Bà xã Trường Giang khoe loạt ảnh rạng rỡ trong tháng gần cuối thai kỳ, dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ ở một điều?

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã chia sẻ những hình ảnh của bản thân có cuộc tụ họp với mẹ và các chị em gái tại nhà hàng. Có thể thấy, bà xã Trường Giang đã bầu vượt mặt nhưng khi diện áo rộng, bụng bầu của cô cũng không lộ ra nhiều, tổng thể vóc dáng của cô hầu như không thay đổi.

Nhã Phương công bố mang thai lần 2 hồi cuối tháng 4 nhân dịp sinh nhật ông xã Trường Giang . Nữ diễn viên hiện bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ. Trong suốt thai kỳ, Nhã Phương thường xuyên xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ.

Đáng chú ý, Nhã Phương còn khéo khoe đôi chân thon dài và trắng sáng khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ. Có thể thấy, dù ở gần tháng cuối thai kỳ nhưng mẹ bầu vẫn luôn giữ sắc diện rạng rỡ, ngọt ngào trong sự kiện lẫn đời thường.

Nhã Phương còn khéo khoe đôi chân thon dài và trắng sáng khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ

Ở lần mang bầu thứ 2, Nhã Phương được người hâm mộ quan tâm. Khác với việc giấu kín như đợt mang bầu đầu tiên, lần này, nữ diễn viên cởi mở hơn, thoải mái chia sẻ hình ảnh cuộc sống riêng đến khán giả.

Nhã Phương cởi mở, thoải mái chia sẻ hình ảnh cuộc sống riêng đến khán giả trong lần mang bầu lần 2

Trong thời gian Nhã Phương mang bầu, Trường Giang luôn bên cạnh chăm sóc, cưng chiều vợ. Nữ diễn viên trêu đùa rằng chồng "bạc tóc" khi bà xã mang bầu lần 2: "Anh ấy công việc bận rộn. Mỗi khi đi làm, anh ấy chuẩn bị sẵn đồ ăn, hoặc là nấu sẵn, hoặc là ướp sẵn cho tôi. Về mà thấy đồ ăn còn thì anh rất buồn nên hầu như tôi ăn hết”.

Trong thời gian Nhã Phương mang bầu, Trường Giang luôn bên cạnh chăm sóc, cưng chiều vợ

Ông xã Trường Giang am hiểu chế độ ăn uống của bà bầu, đảm nhận việc "lên thực đơn" cho vợ. Chia sẻ về các loại thực phẩm để mẹ bầu vừa khỏe mạnh vừa giữ được dáng, Nhã Phương nói: "Đa phần ông xã cho tôi ăn những món về cá. Thực đơn là của anh ấy. Chồng tôi ở nhà là chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi".

Ông xã Trường Giang am hiểu chế độ ăn uống của bà bầu, đảm nhận việc "lên thực đơn" cho vợ

Bà xã Trường Giang còn chia sẻ thêm: "Anh Trường Giang kỹ lắm nhé. Tôi thèm ngọt kinh khủng, đặc biệt là mía. Khi anh xã đi làm thì ở nhà tôi mới dám ăn".