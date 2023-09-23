Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng

Hậu trường 23/09/2023 20:00

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã khoe cận cảnh nhan sắc của bản thân sau 1 tháng hạ sinh quý tử đầu lòng.

Vào cuối tháng 8, Minh Hằng đã sinh con trai đầu lòng sau hơn 1 năm  tổ chức đám cưới với ông xã doanh nhân. Suốt hành trình mang thai đến lúc chào đón thành viên mới, Minh Hằng tích cực chia sẻ tình hình cuộc sống trên mạng xã hội.

Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng - Ảnh 1
Minh Hằng sinh con trai đầu lòng hồi cuối tháng 8 sau hơn 1 năm  tổ chức đám cưới với ông xã doanh nhân

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã khoe cận cảnh nhan sắc của bản thân sau 1 tháng hạ sinh quý tử đầu lòng với dòng trạng thái: “Lâu rồi không có selfie”. Có thể thấy, dù chỉ là mặt mộc không son phấn nhưng vẻ ngoài của nữ ca sĩ vẫn tươi tắn, mịn màng.

Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng - Ảnh 2
 Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc của bản thân sau 1 tháng hạ sinh quý tử đầu lòng

 

Trước đó, Minh Hằng cùng gia đình cũng tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai đầu lòng. Tròn 1 tháng chào đời, gia đình nữ ca sĩ vẫn quyết định không công khai trực diện diện mạo nhóc tì. Qua một số khóc nghiêng, cư dân mạng tan chảy trước những biểu cảm đáng yêu, bụ bẫm của nhóc tỳ.

Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng - Ảnh 3
Minh Hằng vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai đầu lòng

 

Sau khi sinh con, Minh Hằng tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian làm mẹ, chăm sóc con trai. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa nghiện con, thường xuyên đăng tải những hình ảnh nhóc tỳ trên mạng xã hội.

Minh Hằng cũng đã chia sẻ về cảm xúc sau 1 tháng làm mẹ. "Một tháng chúng ta tập làm quen nhau. Những ngày đầu làm mẹ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Trái tim tràn đầy hạnh phúc khi ôm con vào lòng nhưng cũng rất sợ hãi và lo lắng trước những trách nhiệm lớn lao. Những đêm thức trắng, sự căng thẳng và nỗi lo sợ vô hình tưởng chừng như không chịu nổi. Nhưng mọi thứ được xoa dịu khi thấy nụ cười của con.

Hành trình này sẽ còn nhiều biến đổi và chông gai mẹ con ta nhường nhịn nhau mà sống nhé. Cám ơn những lời chúc tốt lành mà cô chú dành cho bé Mỡ trong thời gian qua".

Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng - Ảnh 4
Minh Hằng luôn giữ trạng thái tích cực trong suốt thai kỳ

 

Được biết, Minh Hằng làm mẹ bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Lần đầu mang thái, nữ ca sĩ không tránh khỏi những lo lắng nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Suốt thai kỳ, cô hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, thay vào đó là tận hưởng cuộc sống, cùng ông xã đi du lịch.

Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ

Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã hé lộ 'tài sản khủng' của con trai khi mới chào đời khiến dân tình trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 44 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 59 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 14 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm