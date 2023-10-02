Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình'

Hậu trường 02/10/2023 08:39

Lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau khi sinh con đầu lòng, Minh Hằng đã có những chia sẻ về vai trò đầy mới mẻ của mình.

Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Ngay khi mới lọt lòng, cậu bé đã nhận được rất nhiều người sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ, ông bà cho tới các dì, các mợ trong gia đình. Ban ngày, nữ diễn viên có thời gian dành cho việc chăm sóc bản thân sau sinh như mát-xa, gội đầu. Ban đêm, có chồng phụ trông con, cho con ăn hoặc thỉnh thoảng thì em dâu cũng giúp cô làm việc này. Do đó, cuộc sống mẹ bỉm sữa của cô khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 1
Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời

Sau hơn 1 tháng ở cữ, chiều 1/10, Minh Hằng lần đầu tái xuất Vbiz, tham gia một sự kiện về làm đẹp. Tại đây, nữ ca sĩ tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào không kém cạnh dàn mỹ nhân như Chi Pu, Khánh Vân, Kỳ Duyên,...

Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 2
Sau hơn 1 tháng ở cữ, chiều 1/10, Minh Hằng lần đầu tái xuất Vbiz, tham gia một sự kiện về làm đẹp

Chia sẻ về hành trình lần đầu làm mẹ, Minh Hằng cho biết cô khá bỡ ngỡ. Nữ diễn viên "Nụ hôn thần chết" kể: "Trong thời gian đầu, tôi hay hoang mang vì chưa quen với cuộc sống làm mẹ, sợ mất đi thời gian riêng cho bản thân. Bây giờ, tôi cũng đã dần làm quen với việc này. Những chị đi trước cũng khuyên và bảo tôi cứ yên tâm, sau này khi con cứng cáp rồi sẽ có nhiều thời gian hơn thôi, đừng lo".

Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 3
Nhan sắc mẹ bỉm không hề kém cạnh dàn mỹ nhân Vbiz 

Minh Hằng nói làn da của cô thay đổi nhiều sau khi sinh do bị strees khi chăm sóc conMinh Hằng tâm sự: "Tôi ngỡ ngàng và lo sợ nên stress sau khi sinh con, nhiều khi tôi nhìn trong gương mà cứ ngỡ là ai đó chứ không phải Minh Hằng. Trong khoảng thời gian mang bầu và ở cử, tôi chăm sóc nhiều cho cơ thể cũng như làn da".

Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 4
Minh Hằng nói làn da của cô thay đổi nhiều sau khi sinh do bị strees khi chăm sóc con

Dù có khó khăn, tuy nhiên Minh Hằng cho biết cô may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành của chồng và gia đình. Minh Hằng chia sẻ: "Tôi tận hưởng từng phút, từng giây trong cuộc sống. Từ nhà nội đến nhà ngoại, chồng hỗ trợ tôi rất nhiều cho việc chăm sóc con. Ai cũng yêu thương và đồng hành cùng tôi trong việc chăm sóc bé khiến tôi vô cùng hạnh phúc. 

Tôi là một người yêu thể dục và rất hay tập luyện, ngay cả trong khoảng thời gian mang bầu, tôi vẫn luyện tập thể thao, đi leo núi,… Nhiều khán giả thắc mắc vì sao tôi có bầu mà hoạt động mạnh như thế nhưng tôi đã quen với những việc đó, được bác sĩ hướng dẫn là cứ làm những việc như trước đây, vừa sức là được. Thế nên tôi cũng chăm chỉ tập luyện bình thường. Sau khi sinh thì do sinh mổ nên tôi mất một tháng mới có thể quay lại việc luyện tập thể dục".

Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 5
Dù có khó khăn, tuy nhiên Minh Hằng cho biết cô may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành của chồng và gia đình

Trên trang cá nhân, "Bé Heo" thường xuyên cập nhật hình ảnh về quá trình làm mẹ bỉm sữa và nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh cận diện mạo của con trai đầu lòng.

Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 6
Mới đây, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh cận diện mạo của con trai đầu lòng

Có thể thấy, con trai Minh Hằng sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương, đặc biệt còn là gương mặt đáng yêu khó cưỡng. Bên cạnh đó, những chi tiết khác như bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé cũng khiến cư dân mạng không khỏi lụi tim. Đa số người hâm mộ đều để lại lời khen cho vẻ đáng yêu của quý tử nhà Minh Hằng và chúc nhóc tì mạnh khỏe, chóng lớn.

Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 7
Minh Hằng lần đầu lộ diện tại sự kiện sau 1 tháng ở cữ, tiết lộ bị stress khi chăm con: 'Nhìn vào gương mà ngỡ không phải mình' - Ảnh 8
Những chi tiết khác như bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé cũng khiến cư dân mạng không khỏi lụi tim

Trước đó, khoảng tháng 3/2023, Minh Hằng thông báo đang mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Suốt thời gian bầu bí, "Bé Heo" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa khi luôn mang đến hình ảnh mẹ bầu tươi trẻ, năng động, rạng rỡ. Từ khi Minh Hằng mang thai đến lúc sinh con, dù bận rộn công việc thế nhưng chồng doanh nhân vẫn dành thời gian để chăm vợ và con trai mới sinh.

Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng

Minh Hằng khoe cận cảnh nhan sắc mặt mộc sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã khoe cận cảnh nhan sắc của bản thân sau 1 tháng hạ sinh quý tử đầu lòng.

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