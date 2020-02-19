Sau khi vợ lên tiếng, Hoàng Bách tiết lộ về thời khắc khiến anh quyết định triệt sản

Ca sĩ Hoàng Bách tiếp tục chia sẻ về chuyện triệt sản. Ông bố ba con khuyến khích cánh mày râu hãy san sẻ bớt gánh nặng với vợ trong chuyện này.

Chuyện ca sĩ Hoàng Bách triệt sản vẫn đang khiến dư luận xôn xao vài ngày qua. Ngoài những ý kiến đồng tình ủng hộ, cựu thành viên AC&M cũng nhận về không ít phản hồi thiếu tích cực.

Mới đây, Hoàng Bách đã lên tiếng chia sẻ thêm về chuyện này. Nam ca sĩ khẳng định việc làm vừa qua của anh là vô cùng nhỏ bé so với nỗi đau sinh con của phụ nữ. Là người trực tiếp vào phòng sinh khi bà xã Thanh Thảo "vượt cạn" lần 3, Hoàng Bách chứng kiến hết những "đau đớn và nguy hiểm đến tận cùng" của vợ. Đây cũng là thời điểm khiến anh đưa ra quyết định triệt sản.

Bài viết mới nhất được ông bố 3 con đăng tải - Ảnh: FB

Hoàng Bách chia sẻ: "Có nhiều điều chúng ta coi là rất bình thường, là đương nhiên, như việc sinh sản của phụ nữ. Nhưng nếu đã một lần ở trong phòng sinh cùng vợ, chỉ một lần thôi, chứng kiến giây phút đau đớn đến tận cùng, nguy hiểm đến tận cùng ấy của người phụ nữ để ban tặng cho ta một đứa con. Bạn sẽ thấy những điều tôi làm là quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Hãy ghé vai vào và nhận lấy trách nhiệm, đừng sợ hãi nữa, bạn tôi ạ!".

Hình ảnh ca sĩ Hoàng Bách đến bệnh viện triệt sản - Ảnh: FB

Trước đó, vợ Hoàng Bách cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người xoay quanh chuyện chồng thắt ống dẫn tinh. Bà mẹ bỉm sữa cho biết, việc này không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này. Cô còn nói rõ: "Đính chính lại, triệt sản không có nghĩa là làm thái giám nha mọi người".

Vợ Hoàng Bách lên tiếng sau khi chồng triệt sản, tiết lộ chuyện thầm kín Trước những thắc mắc của mọi người xoay quanh chuyện triệt sản của ông xã, vợ Hoàng Bách - Đoàn Thanh Thảo lên tiếng giải thích cụ thể mọi chuyện.

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