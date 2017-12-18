PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN - Á hậu Kiko Chan: 'Tôi từng bị đồng nghiệp ghẻ lạnh vì mang tiếng xấu là kẻ thứ 3'

Thông tin này khiến nhiều người rất bất ngờ vì thời điểm Á hậu Kiko Chan nhắc đến trùng hợp với khoảng thời gian nam diễn viên này đang quen Trương Ngọc Ánh. Không ít người đã chỉ trích Kim Lý vì cho rằng anh là người lăng nhăng, “bắt cá hai tay”.

Mới đây, showbiz Việt dậy sóng khi người mẫu Kiko Chan - Á hậu 4 cuộc thi Miss Lumiere International World 2017 trải lòng về cuộc tình bí mật với Kim Lý cách đây 2 năm.

Mới đây, trả lời phỏng vấn độc quyền trên Phụ nữ và Gia đình, người đẹp Nam Định đã có những chia sẻ chân thành về câu chuyện này.

Trước thông tin này, nam diễn viên Hương Ga đã lên tiếng phản pháo, cho rằng phía Kiko Chan đã bịa đặt để gây sự chú ý. Bị người cũ chối bỏ một cách phủ phàng, Á hậu Kiko Chan rơi vào trạng thái trầm cảm vì sốc nặng.

Chào Kiko Chan! Bạn có thể chia sẻ một chút về công việc của bạn trước đây và bây giờ?

- Tôi là cựu tiếp viên hàng không và giờ đây đang là người mẫu, Á hậu thế giới. Tôi đang thủ sức ở lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam cũng như thị trường Mỹ.

Mới đây, Kiko Chan có chia sẻ rằng bạn và Kim Lý từng hẹn hò một thời gian khá dài, mối quan hệ đó bắt đầu như thế nào?

- Tôi đã trả lời rất nhiều lần về thông tin này, tôi khẳng định lại là chúng tôi biết nhau từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016. Ngoài mốc thời gian này chúng tôi không liên lạc. Mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức độ “đang tìm hiểu”, không sâu đậm nhưng là thời gian đẹp và đáng trân trọng.

Khi muốn theo đuổi bạn, Kim Lý đã hành động như thế nào? Bạn hãy kể về những kỷ niệm đẹp nhất của hai bạn?

- Đây là bí mật giữa tôi và anh ấy, nếu tiết lộ thêm thì mọi người lại đổ lỗi cho tôi muốn tạo hiệu ứng, gây bão truyền thông, xin phép quý báo tôi giữ làm kỷ niệm đẹp nhé! Vì tôi đã tự hứa không muốn xoáy sâu về chuyện này rồi.

Nhiều người cho rằng, nếu hai người từng hẹn hò thì phải có những kỷ niệm lãng mạn cùng nhau như nắm tay, ôm hôn… vậy hai bạn đã bên nhau ở cấp độ nào nhỉ?

- Đây cũng là một trong những bí mật tôi muốn lưu giữ và không muốn tiết lộ báo giới. 10 ngày qua, tôi phải chống chọi với giông tố truyền thông, quá nhiều ý kiến trái chiều đã gần như làm tôi gục ngã. Tôi xin phép giữ bí mật đời tư cho tôi và anh. Nhưng có một ngày đó, nếu sự việc bị hiểu lầm quá sâu, tôi sẽ lên tiếng về thông tin này.

Trong khi bạn nói rằng Kim Lý là tình cũ của bạn thì Kim Lý lại bác bỏ thông tin trên. Nam diễn viên còn cho rằng bạn dựng chuyện để gây sự chú ý, bạn nói sao về điều này?

- Tôi buồn lắm, trong thời gian tôi có qua lại với anh, tôi có kể cho mẹ tôi và đồng nghiệp bay chung chuyến bay. Hình ảnh rất đẹp về anh nhưng anh khẳng định là không có. Những người thân cận của tôi cũng shock chứ không riêng gì tôi. Nhưng chính vì thế đã cho tôi một bài học lớn trong cuộc đời.

Tôi hiểu là anh cần bảo vệ sự nghiệp của mình. Chúc anh luôn thành công hơn nữa!

Bạn và Kim Lý có về ra mắt gia đình hai bên giống Hồ Ngọc Hà không?

Chúng tôi chưa đến giai đoạn nghiêm túc để về thăm gia đình nhau. Anh từng là người rất tốt và rất yêu gia đình, anh khoe hình cha mẹ và cô cháu gái đáng yêu. Tôi tôn trọng anh về điều này.

Trong thời gian quen Trương Ngọc Ánh và Hồ Ngọc Hà, Kim Lý luôn thể hiện mình là người đàn ông ga lăng, giỏi chiều lòng bạn gái. Còn khi yêu bạn thì sao?

- Tôi xin phép nhắc lại là mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu nhau. Nên tôi cũng không có bất kì yêu cầu gì và không muốn so sánh với bất cứ ai.

Bạn nhận xét thế nào về “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà?

Tài giỏi, xinh đẹp, mạnh mẽ. Tôi hâm mộ chị mà (cười).

Suốt khoảng thời gian hẹn hò, bạn nhận xét Kim Lý là người thế nào?

Anh là người yêu gia đình, tôi nghĩ vậy! Vì anh nhắc đến gia đình rất nhiều với tôi. Và những cố gắng của anh tôi nghĩ phần lớn là vì gia đình, người thân của mình.

Bạn có chia sẻ rằng, khi quen nhau Kim Lý chưa bao giờ công khai bạn với báo chí, bạn có biết lý do vì sao không?

Phải nói rõ là mối quan hệ của chúng tôi chưa đủ nghiêm túc và cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ với báo giới, cộng thêm nữa là tôi cho rằng mình không giúp được gì cho sự nghiệp của anh nên công khai chỉ làm anh thêm bận tâm. Vì lúc đó, tôi là tiếp hàng không và không dính dáng đến nghệ thuật.

Tại sao bạn lại quyết định nhắc lại chuyện cũ vào thời điểm này?

- Không ai có thể ngăn dòng cảm xúc của mình... và tôi chỉ muốn điểm lại những hoạt động, tình cảm năm qua nhưng sự việc được đẩy đi quá xa. Cho đến bây giờ tôi không muốn đào sâu thêm nữa.

Khi chia tay, bạn và Kim Lý vì sao lại trở mặt làm ngơ? Bạn có nhắc về một vụ kiện nào đó giữa cả hai trong một bài chia sẻ mới đây trên Facebook, hãy nói rõ hơn về thông tin này?

- Bên phía Kim Lý mời luật sư kiện tôi vì đã bịa đặt chuyện tình cảm, đây là một hiểu lầm. Tôi trả lời báo giới là tôi quen anh 2 năm trước, báo giới lại hiểu là 2 năm liên tiếp. Lỗi này đã được tôi đính chính trên trang cá nhân của mình. Còn lại, những chia sẻ của tôi hoàn toàn là sự thật và tôi đã nhắc lại rất nhiều lần. Nếu có lỗi, tôi sẵn sàng nhận nhưng đừng phủ nhận mọi thứ. Tôi không làm sai nên chưa bao giờ tôi phải sợ vì điều này cả.

Bạn có nói rằng, vì chuyện của Kim Lý mà bị đồng nghiệp gây áp lực, dẫn đến phải nghỉ việc. Có phải giữa hai bạn đã xảy ra mâu thuẫn gì lớn khiến mọi người trong cơ quan bạn đều biết?

- Như đã nói ở trên, khi quen anh tôi có nói với đồng nghiệp về anh, nên khi lộ tin nhắn tôi bị mang tiếng xấu là kẻ thứ 3. Tôi bị áp lực hàng ngày vì đồng nghiệp nói ra nói vào. Đây là điều không hay khi tôi làm việc lại công ty nhà nước, mang bộ mặt quốc gia. Chính vì thế tôi đã stress.

Thời điểm Kim Lý quen bạn gần như trùng khớp với khoảng thời gian yêu Trương Ngọc Ánh. Bạn chưa bao giờ hỏi người yêu về người phụ nữ này sao?

- Lúc gặp anh, tôi còn không biết anh là ai cả, chỉ thấy anh quen quen. Anh tự kể về chị ấy và nói về phim của anh và chị ấy. Tôi phải nhờ Google tìm hiểu thêm thông tin. Lúc đó công việc chính của tôi là những chuyến bay mà. Có một sự thật là lúc biết anh, tôi không nghĩ anh là diễn viên, cũng không nghĩ anh đang quen ai cả. Sau này tôi mới biết.

Sau khi chuyện tình yêu giữa bạn và Kim Lý ồn ào trên mặt báo, tâm trạng hiện tại của bạn như thế nào?

- Những ngày đầu, tôi bị trầm cảm như một sức mạnh vô hình nào đè lên. Tôi không dám nhấc máy nghe điện thoại bất kỳ ai kể cả người thân. Sau 10 ngày, tôi dần quen với ‘bão’, tự động viên phải mạnh mẽ hơn và chú ý hơn trong từng câu nói.

Giữa công việc làm tiếp viên hàng không và người mẫu, bạn thích công việc nào hơn?

- Tôi yêu cả hai công việc, cả hai công việc đều là niềm tự hào của tôi. Tiếp viên hàng không là công việc áp lực về khối lượng công việc cũng như áp lực về giữ gìn bộ mặt quốc gia. Nghề mẫu thì thoải hơn nhưng cũng lắm thị phi hơn. Nếu không có chuyện lùm xùm tình cảm xảy ra, có lẽ bây giờ tôi vẫn là một cô tiếp viên.

Cảm ơn Kiko Chan!