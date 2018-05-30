Sau lùm xùm tình ái với bạn trai Hà Hồ, Kiko Chan xuất hiện với diện mạo khác lạ tại The Face 2018

Bất ngờ xuất hiện tại vòng casting chương trình The Face 2018, Kiko Chan gây chú ý với trang phục độc đáo, khác lạ.
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Buổi casting đầu tiên của chương trình The Face 2018 tại TP.HCM diễn ra vô cùng náo nhiệt với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc trong làng giải trí Việt.
Thay vì chỉ có thí sinh nữ như năm ngoái, năm nay chương trình mở rộng cho cả thí sinh nam nên số lượng hồ sơ đăng kí tăng lên đáng kể. Bên cạnh những nhân tố mới đầy tiềm năng, chương trình cũng thu hút nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz như: Lâm Á Hân, Thùy Trâm Next Top, Hồ Bích Trâm...
Đặc biệt, sau lùm xùm tình cảm với Kim Lý, chân dài Kiko Chan cũng gây bất ngờ khi tham gia casting The Face 2018. Xuất hiện với trang phục khá ấn tượng, chân dài này được đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm năng năm nay.