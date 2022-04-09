Sau sự cố nghi lộ clip 29s, Trâm Anh mạnh dạn nêu quan điểm tình yêu: 'Phụ nữ thì nên biết tiêu tiền từ người đàn ông'

Trâm Anh đồng tình với quan điểm rằng phụ nữ nên tiêu tiền của người đàn ông bên cạnh vì lý do đơn giản là "đàn ông họ tiêu tiền ở đâu thì tâm họ đặt ở đó".

Hotgirl Trâm Anh từng gây bùng nổ mạng xã hội vì sự cố lộ clip nóng. Sau thời gian ở ẩn giữa tâm bão ồn ào, thời gian gần đây, nàng hotgirl này đã tái xuất trở lại và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của mình. Theo thông của Công Lý và xã hội, trước đây, hot girl Trâm Anh từng chia sẻ mình là một người khá thực tế trong chuyện tình yêu. Cô cũng đưa ra tiêu chí chọn người yêu rõ ràng: "Người đàn ông có điều kiện kinh tế là một điểm mạnh khi đến với tôi. Tôi thích người phải có kinh tế hơn tôi 3-4 lần, chăm sóc chu toàn được cho cuộc sống".

Trâm Anh cũng từng công khai có người yêu mới và hạnh phúc khoe được bạn trai cưng chiều, sẵn sàng chuyển khoản hàng trăm triệu để Trâm Anh mua sắm. Nhưng sau đó cả hai đã âm thầm chia tay. Hot girl Trâm Anh vướng không ít thị phi, trong đó phải kể đến nghi vấn lộ clip nóng phải ở ẩn một thời gian dài - Ảnh: Internet TMới đây nhất, trên trang Instagram cá nhân, Trâm Anh không ngần ngại trích lại một quan điểm về tình yêu mà cô tâm đắc, đồng tình. Cụ thể, nội dung được đăng tải như sau: "Trước đây em cứ ngỡ yêu một người là không nỡ tiêu tiền của người ấy, luôn luôn lo lắng sự vất vả của họ. Sau này em mới phát hiện ra, đồng ý cho mình tiêu tiền mới là biểu hiện của yêu một người.

Không phải em tham lam tiền bạc hay vật chất, mà trước đây em đã từng thử rồi. Sự hiểu chuyện của em không những vô dụng mà còn khiến bản thân tổn thương. Thật ra phụ nữ thì nên biết tiêu tiền của người đàn ông của mình. Vì đàn ông họ tiêu tiền ở đâu thì tâm họ đặt ở đó". Hot girl Trâm Anh đồng tình với quan điểm: 'Phụ nữ thì nên biết tiêu tiền của người đàn ông của mình. Vì đàn ông họ tiêu tiền ở đâu thì tâm họ đặt ở đó' - Ảnh: Chụp màn hình Bài đăng chia sẻ của Trâm Anh gây nhiều sự tranh cãi. Cư dân mạng chia làm 2 hướng rõ rệt, một bên ủng hộ, còn một bên cho rằng quan điểm này là quá thực dụng trong tình yêu, phụ nữ nên độc lập về tài chính hơn thì đàn ông sẽ nể trọng. Hiện, quan điểm tình yêu của Trâm Anh vẫn nhận nhiều chú ý. Trước đó, nàng hotgirl Trâm Anh nổi tiếng sau khi tham dự chương trình "Nóng cùng World Cup" và gameshow hẹn hò cùng Pew Pew. Cũng vì thế, cô trở thành hot girl đắt show chụp hình, quảng cáo.

Xôn xao loạt chi tiết 'rửa oan' cho hot girl Trâm Anh trước nghi vấn lộ clip nhạy cảm 29 giây Những ngày vừa qua, nghi vấn hot girl Trâm Anh lộ clip nhạy cảm khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, mới đây, xuất hiện một số chi tiết đã chứng minh điều ngược lại.

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