Sau đơn đăng kí thi Hoa hậu, Phương Mỹ Chi được đích thân siêu mẫu Lan Khuê luyện 'catwalk', thực hư sự việc ra sao?

Hậu trường 03/01/2024 09:46

Thông tin ca sĩ Phương Mỹ Chi viết đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Ngay ngày đầu năm mới (1/1/2024), ca sĩ Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh điền phiếu đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2024. Trong đơn đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp này, nữ ca sĩ đã điền đầy đủ thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ, trình độ, nghề nghiệp và chiều cao 1,6m. Đính kèm hình ảnh, Phương Mỹ Chi hào hứng thông báo: "Nhiều điều thú vị năm mới!...".

Sau đơn đăng kí thi Hoa hậu, Phương Mỹ Chi được đích thân siêu mẫu Lan Khuê luyện 'catwalk', thực hư sự việc ra sao? - Ảnh 1
Ngay ngày đầu năm mới (1/1/2024), ca sĩ Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh điền phiếu đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2024

Tiếp nối sự việc bất ngờ này, mới đây nhất, nữ ca sĩ còn tung thêm đoạn clip tập catwalk ùng siêu mẫu Lan Khuê. Sự đầu tư kĩ lưỡng của Phương Mỹ Chi khiến khán giả tin rằng giọng ca nhí ngày nào đã sẵn sàng tiến bước cho một vai trò mới.

Sau đơn đăng kí thi Hoa hậu, Phương Mỹ Chi được đích thân siêu mẫu Lan Khuê luyện 'catwalk', thực hư sự việc ra sao? - Ảnh 2
Tiếp nối sự việc bất ngờ này, mới đây nhất, nữ ca sĩ còn tung thêm đoạn clip tập catwalk ùng siêu mẫu Lan Khuê

Trong video được "cô giáo" Lan Khuê tận tình hướng dẫn từng bước để Phương Mỹ Chi cải thiện dáng đi. Sau buổi tập, giọng ca Quê em mùa nước lũ cũng tự nhận thấy bản thân còn cách xa giấc mơ thi hoa hậu. Cụ thể, Phương Mỹ Chi dí dỏm: "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Đúng là sau khi gặp chị Khuê xong thì Chi thấy còn xa vời với giấc mơ đó quá. Nhưng giờ học catwalk rồi không thi hoa hậu được thì mình để làm công chuyện khác vậy".

Sau đơn đăng kí thi Hoa hậu, Phương Mỹ Chi được đích thân siêu mẫu Lan Khuê luyện 'catwalk', thực hư sự việc ra sao? - Ảnh 3
Trong video được "cô giáo" Lan Khuê tận tình hướng dẫn từng bước để Phương Mỹ Chi cải thiện dáng đi

Khi được mọi người chỉ ra chiều cao "khiêm tốn" cùng thân hình mũm mĩm không thích hợp thi hoa hậu, dưới phần bình luận, cô dí dỏm cho biết: "Mọi người đừng có 'bo dì xam xung' tôi nhe".

Hiện tại, thông tin ca sĩ Phương Mỹ Chi viết đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Chia sẻ với Dân Việt, sáng 2/1, phía BTC Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết, cuộc thi cho năm 2024 vẫn chưa khởi động hay nhận đơn đăng ký. Ngoài ra, phía BTC cuộc thi cũng chưa nhận được đơn đăng ký từ ca sĩ Phương Mỹ Chi. 

Sau đơn đăng kí thi Hoa hậu, Phương Mỹ Chi được đích thân siêu mẫu Lan Khuê luyện 'catwalk', thực hư sự việc ra sao? - Ảnh 4
phía BTC Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết, cuộc thi cho năm 2024 vẫn chưa khởi động hay nhận đơn đăng ký. Ngoài ra, phía BTC cuộc thi cũng chưa nhận được đơn đăng ký từ ca sĩ Phương Mỹ Chi

Cùng thời điểm này, phía quản lý của ca sĩ Phương Mỹ Chi xác nhận nữ ca sĩ có viết đơn đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vì cô yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, hình ảnh chụp đơn đăng ký thi Hoa hậu của Phương Mỹ Chi chỉ nhằm mục đích nữ ca sĩ muốn tạo ra không khí vui vẻ ngày đầu năm mới 2024. Đề cập đến một số ý kiến cho rằng, Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 để gây sự chú ý cho dự án mới, người đại diện của nữ ca sĩ phủ nhận điều này.

Sau đơn đăng kí thi Hoa hậu, Phương Mỹ Chi được đích thân siêu mẫu Lan Khuê luyện 'catwalk', thực hư sự việc ra sao? - Ảnh 5
Phía quản lý của ca sĩ Phương Mỹ Chi xác nhận nữ ca sĩ có viết đơn đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vì cô yêu thích các cuộc thi nhan sắc

Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) bước ra từ giải Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. "Cô bé dân ca" sở hữu chất giọng trong trẻo, ngọt ngào được khán giả và các vị ban giám khảo của chương trình yêu mến khi thể hiện loạt ca khúc như: Quê em mùa nước lũ, Liên khúc ba miền, Lòng mẹ, Áo mới Cà Mau… Tính đến nay, nữ ca sĩ có khoảng 10 năm hoạt động trong showbiz và hiện vẫn là một trong những cái tên "hot" của dòng nhạc dân ca trữ tình. 

Trước Phương Mỹ Chi, loạt sao nữ này từng lao đao, khổ sở vì vướng nghi vấn lộ clip 'nóng'

Trước Phương Mỹ Chi, loạt sao nữ này từng lao đao, khổ sở vì vướng nghi vấn lộ clip 'nóng'

Không ít những sao Việt trở thành tâm điểm dư luận khi bị vướng vào các nghi vấn lộ clip hay hình ảnh nhạy cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mỹ Chi ca sĩ Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi thi hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?