Chưa đầy 1 tháng tuổi, quý tử nhà Minh Hằng đã được bố mẹ dành tặng những điều đặc biệt này!

Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Ngay khi mới lọt lòng, cậu bé đã nhận được rất nhiều người sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ, ông bà cho tới các dì, các mợ trong gia đình. Ban ngày, nữ diễn viên có thời gian dành cho việc chăm sóc bản thân sau sinh như mát-xa, gội đầu. Ban đêm, có chồng phụ trông con, cho con ăn hoặc thỉnh thoảng thì em dâu cũng giúp cô làm việc này. Do đó, cuộc sống mẹ bỉm sữa của cô khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Cuộc sống mẹ bỉm sữa của Minh Hằng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ

Trên trang cá nhân, "Bé Heo" thường xuyên cập nhật hình ảnh về quá trình làm mẹ bỉm sữa và nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, Minh Hằng còn thực hiện buổi chụp ảnh đầu tiên cho bé Mỡ - con trai cô với dàn ekip hùng hậu, chỉnh trang từ quần áo, tư thế chụp ảnh, phông nền... Và những hình ảnh đầu tiên về bé Mỡ đã được Minh Hằng hé lộ. Dù không chia sẻ rõ chính diện khuôn mặt thế nhưng có thể thấy bé Mỡ sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu.