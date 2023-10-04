Lộ ảnh cận diện mạo nhóc tì mới sinh nhà Minh Hằng, mới 1 tháng tuổi đã biết hóng chuyện như thế này!

Nhìn trong ảnh, nhóc tì hơn 1 tháng tuổi gây ấn tượng với sống mũi thẳng, gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu.

Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật cuộc sống mẹ bỉm sữa nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây, Diệu Minh - em dâu Minh Hằng gây chú ý khi hé lộ cận mặt của cháu trai. Đính kèm bài viết, em dâu nữ ca sĩ nhận xét nhóc tì: "Mới 1 tháng hơn mà ngóc đầu đi hóng hớt dữ hen". Mới đây, Diệu Minh - em dâu Minh Hằng gây chú ý khi hé lộ cận mặt của cháu trai. Đính kèm bài viết, em dâu nữ ca sĩ nhận xét nhóc tì: "Mới 1 tháng hơn mà ngóc đầu đi hóng hớt dữ hen" Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự tương tác lớn. Nhìn trong ảnh, nhóc tì hơn 1 tháng tuổi gây ấn tượng với sống mũi thẳng, gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Được biết, thời điểm mới chào đời, bé Mỡ nặng khoảng 3,1kg. Giờ đây, nhóc tì trông cứng cáp hơn hẳn.

Nhìn trong ảnh, nhóc tì hơn 1 tháng tuổi gây ấn tượng với sống mũi thẳng, gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu Chiều 1/10, Minh Hằng cũng lần đầu tái xuất Vbiz, tham gia một sự kiện về làm đẹp. Tại đây, nữ ca sĩ tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào không kém cạnh dàn mỹ nhân như Chi Pu, Khánh Vân, Kỳ Duyên,...C hia sẻ về hành trình lần đầu làm mẹ, Minh Hằng cho biết cô khá bỡ ngỡ. Nữ diễn viên "Nụ hôn thần chết" kể: "Trong thời gian đầu, tôi hay hoang mang vì chưa quen với cuộc sống làm mẹ, sợ mất đi thời gian riêng cho bản thân. Bây giờ, tôi cũng đã dần làm quen với việc này. Những chị đi trước cũng khuyên và bảo tôi cứ yên tâm, sau này khi con cứng cáp rồi sẽ có nhiều thời gian hơn thôi, đừng lo". Chiều 1/10, Minh Hằng cũng lần đầu tái xuất Vbiz, tham gia một sự kiện về làm đẹp Dù có khó khăn, tuy nhiên Minh Hằng cho biết cô may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành của chồng và gia đình. Minh Hằng chia sẻ: "Tôi tận hưởng từng phút, từng giây trong cuộc sống. Từ nhà nội đến nhà ngoại, chồng hỗ trợ tôi rất nhiều cho việc chăm sóc con. Ai cũng yêu thương và đồng hành cùng tôi trong việc chăm sóc bé khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Dù có khó khăn, tuy nhiên Minh Hằng cho biết cô may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành của chồng và gia đình Tôi là một người yêu thể dục và rất hay tập luyện, ngay cả trong khoảng thời gian mang bầu, tôi vẫn luyện tập thể thao, đi leo núi,… Nhiều khán giả thắc mắc vì sao tôi có bầu mà hoạt động mạnh như thế nhưng tôi đã quen với những việc đó, được bác sĩ hướng dẫn là cứ làm những việc như trước đây, vừa sức là được. Thế nên tôi cũng chăm chỉ tập luyện bình thường. Sau khi sinh thì do sinh mổ nên tôi mất một tháng mới có thể quay lại việc luyện tập thể dục". Từ khi Minh Hằng mang thai đến lúc sinh con, dù bận rộn công việc thế nhưng chồng doanh nhân vẫn dành thời gian để chăm vợ và con trai mới sinh Trước đó, khoảng tháng 3/2023, Minh Hằng thông báo đang mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Suốt thời gian bầu bí, "Bé Heo" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa khi luôn mang đến hình ảnh mẹ bầu tươi trẻ, năng động, rạng rỡ. Từ khi Minh Hằng mang thai đến lúc sinh con, dù bận rộn công việc thế nhưng chồng doanh nhân vẫn dành thời gian để chăm vợ và con trai mới sinh.

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