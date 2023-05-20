Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm?

Hậu trường 20/05/2023 19:16

Dù có hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, cặp đôi vẫn chưa một lần lên tiếng.

Mới đây, khi được hỏi: "Chị chi sẻ về chuyện tình cảm của mình với mọi người được không ạ?". Sau đó, "bạn gái tin đồn" của Ngô Kiến Huy đã trả lời: "Trước giờ cái gì chị cũng chia sẻ mà chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Hihihi. Hai người vui nhiều người biết lại mất vui". 

Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 1
Uyên Endy trả lời câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm. 

Năm 2021, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện loạt "hint" nghi vấn Ngô Kiến Huy đã có bạn gái mới sau 2 năm chia tay. "Người ấy" của nam ca sĩ là Uyên Endy. Hiện đang làm chủ cửa hàng thời trang ở TP.HCM.

Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 2
Nhan sắc không phải dạng vừa của Uyên Endy - bạn gái tin đồn của Ngô Kiến Huy

Trước đó, cặp đôi bị bắt gặp thường xuyên check-in cùng một địa điểm, chung một thời gian. Đáng chú ý, cô nàng còn từng đăng tải bóng lưng một chàng trai được cho là nam ca sĩ lên story trang cá nhân của mình. Đáp lại, anh cũng chia sẻ bức ảnh bản thân với diện mạo không hề khác biệt chàng trai bí ẩn kia như ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cả hai.

Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 3

Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 4

Gần đây nhất, theo hình ảnh được ghi lại từ từ vlog của một YouTuber thì người này đã vô tình gặp được Ngô Kiến Huy và Uyên Endy khi đang đi leo núi. 

Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 5
Chàng trai trong story của Uyên Endy trừng hợp lại rất giống Ngô Kiến Huy. 
Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 6
Cả hai cũng từng bị "soi" diện đồ đôi và sống cùng nhà 
Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 7
Nhân chứng là chú mèo đen xuất hiện trong ảnh cá nhân của cặp đôi. 
Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 8
Cả 2 còn bị phát hiện checkin cùng một địa điểm.

Trước đó, Ngô Kiến Huy từng vướng vào nghi vấn hẹn hò ca sĩ Đỗ Kim Thành. Khi trên mạng xã hội chia sẻ lại hình ảnh thân mật của nam ca sĩ cùng cô gái này tại Hội An. Trong ảnh, cả hai vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cùng nhau thả đèn hoa đăng, động thái được dân mạng cho rằng như ngầm "khẳng định chủ quyền" với đối phương.

Sau loạt bằng chứng hẹn hò, 'bạn gái tin đồn' của Ngô Kiến Huy nói gì về chuyện tình cảm? - Ảnh 9
Ngô Kiến Huy không ít lần vướng tin đồn hẹn hò kể từ sau khi xác nhận chia tay Khổng Tú Quỳnh. 
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Người hâm mộ đang rần rần trước thông tin mà Ngô Kiến huy chia sẻ.

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Từ khóa:   sao viet Ngô Kiến Huy Uyên Endy

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