Sau nhiều nghi vấn, Thu Thủy xuất hiện với đôi môi sưng và gương mặt biến dạng đến đáng sợ

Hậu trường 25/06/2018 10:59

Thu Thủy khiến nhiều người sốc khi xuất hiện với gương mặt khác lạ tại show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long.

Quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều cay đắng với người chồng bằng tuổi, Thu Thủy khá vất vả khi phải nuôi con một mình. Thời gian qua, cô chăm chỉ đi hát, tham dự sự kiện và ra mắt các sản phẩm mới để mong đủ tiền trang trải cuộc sống hai mẹ con.

Chứng kiến Thu Thủy nhiều lần rơi nước mắt vì chồng cũ, nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm cho một kiếp hồng nhan. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít khán giả tỏ ra tiếc nuổi vẻ đẹp tự nhiên ngày nào của giọng ca Sao em vẫn yêu. Không rõ do quá buồn về chuyện tình cảm hay đụng chạm dao kéo quá đà nhưng nhan sắc của Thu Thủy ngày càng xuống cấp thấy rõ. Bên cạnh chiếc mũi nhọn bất thường, cằm và mặt của Thu Thủy cũng dần trở nên vô hồn và thiếu sức sống. Mới đây, người đẹp sinh năm 1984 tiếp tục khiến khán giả hoảng hồn với gương mặt khác lạ. Ngoài diện mạo bị cho cứng đơ như tượng sáp, Thu Thủy cũng lộ đôi môi sưng quá đà như vừa bước xuống từ bàn phẫu thuật.

Sau nhiều nghi vấn, Thu Thủy xuất hiện với đôi môi sưng và gương mặt biến dạng đến đáng sợ - Ảnh 1
Thu Thủy xuất hiện với gương mặt khác lạ tại show diễn của NTK Đỗ Long - Ảnh: Zing
Sau nhiều nghi vấn, Thu Thủy xuất hiện với đôi môi sưng và gương mặt biến dạng đến đáng sợ - Ảnh 2
Thu Thủy không còn giữ được vẻ đẹp trời phú ngày nào - Ảnh: Zing
Sau nhiều nghi vấn, Thu Thủy xuất hiện với đôi môi sưng và gương mặt biến dạng đến đáng sợ - Ảnh 3
Cận cảnh gương mặt khó nhận ra của ca sĩ Thu Thủy - Ảnh: Zing
Sau nhiều nghi vấn, Thu Thủy xuất hiện với đôi môi sưng và gương mặt biến dạng đến đáng sợ - Ảnh 4
Cận cảnh nhan sắc của Thu Thủy khi để mặt mộc - Ảnh: Internet

Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa'

Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa'

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