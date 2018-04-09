Thu Thủy tổ chức sinh nhật cho con trai, vẫn không thấy bóng dáng chồng cũ

Sự vắng mặt của chồng cũ Thu Thủy trong tiệc sinh nhật bé Henry mới đây khiến ai cũng thấy xót lòng.
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Tối 8/4, Thu Thủy đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi lên 3 cho bé Henry tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Người đẹp một mình tiếp đãi quan khách, thi thoảng có sự hỗ trợ của bà ngoại chứ không có sự hiện diện của chồng cũ.
Tại đêm tiệc, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến bạn bè, khán giả đã ở bên cạnh mình suốt thời gian khó khăn vừa qua. Thu Thủy cũng dắt con trai lên sân khấu và hát vang ca khúc Mẹ con ta luôn có nhau để tặng mọi người. Đây cũng là bài hát đầu tiên cô tặng riêng cho cục cưng và đã được dựng thành MV.
Cách đây ít lâu, Thu Thủy tiết lộ rằng sau khi ly hôn, chồng cô đã bỏ đi biệt xứ và không một tin nhắn hỏi thăm con. Nhiều người hy vọng anh sẽ quay về chúc mừng bé Henry trong những dịp quan trọng. Thế nhưng, thực tế điều này đã không xảy ra.