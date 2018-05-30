Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018

Hậu trường 30/05/2018 13:58

Bất ngờ xuất hiện tại vòng casting chương trình The Face 2018, Kiko Chan gây chú ý với trang phục độc đáo, khác lạ.

Buổi casting đầu tiên của chương trình The Face 2018 tại TP.HCM diễn ra vô cùng náo nhiệt với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc trong làng giải trí Việt.

Thay vì chỉ có thí sinh nữ như năm ngoái, năm nay chương trình mở rộng cho cả thí sinh nam nên số lượng hồ sơ đăng kí tăng lên đáng kể. Bên cạnh những nhân tố mới đầy tiềm năng, chương trình cũng thu hút nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz như: Lâm Á Hân, Thùy Trâm Next Top, Hồ Bích Trâm...

Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018 - Ảnh 1
Hồ Bích Trâm tham gia casting The Face 2018 - Ảnh: NN
Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018 - Ảnh 2
Thùy Trâm Next Top gây ấn tượng với vóc dáng cân đối - Ảnh: NN
Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018 - Ảnh 3
Lâm Á Hân khoe ngực hút mắt - Ảnh: NN

Đặc biệt, sau lùm xùm tình cảm với Kim Lý, chân dài Kiko Chan cũng gây bất ngờ khi tham gia casting The Face 2018. Xuất hiện với trang phục khá ấn tượng, chân dài này được đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm năng năm nay.

Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018 - Ảnh 4
Kiko Chan gây ấn tượng với chiếc mũ hoa độc đáo - Ảnh: NN
Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018 - Ảnh 5
Chiếc mũ hoa hồng trắng của cô khiến nhiều người phải ngoái nhìn vì quá lạ mắt - Ảnh: NN
Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018 - Ảnh 6
Cô nàng đi cùng đội cổ động viên hùng hậu - Ảnh: NN
Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018 - Ảnh 7
Sau lùm xùm tình ái, Kiko Chan trở lại đầy ấn tượng tại The Face - Ảnh: NN

Kiko Chan nói về chuyện tình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà: 'Cặp đôi đẹp như mộng! Chúc họ mãi mãi bên nhau'

Kiko Chan nói về chuyện tình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà: 'Cặp đôi đẹp như mộng! Chúc họ mãi mãi bên nhau'

Từng 'lời qua tiếng lại' với Kim Lý về chuyện tình cảm trong quá khứ, thế nhưng Kiko Chan vẫn có thể thản nhiên chúc phúc cho nam diễn viên và Hồ Ngọc Hà.

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