Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm?

Dù có hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, cặp đôi vẫn chưa một lần lên tiếng.
- Rộ clip bằng chứng Ngô Kiến Huy cùng tình tin đồn đi du lịch
- Ngô Kiến Huy chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bí mật hẹn hò, sắp kết hôn hotgirl', còn khẳng định một điều liên quan đến chuyện đời tư
Mới đây, khi được hỏi: "Chị chi sẻ về chuyện tình cảm của mình với mọi người được không ạ?". Sau đó, "bạn gái tin đồn" của Ngô Kiến Huy đã trả lời: "Trước giờ cái gì chị cũng chia sẻ mà chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Hihihi. Hai người vui nhiều người biết lại mất vui".
Năm 2021, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện loạt "hint" nghi vấn Ngô Kiến Huy đã có bạn gái mới sau 2 năm chia tay. "Người ấy" của nam ca sĩ là Uyên Endy. Hiện đang làm chủ cửa hàng thời trang ở TP.HCM.
Trước đó, cặp đôi bị bắt gặp thường xuyên check-in cùng một địa điểm, chung một thời gian. Đáng chú ý, cô nàng còn từng đăng tải bóng lưng một chàng trai được cho là nam ca sĩ lên story trang cá nhân của mình. Đáp lại, anh cũng chia sẻ bức ảnh bản thân với diện mạo không hề khác biệt chàng trai bí ẩn kia như ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cả hai.
Gần đây nhất, theo hình ảnh được ghi lại từ từ vlog của một YouTuber thì người này đã vô tình gặp được Ngô Kiến Huy và Uyên Endy khi đang đi leo núi.
Trước đó, Ngô Kiến Huy từng vướng vào nghi vấn hẹn hò ca sĩ Đỗ Kim Thành. Khi trên mạng xã hội chia sẻ lại hình ảnh thân mật của nam ca sĩ cùng cô gái này tại Hội An. Trong ảnh, cả hai vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cùng nhau thả đèn hoa đăng, động thái được dân mạng cho rằng như ngầm "khẳng định chủ quyền" với đối phương.