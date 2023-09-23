Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng

Vào cuối tháng 8, Minh Hằng đã sinh con trai đầu lòng sau hơn 1 năm tổ chức đám cưới với ông xã doanh nhân. Suốt hành trình mang thai đến lúc chào đón thành viên mới, Minh Hằng tích cực chia sẻ tình hình cuộc sống trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã khoe cận cảnh nhan sắc của bản thân sau 1 tháng hạ sinh quý tử đầu lòng với dòng trạng thái: “Lâu rồi không có selfie”. Có thể thấy, dù chỉ là mặt mộc không son phấn nhưng vẻ ngoài của nữ ca sĩ vẫn tươi tắn, mịn màng.

Trước đó, Minh Hằng cùng gia đình cũng tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai đầu lòng. Tròn 1 tháng chào đời, gia đình nữ ca sĩ vẫn quyết định không công khai trực diện diện mạo nhóc tì. Qua một số khóc nghiêng, cư dân mạng tan chảy trước những biểu cảm đáng yêu, bụ bẫm của nhóc tỳ.

Minh Hằng vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai đầu lòng

Sau khi sinh con, Minh Hằng tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian làm mẹ, chăm sóc con trai. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa nghiện con, thường xuyên đăng tải những hình ảnh nhóc tỳ trên mạng xã hội.

Minh Hằng cũng đã chia sẻ về cảm xúc sau 1 tháng làm mẹ. "Một tháng chúng ta tập làm quen nhau. Những ngày đầu làm mẹ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Trái tim tràn đầy hạnh phúc khi ôm con vào lòng nhưng cũng rất sợ hãi và lo lắng trước những trách nhiệm lớn lao. Những đêm thức trắng, sự căng thẳng và nỗi lo sợ vô hình tưởng chừng như không chịu nổi. Nhưng mọi thứ được xoa dịu khi thấy nụ cười của con.

Hành trình này sẽ còn nhiều biến đổi và chông gai mẹ con ta nhường nhịn nhau mà sống nhé. Cám ơn những lời chúc tốt lành mà cô chú dành cho bé Mỡ trong thời gian qua".

Minh Hằng luôn giữ trạng thái tích cực trong suốt thai kỳ

Được biết, Minh Hằng làm mẹ bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Lần đầu mang thái, nữ ca sĩ không tránh khỏi những lo lắng nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Suốt thai kỳ, cô hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, thay vào đó là tận hưởng cuộc sống, cùng ông xã đi du lịch.