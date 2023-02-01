Sau loạt lùm xùm vây kín, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện tại biệt thự chồng cũ Lệ Quyên?

Hậu trường 01/02/2023 09:18

Sau nhiều hành động gây chú ý và tranh cãi trong thời gian vừa qua, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục là đề tài bàn tán khi nghi vấn xuất hiện tại biệt thự chồng cũ Lệ Quyên.

Thời gian qua, Mai Phương là nàng hậu gây nhiều tranh cãi khi bị cho là nhảy nhót giữa nơi đông người quá đà hay có động thái bị chỉ trích vào dịp Tết làm hình ảnh của nàng hậu dần mất điểm trong mắt khán giả. 

Vừa qua, hoa hậu Mai Phương khoe loạt ảnh selfie trên trang cá nhân. Đính kèm loạt ảnh biểu cảm nhí nhố, nàng hậu bày tỏ: "Mùng 9 rồi, cả nhà mình sao rồi?".

Sau loạt lùm xùm vây kín, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện tại biệt thự chồng cũ Lệ Quyên? - Ảnh 1
Hình ảnh mới của Mai Phương.

Trong ảnh được chia sẻ, dù không lên đồ cầu kì hay trang điểm sắc sảo, nhan sắc của nàng Hậu vẫn rất nổi bật.

Sau loạt lùm xùm vây kín, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện tại biệt thự chồng cũ Lệ Quyên? - Ảnh 2
Khoảnh khắc Mai Phương xuất hiện tại biệt thự nhà chồng cũ Lệ Quyên khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Đáng chú ý, cư dân mạng đã phát hiện background mà Mai Phương check-in khá quen mắt. Netizen cho rằng hình ảnh bên trong biệt thự của chồng cũ Lệ Quyên giống như khung cảnh mà nàng Hậu của đăng tải. Cư dân mạng soi ra phía trên trần nhà có sự giống nhau với nhà doanh nhân Đức Huy. 

Sau loạt lùm xùm vây kín, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện tại biệt thự chồng cũ Lệ Quyên? - Ảnh 3
Hình ảnh trần nhà của doanh nhân Đức Huy và trong bức ảnh của Mai Phương được cho là giống nhau.

Khoảnh khắc Mai Phương được cho là xuất hiện tại biệt thự nhà chồng cũ Lệ Quyên khiến dân tình bàn tán xôn xao. Không lâu sau đó, con trai của Lệ Quyên là bé Bo còn chia sẻ lại hình ảnh của Mai Phương và cho biết là: "Hoa hậu tại nhà tôi".

Sau loạt lùm xùm vây kín, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện tại biệt thự chồng cũ Lệ Quyên? - Ảnh 4
Con trai Đức Huy chia sẻ ảnh Mai Phương, cho biết nàng hậu đến nhà mình.

Nhiều người cho rằng, nàng Hậu đến nhà doanh nhân Đức Huy chúc Tết. Trước đó, con trai Lệ Quyên đăng tải bức hình xác nhận cô giáo Mai Phương đến thăm nhà. Song thực hư ra sao vẫn cần Mai Phương chia sẻ thêm.

Sau khi chung kết Miss World Vietnam 2022 khép lại, doanh nhân Đức Huy và Mai Phương từng vướng tin đồn hẹn hò nên những hoài nghi này của dân mạng lập tức nhận được nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, vào tháng 10/2021, Đức Huy gây xôn xao khi đăng ảnh con trai Bo bên "cô giáo", và đó chính là người đẹp Đồng Nai. Trước ồn ào này, người đẹp Mai Phương cũng đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò doanh nhân Đức Huy cũng chính là chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên. Mai Phương lý giải, khoảnh khắc cô chụp cùng con trai của doanh nhân Đức Huy chỉ là bức ảnh kỉ niệm với học trò. 

Sau loạt lùm xùm vây kín, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện tại biệt thự chồng cũ Lệ Quyên? - Ảnh 5
Tháng 10/2021, doanh nhân Đức Huy bất ngờ đăng ảnh con trai bên Mai Phương tại nhà riêng.

Khi thông tin gây xôn xao, Mai Phương nhanh chóng lên tiếng: "Mai Phương với anh Đức Huy chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa công việc - công việc, không phải chuyện yêu đương như đồn đoán".

Chồng cũ Lệ Quyên gửi lời xin lỗi Mai Phương vì khoe bức ảnh cô trò dẫn tới những hiểu nhầm không đáng có. Anh cũng bày tỏ: "Mong là em vẫn tiếp tục dạy Bo. Vàng thật không sợ lửa em à".

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