Sau sinh quý tử đầu lòng, Minh Hằng khoe chồng doanh nhân tâm lý hết nấc vì quan tâm sức khoẻ cho mẹ bỉm

Trong suốt quá trình mang thai và sinh con, Minh Hằng khiến hội chị em ngưỡng mộ vì được chồng cưng chiều hết mực.

Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Chỉ sau 1 tháng ở cữ, nữ ca sĩ đã dần trở lại công việc. Chiều 1/10, Minh Hằng lần đầu tái xuất Vbiz sau sinh, tham gia một sự kiện về làm đẹp. Tại đây, nữ ca sĩ tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào không kém cạnh dàn mỹ nhân như Chi Pu, Khánh Vân, Kỳ Duyên,... Chiều 1/10, Minh Hằng lần đầu tái xuất Vbiz sau sinh, tham gia một sự kiện về làm đẹp Trong suốt quá trình mang thai và sinh con, Minh Hằng khiến hội chị em ngưỡng mộ vì được chồng cưng chiều hết mực. Mới đây nhất, chiều ngày 7/10, giọng ca "Một vòng trái đất" hào hứng khoe món quà thiết thực được chồng tặng. Trên story cá nhân, nữ ca sĩ cho biết: "Chồng tâm lý ghê. Thấy vợ ôm còng lưng nên mua máy massage liền". Nhiều khán giả lại được phen ghen tị với mẹ bỉm và khen ông xã Minh Hằng quá tâm lý khi lo lắng cho sức khoẻ bà mẹ sau sinh.

Nhiều khán giả lại được phen ghen tị với mẹ bỉm và khen ông xã Minh Hằng quá tâm lý khi lo lắng cho sức khoẻ bà mẹ sau sinh Trong suốt quá trình mang thai và sinh con, Minh Hằng khiến hội chị em ngưỡng mộ vì được chồng cưng chiều hết mực Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng cũng cho biết, cô đang bước vào công đoạn tập luyện, giảm cân để lấy lại vóc dáng. Nữ diễn viên dí dỏm cho hay: "Bầu thì năng động, bỉm thì năng suất. Tuy vẫn dư vài kilogram thịt chưa về lại dáng cũ nhưng cũng xin được tươi rói trong ngày đi làm trở lại. Tôi là người yêu thể dục và rất hay tập luyện. Ngay cả trong khoảng thời gian mang bầu, tôi vẫn luyện tập thể thao, đi leo núi… Nhiều khán giả thắc mắc vì sao tôi có bầu mà hoạt động mạnh như thế, nhưng tôi đã quen với những việc đó. Bác sỹ hướng dẫn là cứ làm những việc như trước đây, vừa sức là được. Thế nên tôi cũng chăm chỉ tập luyện bình thường. Sau khi sinh thì do sinh mổ nên tôi mất một tháng mới có thể quay lại việc luyện tập thể dục".

Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng cũng cho biết, cô đang bước vào công đoạn tập luyện, giảm cân để lấy lại vóc dáng Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Diệu Minh - em dâu Minh Hằng gây chú ý khi hé lộ cận mặt của con trai Minh Hằng. Đính kèm bài viết, em dâu nữ ca sĩ nhận xét nhóc tì: "Mới 1 tháng hơn mà ngóc đầu đi hóng hớt dữ hen".

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Diệu Minh - em dâu Minh Hằng gây chú ý khi hé lộ cận mặt của con trai Minh Hằng Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự tương tác lớn. Nhìn trong ảnh, nhóc tì hơn 1 tháng tuổi gây ấn tượng với sống mũi thẳng, gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Được biết, thời điểm mới chào đời, bé Mỡ nặng khoảng 3,1kg. Giờ đây, nhóc tì trông cứng cáp hơn hẳn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-sinh-quy-tu-au-long-minh-hang-khoe-chong-doanh-nhan-tam-ly-het-nac-vi-quan-tam-suc-khoe-cho-me-bim-622400.html