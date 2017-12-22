Trấn Thành tiết lộ: Bí quyết cầu hôn Hari Won thành công là nhờ... tiền

Theo đó, trong một bữa ăn tối với MC Trác Thúy Miêu, anh đã ngỏ ý định muốn cầu hôn Hari Won. Khi ấy, nhìn từ trên khách sạn xuống thấy có bể bơi, Trác Thúy Miêu đã gợi ý Trấn Thành đây là địa điểm lý tưởng để tạo bối cảnh cầu hôn.

Kết hôn gần 1 năm, mới đây, trong chương trình Gala nhạc Việt cuối năm, Trấn Thành đã chia sẻ về quá trình cầu hôn Hari Won của mình.

Sau khi nhận được cái gật đầu của người quản lý, nam danh hài quyết định đặt dòng chữ cầu hôn bằng đèn LED rất to và một băng rôn dài, thuê luôn khách sạn đối diện để tạo sự kiện bất ngờ cho Hari Won.

Tuy nhiên, nam MC gặp phải khó khăn vì không nhận được sự đồng ý từ quản lý của khách sạn. Trấn Thành phải vận dụng hết các mối quan hệ và mất nhiều thời gian để có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Để bà xã không nghi ngờ về buổi hẹn đặc biệt, Trấn Thành tiết lộ: "Đêm đó tôi hẹn Hari Won tới khách sạn với lý do là đi gặp khách hàng. Vì tôi đóng vai một đạo diễn muốn mời cổ quảng cáo với mức lương khủng và phải đến casting ngay lúc đó để gặp mặt xem người này có hợp với mẫu quảng cáo không. Bà Hari rất ham tiền nên bà ấy đi gặp đạo diễn, đâu có biết là gặp tui".

Khi lên tới khách sạn, Hari Won đã rất ngạc nhiên vì chỉ gặp Trấn Thành chứ không phải một đạo diễn nào cả. Tuy nhiên, giọng ca Anh cứ đi đi vẫn không hề nghi ngờ gì mà vui vẻ ăn tối cùng Trấn Thành.

Trong bữa ăn tối đó, nam MC đã đưa Hari Won ra cửa sổ để ngắm thành phố. Ngay khi ấy, anh ra hiệu và nhắn tin cho ê kíp bật đèn LED dưới hồ bơi với dòng chữ "Làm vợ anh nhé" bằng tiếng Hàn.

Anh hài hước kể thêm: "Bên dưới bể bơi, đèn LED hiện lên sáng bừng cả một góc trời. Mà Hari đứng ngó máy bay, ngó nhìn mây trời mà không hề dòm xuống. Tôi giận ghì cái đầu xuống thì thấy dòng chữ tiếng Hàn Quốc 'Hari hãy làm vợ anh nhé'. Ngó xong tôi chưa cho kịp phản ứng, ngửa mặt lên khách sạn đối diện thấy một cái băng rôn với dòng chữ: 'Cấm em xê nô' (say no)".

Trước màn cầu hôn lãng mạn và hết sức tốn kém của Trấn Thành, Hari Won chỉ biết khóc và gật đầu đồng ý theo chàng về dinh.

Màn cầu hôn lãng mạn như phim Hàn đã khiến Hari Won nhận lời làm vợ Trấn Thành ngay lập tức - Ảnh: Zing

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