Sau ồn ào 'dao kéo', ca sĩ Minh Hằng gây lo lắng với thân hình gầy gò đáng báo động

Nhiều năm qua, ca sĩ Minh Hằng là một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Việt. Ở tuổi 33, giọng ca "Một vòng trái đất" vẫn được ngợi khen hết lời bởi sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp.



Ngoài 30 tuổi, Minh Hằng vẫn là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp hút mắt của showbiz - Ảnh: Internet

Thế nhưng khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây, mỹ nhân phim "Vừa đi vừa khóc" lại gây hoang mang bởi vóc dáng gầy guộc đáng báo động. Cụ thể, một tài khoản mạng đã chia sẻ hình ảnh của Minh Hằng và chú thích: "Nghe nói vừa là nhà sản xuất vừa làm diễn viên sướng lắm nên giờ Hằng ốm lòi xương như mấy bé ma nơ canh".