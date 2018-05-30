Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018

Buổi casting đầu tiên của chương trình The Face 2018 tại TP.HCM diễn ra vô cùng náo nhiệt với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc trong làng giải trí Việt.

Thay vì chỉ có thí sinh nữ như năm ngoái, năm nay chương trình mở rộng cho cả thí sinh nam nên số lượng hồ sơ đăng kí tăng lên đáng kể. Bên cạnh những nhân tố mới đầy tiềm năng, chương trình cũng thu hút nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz như: Lâm Á Hân, Thùy Trâm Next Top, Hồ Bích Trâm...