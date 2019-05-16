Sau sang chấn tâm lý vì bố mẹ ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tôm – Tép khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 16/05/2019 12:03

Chia sẻ về cuộc sống thường ngày của hai thiên thần nhỏ trên trang cá nhân, Hồng Nhung khiến nhiều người thích thú trước sở thích đặc biệt của Tôm – Tép.

Tháng 6/2018, Hồng Nhung bất ngờ thông báo ly hôn với chồng ngoại quốc khiến nhiều người tiếc nuối. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chia sẻ hai bé Tôm – Tép đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì sự đổ vỡ của bố mẹ.

Sau sang chấn tâm lý vì bố mẹ ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tôm – Tép khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Tôm - Tép phải điều trị tâm lý sau khi bố mẹ ly hôn - Ảnh: Internet

Mặc dù cô đã cố gắng để các con không phải chịu tổn thương nhưng Tôm – Tép vẫn có những phản ứng bất ổn trong biểu hiện hàng ngày. Hồng Nhung buộc phải tìm đến bác sĩ tâm lý ở bệnh viện và chuyên gia tâm lý trẻ em tại trường để lên kế hoạch cụ thể giúp các con vượt qua cú sốc tinh thần.

Sau sang chấn tâm lý vì bố mẹ ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tôm – Tép khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Hồng Nhung và các con đã phải trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần sau biến cố gia đình - Ảnh: Internet

Gần 1 năm sau ly hôn, Hồng Nhung và các con đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện nhỏ và hình ảnh của hai con.

Mới đây, nữ diva bất ngờ tiết lộ sở thích của Tôm – Tép lên trang cá nhân khiến nhiều người tỏ ra thích thú: “Mẹ Bống cháu về tới nhà đêm qua, sau hai show diễn tại Houston. Sáng sớm, được chiêu đãi đặc sản ngỗng rừng (anh Hai nhà cháu tập kèn 5 phút buổi sáng trước khi đi học và thả vô số ngỗng trời)! Mệt đau hai con mắt mà vẫn không thể không cười (dù cố nén không cười lên tiếng). Anh Hai yêu saxophone và yêu sư phụ… của mình!

Chị Ba đang bị thôi miên bởi bộ sưu tập sách Roald Dahl. Lúc ăn sáng mẹ bắt ngừng đọc, chị ráng ăn thật nhanh để khỏi bị đứt đoạn lâu… Các cô chú chắc không cần hỏi sức đâu ra. Suối nguồn hạnh phúc từ hai cái con người bé con này đã cho mẹ của chúng tất cả những gì một người mẹ cần và mơ ước!”.

Sau sang chấn tâm lý vì bố mẹ ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tôm – Tép khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Bài đăng của Hồng Nhung - Ảnh: Internet

Qua lời chia sẻ của “nàng Bống”, bé Tôm có niềm đam mê đặc biệt với saxophone, trong khi em Tép lại có sở thích đọc sách. Cả hai thiên thần nhỏ của nữ diva đều đang có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên mẹ sau khi vượt qua cú sốc tinh thần.

Sau sang chấn tâm lý vì bố mẹ ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tôm – Tép khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4

Sau sang chấn tâm lý vì bố mẹ ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tôm – Tép khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5
Anh trai Tôm mỗi ngày đều luyện chơi saxophone...
Sau sang chấn tâm lý vì bố mẹ ly hôn, cuộc sống hiện tại của Tôm – Tép khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
... trong khi cô em Tép lại rất thích đọc sách - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh vô cùng đáng yêu này, người hâm mộ phần nào cảm thấy yên lòng khi Hồng Nhung và các con đều tìm được niềm vui và lạc quan hơn sau biến cố gia đình.

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Từ khóa:   Hồng Nhung ly hôn Hồng Nhung

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