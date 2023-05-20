Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm?

Mới đây, khi được hỏi: "Chị chi sẻ về chuyện tình cảm của mình với mọi người được không ạ?". Sau đó, "bạn gái tin đồn" của Ngô Kiến Huy đã trả lời: "Trước giờ cái gì chị cũng chia sẻ mà chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Hihihi. Hai người vui nhiều người biết lại mất vui".

Uyên Endy trả lời câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm.

Năm 2021, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện loạt "hint" nghi vấn Ngô Kiến Huy đã có bạn gái mới sau 2 năm chia tay. "Người ấy" của nam ca sĩ là Uyên Endy. Hiện đang làm chủ cửa hàng thời trang ở TP.HCM.