Sau những ngày chạy show 'sấp mặt', Trường Giang 'hóa thân' thành người đàn ông của gia đình trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, Nhã Phương và bé Destiny khiến dân mạng không ít lần ghen tị khi được Trường Giang chiều chuộng, chăm sóc chu đáo.

Cách đây ít giờ, Nhã Phương bất ngờ đăng tải đoạn video tổng hợp lại những hoạt động đời thường của ông xã Trường Giang trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 vừa qua. Cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ Nhã Phương khi được Trường Giang chăm sóc chu đáo. Bên cạnh nấu ăn cho vợ, nam nghệ sĩ còn nấu thêm món cơm cuộn ưa thích của con gái Destiny.

Bên cạnh nấu ăn cho vợ, nam nghệ sĩ còn nấu thêm món cơm cuộn ưa thích của con gái Destiny. Nam danh hài cũng tiếp tiếp gây bất ngờ với công chúng khi trổ tài cắt tóc cho ái nữ, đồng thời hướng dẫn Destiny bơi lội đúng cách. Anh đã tận tình chỉ dẫn khởi động và cỗ vũ tinh thần khi thấy Destiny lo sợ, không dám xuống nước. Nam danh hài cũng tiếp tiếp gây bất ngờ với công chúng khi trổ tài cắt tóc cho ái nữ. Anh còn hướng dẫn Destiny bơi lội đúng cách. Đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người để lại bình luận khen gợi và tán dương cho sự chu đáo của Trường Giang, quả thật anh đúng là một người đàn ông của gia đình!

Vào tháng 4/2023, Nhã Phương xác nhận mang bầu nhóc tì thứ hai thông qua clip “tặng quà sinh nhật sớm cho Trường Giang”. Từ khi công khai việc có tin vui, cặp vợ chồng thoải mái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Hiện tại, Nhã Phương đang trong những tháng cuối thai kỳ. Vào tháng 4/2023, Nhã Phương xác nhận mang bầu nhóc tì thứ hai thông qua clip “tặng quà sinh nhật sớm cho Trường Giang”. Từ khi công khai việc có tin vui, cặp vợ chồng thoải mái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Với chế độ dưỡng thai hợp lý khi chú trọng việc ăn uống, tập thể dục giữ dáng và giữ tinh thần thoải mái, nhan sắc của Nhã Phương thăng hạng rõ rệt và nhận được sự khen ngợi đến từ công chúng. Nhan sắc của Nhã Phương thăng hạng rõ rệt và nhận được sự khen ngợi đến từ công chúng. Trường Giang (SN 1983) và Nhã Phương (SN 1990) là 2 diễn viên được khán giả yêu mến. Sau khi đóng chung trong phim điện ảnh 49 ngày, 2 người "phim giả tình thật", chính thức yêu nhau. Sau khi đóng chung trong phim điện ảnh 49 ngày, 2 người "phim giả tình thật", chính thức yêu nhau Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2018, sau 4 năm gắn bó. Đến tháng 1/2020, Trường Giang và Nhã Phương đón con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn và trở thành "ông bố bỉm sữa", Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả vì luôn yêu chiều, chăm sóc vợ và con gái. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2018, sau 4 năm gắn bó. Sau khi kết hôn và trở thành "ông bố bỉm sữa", Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả vì luôn yêu chiều, chăm sóc vợ và con gái.

Bà xã Trường Giang khoe loạt ảnh rạng rỡ trong tháng gần cuối thai kỳ, dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ ở một điều? Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã chia sẻ những hình ảnh rạng rỡ của bản thân tụ họp cùng gia đình. Dân tình xuýt xoa ngưỡng một ở mẹ bầu một điều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhung-ngay-chay-show-sap-mat-truong-giang-hoa-than-thanh-nguoi-an-ong-cua-gia-inh-trong-ky-nghi-le-quoc-khanh-29-614111.html