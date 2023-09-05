Minh Hằng cảm thấy 'choáng ngợp' sau gần 2 tuần hạ sinh quý tử, còn gặp phải một điều mà mẹ bỉm nào cũng đồng cảm!

Từ ngày mang thai đến khi em bé chào đời, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình đầy thiêng liêng này.

Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng hạnh phúc thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng. Đi kèm đó là hình ảnh nữ ca sĩ nở nụ cười rạng rỡ, bế em bé trên tay nhận được nhiều lời chúc mừng. Theo như chia sẻ của nữ ca sĩ, được biết tên thật mật của nhóc tỳ sơ sinh nhà Minh Hằng là Mỡ. "Chào mừng bé Mỡ đã đến với mẹ sau 9 tháng đợi chờ ngóng trông" – ca sĩ chia sẻ. Đồng nghiệp thân thiết đến thăm mẹ bỉm Minh Hằng Từ ngày mang thai đến khi em bé chào đời, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình đầy thiêng liêng này. Trong chia sẻ mới nhất, Minh Hằng đăng tải đoạn clip hậu trường buổi chụp hình đầu đời của bé Mỡ.

Minh Hằng đăng tải đoạn clip hậu trường buổi chụp hình đầu đời của bé Mỡ Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tiết lộ thời gian này cảm thấy choáng ngợp với vai trò mới nhưng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con ăn no ngủ say. Cô viết: "Dạo này bận rộn quá. Bận làm mẹ của 1 em bé đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Mẹ có hơi choáng ngợp với vai trò mới này. Đôi khi cảm thấy quá tải khi phải học nhiều điều mới lạ. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Nhưng mỗi khi nhìn gương mặt no say khi con ngon giấc, mọi thứ cảm thấy đều thật diệu kỳ". Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thời gian này cảm thấy choáng ngợp với vai trò mới nhưng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con ăn no ngủ say Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại lời chúc sức khỏe cho 2 mẹ con Minh Hằng. Hội chị em cũng bày tỏ nỗi đồng cảm với Minh Hằng khi con nhỏ ở những tháng đầu đời. Mọi người động viên nữ ca sĩ sớm vượt qua giai đoạn "khủng hoảng" vì thay đổi nếp sống, làm quen với thành viên "quyền lực" nhất trong nhà. Đặc biệt, khi 1 người bạn bày tỏ mong muốn sớm thấy nữ ca sĩ trở lại với làng giải trí, Minh Hằng đã khẳng định: "Sớm thôi. Em yên tâm nhé!"

Minh Hằng chia sẻ hình ảnh chồng doanh nhân giúp chăm con vào buổi đêm khi con đói Trước đó, Minh Hằng cũng chia sẻ hình ảnh chồng doanh nhân giúp chăm con vào buổi đêm khi con đói. Ở tuổi U40, Minh Hằng quyết định mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vì muốn chủ động việc làm mẹ. Sau khi đậu thai, nữ ca sĩ càng được chồng cưng chiều hơn, thường xuyên đưa đi du lịch nghỉ dưỡng và chuẩn bị kĩ càng trước khi con chào đời. Trước đó, Minh Hằng luôn được ngợi khen nhan sắc rạng rỡ trong suốt quá trình mang thai con đầu lòng

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