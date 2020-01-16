Sau ồn ào 'dao kéo', ca sĩ Minh Hằng gây lo lắng với thân hình gầy gò đáng báo động

Hậu trường 16/01/2020 16:20

Xuất hiện với thân hình gầy guộc, ca sĩ Minh Hằng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Mọi người khuyên cô không nên làm việc quá nhiều tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiều năm qua, ca sĩ Minh Hằng là một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Việt. Ở tuổi 33, giọng ca "Một vòng trái đất" vẫn được ngợi khen hết lời bởi sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp.

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Ngoài 30 tuổi, Minh Hằng vẫn là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp hút mắt của showbiz - Ảnh: Internet

Thế nhưng khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây, mỹ nhân phim "Vừa đi vừa khóc" lại gây hoang mang bởi vóc dáng gầy guộc đáng báo động. Cụ thể, một tài khoản mạng đã chia sẻ hình ảnh của Minh Hằng và chú thích: "Nghe nói vừa là nhà sản xuất vừa làm diễn viên sướng lắm nên giờ Hằng ốm lòi xương như mấy bé ma nơ canh".

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Bẵng đi một thời gian, ca sĩ Minh Hằng gây hoang mang khi xuất hiện với thân hình gầy nhom - Ảnh: Internet

Diện đầm đỏ hai dây gợi cảm, Minh Hằng để lộ gương mặt ngày càng nhọn, tay và cổ khá xương xẩu. Nhìn vào bức ảnh này, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của mỹ nhân sinh năm 1987.

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Cách đây không lâu, chân dài 8x bất ngờ tung ảnh bán nude trên trang cá nhân - Ảnh: FB 

Trước đó, diễn viên Minh Hằng cũng làm tốn không ít giấy mực của truyền thông bởi hành trình "lột xác" ngoạn mục. Cô từng vướng nghi án "dao kéo" phần cằm. Thời điểm đó, nữ ca sĩ nhận về không ít những lời chê bai của dư luận bởi chiếc cằm dài ngoằng, nhọn hoắt và cứng đơ.

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Nhan sắc của Minh Hằng cách đây 10 năm khi tham gia phim 'Ngôi nhà hạnh phúc' - Ảnh: Internet
Sau ồn ào 'dao kéo', ca sĩ Minh Hằng gây lo lắng với thân hình gầy gò đáng báo động - Ảnh 5
Gương mặt của mỹ nhân 8x được cho là ngày càng dài và nhọn - Ảnh: FB

Tuy nhiên, đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa một lần thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

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Ký ức về một tuổi thơ không bình yên khiến Minh Hằng nung nấu quyết tâm và khát khao thoát nghèo, vươn lên thành một ngôi sao triển vọng trong làng giải trí.

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Từ khóa:   Minh Hằng diễn viên Minh Hằng sao phẫu thuật thẩm mỹ

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