưa hề có cuộc chia ly'.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng, Cindy Lư - Đạt G thoải mái chia sẻ khoảnh khắc thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Cindy Lư thích thú đăng tải đoạn clip khoe khoảnh khắc cô và Đạt G cùng nhau đón con gái đi học về.

Cindy Lư khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng Đạt G đi đón con gái hậu 'nối lại tình xưa', biểu cảm nhóc tì gây sốt! - Ảnh 1
Tối muộn ngày 20/11, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ đăng tải khung ảnh hạnh phúc bên ca sĩ Đạt G cùng 2 con gái như 'chưa hề có cuộc chia ly'

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn mang cặp cho con gái Cindy Lư và không ngại bồng con trên tay để âu yếm. Biểu cảm của ái nữ liền gây sốt cõi mạng vì cười tươi rói quá đỗi đáng yêu. Có thể thấy giữa con gái Cindy Lư và Đạt G dường thích thú, vui đùa dường như không có khoảng cách. Hàng ngày, cả hai cùng đến trường đưa đón các con đi học.

Trước đó, tháng 12/2021, Cindy Lư và Đạt G đã xác nhận chia tay sau khoảng thời gian ngắn yêu đương. Tuy nhiên sau tất cả, giờ đây cặp đôi "gương vỡ lại lành", quay về bên nhau, tiếp tục đồng hành cùng trong trong cuộc sống. 

Cindy Lư khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng Đạt G đi đón con gái hậu 'nối lại tình xưa', biểu cảm nhóc tì gây sốt! - Ảnh 2
Tháng 12/2021, Cindy Lư và Đạt G đã xác nhận chia tay sau khoảng thời gian ngắn yêu đương

Trên trang cá nhân, Cindy dành lời ngọt ngào, cảm kích trước tình cảm của Đạt G dành cho mình và 2 con: "Cám ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên. We love you. 12/2020 - 11/2023".

Cindy Lư khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng Đạt G đi đón con gái hậu 'nối lại tình xưa', biểu cảm nhóc tì gây sốt! - Ảnh 3
 Cindy dành lời ngọt ngào, cảm kích trước tình cảm của Đạt G dành cho mình và 2 con

Khi có khán giả nhắc tới chồng cũ Hoài Lâm, Cindy Lư cũng không ngại trả lời: "Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi bạn ơi và mình nghĩ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc".

Về phía Đạt G, nam nhạc sĩ cũng không ngại dành lời yêu thương cho 3 mẹ con Cindy Lư nhân ngày sinh nhật: "Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ. 1/11 Cún Cún. 20/11 Gà Gà. 22/12 Cindy. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng ba đứa con gái của ba, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khoẻ".

Từ khóa:   Cindy Lư - Đạt G Cindy Lư Cindy Lư - Hoài Lâm

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?