Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa'

Hậu trường 22/06/2018 16:57

Chia sẻ bức tâm thư xúc động gửi đến con trai, Thu Thủy khiến nhiều người đau lòng khi kể về cuộc sống làm mẹ đơn thân đầy nước mắt.

Có 13 năm yêu đương mặn nồng, gần 4 năm chung sống cùng người chồng bằng tuổi nhưng Thu Thuỷ quyết định khép lại cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vào giữa năm 2017.

Theo nữ ca sĩ, nguyên nhân khiến cô "dứt áo ra đi" là vì chồng cũ quá ham chơi, thường xuyên bỏ nhà đi nhiều tháng trời và không hề có trách nhiệm với đứa con trai duy nhất. Từ ngày ly hôn, Thu Thủy quay trở lại showbiz làm việc kiếm tiền. Dù gặp nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân nhưng giọng ca Sao em vẫn yêu đã lấy bé Henry làm động lực để cố gắng vượt qua tất cả.

Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa' - Ảnh 1
Thu Thủy viết tâm thư xúc động cho con trai sau một năm ly hôn chồng bằng tuổi - Ảnh: FBNV

Mới đây, cô trút bầu tâm sự sau một năm ly hôn khiến nhiều fan xót xa. Theo Thu Thủy, một năm qua cô phải gồng mình lên để hoàn thành tốt vai trò của cả cha lẫn mẹ. Cũng vì chia tay, hai mẹ con Thu Thủy phải sống trong một nơi nghèo nàn đến nỗi bị ngập lụt, nước lênh láng khắp nơi. Có những đêm, cô gào thét trong đau đớn vì quá tuyệt vòng về số phận hẩm hiu của mình. 

"Đã một năm trôi qua, mẹ con ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, vất vả gần như là cay đắng nhất... Mẹ bồi hồi nhớ lại những ngày tháng vất vả, hoàn cảnh khá đơn chiếc mẹ con mình lúc đó. Dường như mọi thứ đổ ập xuống mẹ con mình con trai à... Mẹ gần như mất trắng tất cả và mẹ con mình phải cư trú ở một nơi mà mẹ chưa từng nghĩ đến...

Những ngày tháng mưa bão, sấm chớp, ngập lụt rồi những đêm con sốt, con bệnh... nước mắt mẹ lăn dài. Gào thét có, rồi đau đớn, rồi ngắt từng cơn và sau đó là mẹ không còn khóc được nữa...Mẹ đã trải qua những ngày tháng đó cùng con trai của mẹ và nó đã giúp cho mẹ con ta mạnh mẽ hơn đúng không con trai Henry!!!

Và cũng chính nhờ những ngày tháng đó mẹ mới hiểu thấu lòng người! Những ai bên cạnh mẹ con mình, đem tinh thần và sự chia sẻ, giúp đỡ và ở cạnh mẹ con mình trong lúc khó khăn nhất, làm mẹ ấm lòng và vẫn tin rằng trên đời này còn có tình người con trai à! Dù sau này còn phải gặp bao khó khăn nữa... mẹ con ta vẫn phải luôn sống tốt, làm những điều lương thiện thì chắc rằng sẽ gặp được những điều tốt đẹp con trai à!", Thu Thủy viết.

Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa' - Ảnh 2

Một năm qua, Thu Thủy trải qua nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân Ảnh: FBNV

Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa' - Ảnh 3
Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa' - Ảnh 4

Dù đã tạm quên nỗi đau nhưng Thu Thủy vẫn thấy chạnh lòng mỗi khi ôm con trong mưa bão - Ảnh: FBNV

 

Clip Thu Thủy khoe mặt mộc khi đi làm

Thu Thủy xuất hiện khác lạ với chiếc cằm và mũi dài, nhọn

Thu Thủy xuất hiện khác lạ với chiếc cằm và mũi dài, nhọn

Những ngày gần đây, hình ảnh chiếc mũi nhọn và hơi lệch cùng khuôn cằm dài bất thường của Thu Thủy thu hút nhiều sự chú ý. Có ý kiến cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ vùng mũi.

Xem thêm
Từ khóa:   Thu Thủy Thu Thủy ly hôn Thu Thủy bật khóc

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42