Sau đơn đăng kí thi Hoa hậu, Phương Mỹ Chi được đích thân siêu mẫu Lan Khuê luyện 'catwalk', thực hư sự việc ra sao?

Thông tin ca sĩ Phương Mỹ Chi viết đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Ngay ngày đầu năm mới (1/1/2024), ca sĩ Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh điền phiếu đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2024. Trong đơn đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp này, nữ ca sĩ đã điền đầy đủ thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ, trình độ, nghề nghiệp và chiều cao 1,6m. Đính kèm hình ảnh, Phương Mỹ Chi hào hứng thông báo: "Nhiều điều thú vị năm mới!...". Ngay ngày đầu năm mới (1/1/2024), ca sĩ Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh điền phiếu đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2024 Tiếp nối sự việc bất ngờ này, mới đây nhất, nữ ca sĩ còn tung thêm đoạn clip tập catwalk ùng siêu mẫu Lan Khuê. Sự đầu tư kĩ lưỡng của Phương Mỹ Chi khiến khán giả tin rằng giọng ca nhí ngày nào đã sẵn sàng tiến bước cho một vai trò mới.

Tiếp nối sự việc bất ngờ này, mới đây nhất, nữ ca sĩ còn tung thêm đoạn clip tập catwalk ùng siêu mẫu Lan Khuê Trong video được "cô giáo" Lan Khuê tận tình hướng dẫn từng bước để Phương Mỹ Chi cải thiện dáng đi. Sau buổi tập, giọng ca Quê em mùa nước lũ cũng tự nhận thấy bản thân còn cách xa giấc mơ thi hoa hậu. Cụ thể, Phương Mỹ Chi dí dỏm: "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Đúng là sau khi gặp chị Khuê xong thì Chi thấy còn xa vời với giấc mơ đó quá. Nhưng giờ học catwalk rồi không thi hoa hậu được thì mình để làm công chuyện khác vậy". Trong video được "cô giáo" Lan Khuê tận tình hướng dẫn từng bước để Phương Mỹ Chi cải thiện dáng đi Khi được mọi người chỉ ra chiều cao "khiêm tốn" cùng thân hình mũm mĩm không thích hợp thi hoa hậu, dưới phần bình luận, cô dí dỏm cho biết: "Mọi người đừng có 'bo dì xam xung' tôi nhe".

Hiện tại, thông tin ca sĩ Phương Mỹ Chi viết đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Chia sẻ với Dân Việt, sáng 2/1, phía BTC Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết, cuộc thi cho năm 2024 vẫn chưa khởi động hay nhận đơn đăng ký. Ngoài ra, phía BTC cuộc thi cũng chưa nhận được đơn đăng ký từ ca sĩ Phương Mỹ Chi. phía BTC Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết, cuộc thi cho năm 2024 vẫn chưa khởi động hay nhận đơn đăng ký. Ngoài ra, phía BTC cuộc thi cũng chưa nhận được đơn đăng ký từ ca sĩ Phương Mỹ Chi Cùng thời điểm này, phía quản lý của ca sĩ Phương Mỹ Chi xác nhận nữ ca sĩ có viết đơn đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vì cô yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, hình ảnh chụp đơn đăng ký thi Hoa hậu của Phương Mỹ Chi chỉ nhằm mục đích nữ ca sĩ muốn tạo ra không khí vui vẻ ngày đầu năm mới 2024. Đề cập đến một số ý kiến cho rằng, Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 để gây sự chú ý cho dự án mới, người đại diện của nữ ca sĩ phủ nhận điều này. Phía quản lý của ca sĩ Phương Mỹ Chi xác nhận nữ ca sĩ có viết đơn đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vì cô yêu thích các cuộc thi nhan sắc Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) bước ra từ giải Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. "Cô bé dân ca" sở hữu chất giọng trong trẻo, ngọt ngào được khán giả và các vị ban giám khảo của chương trình yêu mến khi thể hiện loạt ca khúc như: Quê em mùa nước lũ, Liên khúc ba miền, Lòng mẹ, Áo mới Cà Mau… Tính đến nay, nữ ca sĩ có khoảng 10 năm hoạt động trong showbiz và hiện vẫn là một trong những cái tên "hot" của dòng nhạc dân ca trữ tình.

Trước Phương Mỹ Chi, loạt sao nữ này từng lao đao, khổ sở vì vướng nghi vấn lộ clip 'nóng' Không ít những sao Việt trở thành tâm điểm dư luận khi bị vướng vào các nghi vấn lộ clip hay hình ảnh nhạy cảm.

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