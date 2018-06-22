Một năm sau ly hôn, Thu Thủy nén đau tiết lộ sự thật về cuộc sống hai mẹ con: 'Mẹ không còn khóc được nữa'

Chia sẻ bức tâm thư xúc động gửi đến con trai, Thu Thủy khiến nhiều người đau lòng khi kể về cuộc sống làm mẹ đơn thân đầy nước mắt.

Có 13 năm yêu đương mặn nồng, gần 4 năm chung sống cùng người chồng bằng tuổi nhưng Thu Thuỷ quyết định khép lại cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vào giữa năm 2017. Theo nữ ca sĩ, nguyên nhân khiến cô "dứt áo ra đi" là vì chồng cũ quá ham chơi, thường xuyên bỏ nhà đi nhiều tháng trời và không hề có trách nhiệm với đứa con trai duy nhất. Từ ngày ly hôn, Thu Thủy quay trở lại showbiz làm việc kiếm tiền. Dù gặp nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân nhưng giọng ca Sao em vẫn yêu đã lấy bé Henry làm động lực để cố gắng vượt qua tất cả.

Thu Thủy viết tâm thư xúc động cho con trai sau một năm ly hôn chồng bằng tuổi - Ảnh: FBNV Mới đây, cô trút bầu tâm sự sau một năm ly hôn khiến nhiều fan xót xa. Theo Thu Thủy, một năm qua cô phải gồng mình lên để hoàn thành tốt vai trò của cả cha lẫn mẹ. Cũng vì chia tay, hai mẹ con Thu Thủy phải sống trong một nơi nghèo nàn đến nỗi bị ngập lụt, nước lênh láng khắp nơi. Có những đêm, cô gào thét trong đau đớn vì quá tuyệt vòng về số phận hẩm hiu của mình. "Đã một năm trôi qua, mẹ con ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, vất vả gần như là cay đắng nhất... Mẹ bồi hồi nhớ lại những ngày tháng vất vả, hoàn cảnh khá đơn chiếc mẹ con mình lúc đó. Dường như mọi thứ đổ ập xuống mẹ con mình con trai à... Mẹ gần như mất trắng tất cả và mẹ con mình phải cư trú ở một nơi mà mẹ chưa từng nghĩ đến...

Những ngày tháng mưa bão, sấm chớp, ngập lụt rồi những đêm con sốt, con bệnh... nước mắt mẹ lăn dài. Gào thét có, rồi đau đớn, rồi ngắt từng cơn và sau đó là mẹ không còn khóc được nữa...Mẹ đã trải qua những ngày tháng đó cùng con trai của mẹ và nó đã giúp cho mẹ con ta mạnh mẽ hơn đúng không con trai Henry!!! Và cũng chính nhờ những ngày tháng đó mẹ mới hiểu thấu lòng người! Những ai bên cạnh mẹ con mình, đem tinh thần và sự chia sẻ, giúp đỡ và ở cạnh mẹ con mình trong lúc khó khăn nhất, làm mẹ ấm lòng và vẫn tin rằng trên đời này còn có tình người con trai à! Dù sau này còn phải gặp bao khó khăn nữa... mẹ con ta vẫn phải luôn sống tốt, làm những điều lương thiện thì chắc rằng sẽ gặp được những điều tốt đẹp con trai à!", Thu Thủy viết. Một năm qua, Thu Thủy trải qua nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân Ảnh: FBNV Dù đã tạm quên nỗi đau nhưng Thu Thủy vẫn thấy chạnh lòng mỗi khi ôm con trong mưa bão - Ảnh: FBNV Clip Thu Thủy khoe mặt mộc khi đi làm

Thu Thủy xuất hiện khác lạ với chiếc cằm và mũi dài, nhọn Những ngày gần đây, hình ảnh chiếc mũi nhọn và hơi lệch cùng khuôn cằm dài bất thường của Thu Thủy thu hút nhiều sự chú ý. Có ý kiến cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ vùng mũi.

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