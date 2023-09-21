Minh Hằng lần đầu khoe cận diện mạo nhóc tì gần 1 tháng sau sinh, mẹ bỉm lộ rõ vẻ hạnh phúc!

Đoạn clip được Minh Hằng chia sẻ đang thu hút nhiều sự chú ý.

Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Ngay khi mới lọt lòng, cậu bé đã nhận được rất nhiều người sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ, ông bà cho tới các dì, các mợ trong gia đình. Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời Ban ngày, nữ diễn viên có thời gian dành cho việc chăm sóc bản thân sau sinh như mát-xa, gội đầu. Ban đêm, có chồng phụ trông con, cho con ăn hoặc thỉnh thoảng thì em dâu cũng giúp cô làm việc này. Do đó, cuộc sống mẹ bỉm sữa của cô khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Ngay khi mới lọt lòng, cậu bé đã nhận được rất nhiều người sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ, ông bà cho tới các dì, các mợ trong gia đình Trên trang cá nhân, "Bé Heo" thường xuyên cập nhật hình ảnh về quá trình làm mẹ bỉm sữa và nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh cận diện mạo của con trai đầu lòng. Mới đây nhất, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh cận diện mạo của con trai đầu lòng Qua đoạn clip có thể thấy, con trai Minh Hằng sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương, đặc biệt còn là gương mặt đáng yêu khó cưỡng. Bên cạnh đó, những chi tiết khác như bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé cũng khiến cư dân mạng không khỏi lụi tim. Ở dưới phần bình luận, đa số người hâm mộ đều để lại lời khen cho vẻ đáng yêu của quý tử nhà Minh Hằng và chúc nhóc tì mạnh khỏe, chóng lớn.

Qua đoạn clip có thể thấy, con trai Minh Hằng sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương, đặc biệt còn là gương mặt đáng yêu khó cưỡng Trước đó, Minh Hằng từng chia sẻ về những khó khăn trong thời gian bắt đầu làm "mẹ bỉm": "Dạo này bận rộn quá, bận làm mẹ của một em bé đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh nên mẹ có hơi choáng ngợp với vai trò mới này. Đôi khi cảm thấy quá tải khi phải học thêm nhiều điều mới lạ. Đôi khi mệt mỏi vì luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt no say trong lúc con ngon giấc lại thấy mọi điều thật diệu kỳ". Bên cạnh đó, những chi tiết khác như bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé cũng khiến cư dân mạng không khỏi lụi tim Minh Hằng còn thực hiện buổi chụp ảnh đầu tiên cho bé Mỡ - con trai cô với dàn ekip hùng hậu, chỉnh trang từ quần áo, tư thế chụp ảnh, phông nền... Và những hình ảnh đầu tiên về bé Mỡ đã được Minh Hằng hé lộ Khoảng tháng 3/2023, Minh Hằng thông báo đang mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Suốt thời gian bầu bí, "Bé Heo" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa khi luôn mang đến hình ảnh mẹ bầu tươi trẻ, năng động, rạng rỡ. Từ khi Minh Hằng mang thai đến lúc sinh con, dù bận rộn công việc thế nhưng chồng doanh nhân vẫn dành thời gian để chăm vợ và con trai mới sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-hang-lan-au-khoe-can-dien-mao-nhoc-ti-gan-1-thang-sau-sinh-me-bim-lo-ro-ve-hanh-phuc-618370.html