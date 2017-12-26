Sau một năm kết hôn, Trấn Thành bất ngờ gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến Hari Won

Sau một năm về chung nhà, Trấn Thành đã gửi lời nhắn yêu thương, đầy ngọt ngào đến bà xã Hari Won trên trang cá nhân.

Để kỷ niệm một năm ngày cưới, mới đây trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Trấn Thành đã gửi đến bà xã Hari Won lời cảm ơn đầy tình cảm. Cụ thể, Trấn Thành viết: "Happy 1 year anniversary bà xã! Thanks for coming!" (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, bà xã! Cảm ơn em đã đến bên anh).

Kèm với dòng trạng thái, nam MC còn đăng thêm hai bức ảnh. Đáng chú ý, ông xã Hari Won đã tổng hợp hàng trăm khoảng khắc tình cảm của cả hai suốt thời gian qua trong một bức ảnh. Đôi vợ chồng diện trang phục đen giống nhau và nắm chặt tay nhau - Ảnh: FBNV Hàng trăm bức ảnh được tổng hợp trong một tấm hình làm nhiều khán giả thích thú - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Trấn Thành thu hút được nhiều sự chú ý cũng như nhận được những lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

"Ngày này giờ này năm 2016: từ đây đến cuối đời dù cho sóng gió hay miệng đời ác độc thì 2 em phải nắm chặt tay nhau như bây giờ vậy nha không được buông tay nhau ra. Và sớm có baby. Chị rất ngưỡng mộ tình cảm của 2 vợ chồng, rất ngưỡng mộ tài năng đạo đức của em. Mãi như thế nha, luôn luôn theo dõi 2 vợ chồng", một khán giả bình luận. Một bình luận khác: "Nếu ai hỏi Hari có hạnh phúc không thì hãy nhìn vào nụ cười của chị ấy. Và sau tất cả thật ngưỡng mộ tình cảm của Trấn Thành và Hari. Hãy nhìn vào cách bảo vệ tình yêu của họ và bớt phán xét so sánh". Nhiều lời chúc được gửi đến đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: FBNV Trước khi kết hôn, Trấn Thành và Hari Won đã phải trải qua nhiều sóng gió. Tuy nhiên, cả hai vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả khó khăn và chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của mình luôn bền chặt. Ngày 25/12/2016, Trấn Thành và Hari Won chính thức nên duyên vợ chồng - Ảnh: Internet Sau một năm, cả hai vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-mot-nam-ket-hon-tran-thanh-bat-ngo-gui-loi-cam-on-ngot-ngao-den-hari-won-264076.html