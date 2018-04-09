Thu Thủy tổ chức sinh nhật cho con trai, vẫn không thấy bóng dáng chồng cũ

Sự vắng mặt của chồng cũ Thu Thủy trong tiệc sinh nhật bé Henry mới đây khiến ai cũng thấy xót lòng.

Tối 8/4, Thu Thủy đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi lên 3 cho bé Henry tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Người đẹp một mình tiếp đãi quan khách, thi thoảng có sự hỗ trợ của bà ngoại chứ không có sự hiện diện của chồng cũ.

Sau ly hôn, Thu Thủy một mình tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho con trai - Ảnh: Internet

Tại đêm tiệc, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến bạn bè, khán giả đã ở bên cạnh mình suốt thời gian khó khăn vừa qua. Thu Thủy cũng dắt con trai lên sân khấu và hát vang ca khúc Mẹ con ta luôn có nhau để tặng mọi người. Đây cũng là bài hát đầu tiên cô tặng riêng cho cục cưng và đã được dựng thành MV.

Người đẹp được mẹ đẻ hỗ trợ chăm con sau khi hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: Internet

Thu Thủy hát tặng con trai ca khúc 'Mẹ con ca luôn có nhau' - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, Thu Thủy tiết lộ rằng sau khi ly hôn, chồng cô đã bỏ đi biệt xứ và không một tin nhắn hỏi thăm con. Nhiều người hy vọng anh sẽ quay về chúc mừng bé Henry trong những dịp quan trọng. Thế nhưng, thực tế điều này đã không xảy ra.

Cựu thành viên nhóm Mây Trắng đưa con đến mừng sinh nhật con trai Thu Thủy - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm tan rã, các thành viên đều đã trở thành mẹ bỉm sữa - Ảnh: Internet

Con trai là nguồn động viên lớn nhất để Thu Thủy quyết tâm quay trở lại con đường ca hát - Ảnh: Internet

Người mẫu Trang Trần đến chúc mừng mẹ con Thu Thủy - Ảnh: Internet

Trang Trần động viên Thu Thủy sau bữa tiệc - Ảnh: Internet

Ca sĩ Thu Thủy kể lại ký ức kinh hoàng nơi chung cư cô ở cũng từng bị cháy 'Đang nằm ôm con trai ngủ thì một tiếng nổ ầm, mở mắt thấy 2 luồng xăng chảy vào 2 khe cửa và thành lửa phụt mạnh bắn lên cao bằng cánh cửa" - ca sĩ Thu Thủy nhớ lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thuy-to-chuc-sinh-nhat-cho-con-trai-van-khong-thay-bong-dang-chong-cu-278148.html