Diễn viên Kim Oanh cho rằng vợ Xuân Bắc đã hiểu lầm chứ bản tính của chị là người hiền lành, luôn nghe lời bố dặn nên không bao giờ muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai.

Sau cuộc khẩu chiến nảy lửa với chị Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc trên mạng xã hội, diễn viên Kim Oanh dường như đã thận trọng hơn trong khoản ăn nói để tránh gây ra tổn thương cho người khác.

Mới đây, chị đăng tải bức ảnh tự chụp khoe vẻ đẹp mặn mà và nhắc lại lời bố dặn để tĩnh tâm hơn sau những "tai bay vạ gió" vừa qua.

"Từ bé đã được bố dạy: 'Cuộc sống đôi khi khắc nghiệt và cảm xúc là thứ khó kiểm soát nhất. Sau này nếu có ai vô tình hay cố ý gây tổn thương cho con thì hãy nhớ: Đừng bao giờ làm tổn thương lại họ. Con đau như thế nào thì họ sẽ đau như thế đó. Nhớ là - con là người Việt Nam, thì hãy sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp Luật Việt Nam.'

Vâng. Từ sau khi 18 tuổi, nó bước chân ra xã hội và chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình thì đố ai nhìn thấy nó chửi ai hay làm tổn thương ai. Lần này cũng vậy, nó vẫn là đứa con ngoan, nó vẫn nghe lời bố", diễn viên Kim Oanh viết.

Cách đây vài ngày, diễn viên Kim Oanh cũng chia sẻ mong muốn nhận được lời xin lỗi từ phía chị Hồng Nhung liên quan đến những ồn ào vừa qua. Nữ danh hài khẳng định status nhạy cảm mà chị đăng trước đó không hề có ý nhắm vào vợ Xuân Bắc. Chỉ vì chị Nhung "nhận vơ" nên đã khiến cuộc sống của gia đình mình bị xáo trộn.