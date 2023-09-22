'Choáng' với mâm lễ cực khủng trong ngày đầy tháng quý tử nhà Minh Hằng, mẹ bỉm lần đầu tiết lộ áp lực sau khi sinh con

Hậu trường 22/09/2023 07:23

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Hằng đã khoe hình ảnh trong tiệc đầy tháng của con trai.

Tối ngày 21/9, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã đăng tải loạt ảnh khoe cận mặt quý tử trong ngày đầy tháng. Cư dân mạng nhận xét, trộm vía nhóc tì trông bụ bẫm và tuấn tú nhờ được thừa hưởng nhan sắc từ bố và mẹ.

'Choáng' với mâm lễ cực khủng trong ngày đầy tháng quý tử nhà Minh Hằng, mẹ bỉm lần đầu tiết lộ áp lực sau khi sinh con - Ảnh 1

'Choáng' với mâm lễ cực khủng trong ngày đầy tháng quý tử nhà Minh Hằng, mẹ bỉm lần đầu tiết lộ áp lực sau khi sinh con - Ảnh 2
 Mâm lễ trong tiệc đầy tháng của bé Mỡ

Minh Hằng tâm sự: "Heo comeback kèm Cục Mỡ đính kè. Hai mẹ con sau 1 tháng ở cữ. Một tháng chúng ta tập làm quen nhau. Những ngày đầu làm mẹ là những khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Trái tim tràn đầy hạnh phúc khi ôm con vào lòng, nhưng cũng rất sợ hãi và lo lắng trước những trách nhiệm lớn lao.

Những đêm thức trắng, sự căng thẳng và nỗi lo sợ vô hình tưởng chừng như không chịu nổi. Nhưng mọi thứ được xoa dịu khi thấy nụ cười của con. Hành trình này sẽ còn nhiều biến đổi và chông gai mẹ con ta nhường nhịn nhau mà sống nhé….

Cảm ơn những lời chúc tốt lành mà cô chú dành cho bé Mỡ trong thời gian qua ạ. 

Cảm ơn gia đình và chồng luôn là điểm tựa quý giá khiến em ko phát rồ trong thời gian qua. Love All".

'Choáng' với mâm lễ cực khủng trong ngày đầy tháng quý tử nhà Minh Hằng, mẹ bỉm lần đầu tiết lộ áp lực sau khi sinh con - Ảnh 3'Choáng' với mâm lễ cực khủng trong ngày đầy tháng quý tử nhà Minh Hằng, mẹ bỉm lần đầu tiết lộ áp lực sau khi sinh con - Ảnh 4

'Choáng' với mâm lễ cực khủng trong ngày đầy tháng quý tử nhà Minh Hằng, mẹ bỉm lần đầu tiết lộ áp lực sau khi sinh con - Ảnh 5
 Nữ ca sĩ hạnh phúc, gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đặc biệt là ông xã

 

Từ khi kết hôn, ông xã Minh Hằng từng tiết lộ: "Mỗi một ngày trôi qua, tôi thấy mình may mắn khi được sống cùng vợ. Hành động, cử chỉ, vui buồn khó lường của cô ấy đôi khi cũng làm tôi 'bật ngửa'. Tình yêu này giúp tôi trẻ trung, lạc quan yêu đời và tự tin phấn đấu hơn. Mong rằng gia đình nhỏ sẽ mãi giữ lửa, tràn ngập tiếng cười".

'Choáng' với mâm lễ cực khủng trong ngày đầy tháng quý tử nhà Minh Hằng, mẹ bỉm lần đầu tiết lộ áp lực sau khi sinh con - Ảnh 6
Hôn lễ ngọt ngào của nữ ca sĩ và chồng doanh nhân 

Đầu tháng 3/2023, Minh Hằng xác nhận mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Trong suốt thai kỳ, người đẹp hạnh phúc chia sẻ hành trình làm mẹ của mình trong tinh thần tích cực và vui vẻ. 

Cuối tháng 8/2023, nữ ca sĩ xác nhận đã "mẹ tròn con vuông" chào đón nhóc tỳ có tên thân mật là bé Mỡ. Từ sau khi sinh con, giọng ca sinh năm 1987 hạn chế lộ diện mà dành hầu hết thời gian để chăm sóc quý tử.

Lần đầu làm mẹ, Minh Hằng nhanh chóng nhập hội "nghiện con" và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội.

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em

Mẹ bỉm Minh Hằng nhập hội 'mỹ nhân sau sinh', khoe vẻ ngoài rạng rỡ, chẳng ngại đọ sắc cùng hội chị em

Chiều tối ngày 23/8, Minh Hằng đã chính thức hạ sinh con đầu lòng sau nhiều tháng chờ đợi. Sau sinh, 'Bé Heo' vẫn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

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Từ khóa:   Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng sao Việt

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