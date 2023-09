Minh Hằng cảm thấy 'choáng ngợp' sau gần 2 tuần hạ sinh quý tử, còn gặp phải một điều mà mẹ bỉm nào cũng đồng cảm!

Minh Hằng đăng tải đoạn clip hậu trường buổi chụp hình đầu đời của bé Mỡ

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tiết lộ thời gian này cảm thấy choáng ngợp với vai trò mới nhưng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con ăn no ngủ say. Cô viết: "Dạo này bận rộn quá. Bận làm mẹ của 1 em bé đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Mẹ có hơi choáng ngợp với vai trò mới này. Đôi khi cảm thấy quá tải khi phải học nhiều điều mới lạ. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Nhưng mỗi khi nhìn gương mặt no say khi con ngon giấc, mọi thứ cảm thấy đều thật diệu kỳ".

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thời gian này cảm thấy choáng ngợp với vai trò mới nhưng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con ăn no ngủ say

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại lời chúc sức khỏe cho 2 mẹ con Minh Hằng. Hội chị em cũng bày tỏ nỗi đồng cảm với Minh Hằng khi con nhỏ ở những tháng đầu đời. Mọi người động viên nữ ca sĩ sớm vượt qua giai đoạn "khủng hoảng" vì thay đổi nếp sống, làm quen với thành viên "quyền lực" nhất trong nhà. Đặc biệt, khi 1 người bạn bày tỏ mong muốn sớm thấy nữ ca sĩ trở lại với làng giải trí, Minh Hằng đã khẳng định: "Sớm thôi. Em yên tâm nhé!"