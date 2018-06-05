‘Hết hồn’ trước gương mặt khác lạ khó nhận ra của ca sĩ Thu Thủy sau khi ly hôn chồng đại gia

Hậu trường 05/06/2018 10:08

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Thu Thủy với khuôn mặt nhọn hoắc cùng chiếc mũi cứng đơ khiến cô vướng nghi án động “dao kéo”.

Trở lại với sự nghiệp ca hát sau khi hôn nhân đổ vỡ, Thu Thủy nhận được nhiều sự đồng cảm và quan tâm của công chúng. Cô xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông với hình ảnh quyến rũ và mặn mà.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thu Thủy bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt bởi diện mạo khá lạ lẫm. Nhìn vào loạt hình ảnh vừa được đăng tải trên trang cá nhân của bà mẹ một con, nhiều fan giật mình khi thấy chiếc cằm nhọn hoắc cùng chiếc mũi cao vút, cứng đờ khác hẳn với hình ảnh thường ngày của chân dài này.

‘Hết hồn’ trước gương mặt khác lạ khó nhận ra của ca sĩ Thu Thủy sau khi ly hôn chồng đại gia - Ảnh 1
Trong hình ảnh vừa được đăng tải, Thu Thủy khiến dân mạng bất ngờ với nhan sắc khác lạ so với ngày thường - Ảnh: FBNV
‘Hết hồn’ trước gương mặt khác lạ khó nhận ra của ca sĩ Thu Thủy sau khi ly hôn chồng đại gia - Ảnh 2
Chiếc mũi cao tít tắp khiến Thu Thủy vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Trước thắc mắc của khán giả, Thu Thủy không phủ nhận mà chỉ trả lời một cách bình thản: “Tôi chỉ biết im lặng và không bình luận gì”.

‘Hết hồn’ trước gương mặt khác lạ khó nhận ra của ca sĩ Thu Thủy sau khi ly hôn chồng đại gia - Ảnh 3
Ngoài chiếc mũi cao vút thì gương mặt nhọn hoắc cũng khiến nữ ca sĩ trông khá xa lạ - Ảnh: FBNV
‘Hết hồn’ trước gương mặt khác lạ khó nhận ra của ca sĩ Thu Thủy sau khi ly hôn chồng đại gia - Ảnh 4
Bên cạnh một số lời khen thì không ít ý kiến cho rằng Thu Thủy đã lạm dụng 'dao kéo' khiến gương mặt trở nên kém tự nhiên - Ảnh: FBNV

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