Sau khi quyên góp 13,5 tỷ chống hạn mặn, Thủy Tiên có hành động ý nghĩa chống dịch Covid-19

Ca sĩ Thủy Tiên được nhiều người hưởng ứng khi đứng lên kêu gọi mọi người hạn chế ra ngoài, chung tay chống dịch Covid-19 với nhà nước.

Trên trang Fanpage của mình, ca sĩ Thủy Tiên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi lan tỏa thông điệp chống dịch Covid-19. Việc làm ý nghĩa của bà xã Công Vinh được mọi người hưởng ứng và ngợi khen.

Nữ ca sĩ kêu gọi mọi người hãy hành động cùng nhà nước chống dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Thủy Tiên chia sẻ thông điệp ý nghĩa cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh: "Covid-19 đang trở nên khó lường bất chấp những nỗ lực không ngừng của tất cả mọi người, Việt Nam đang cần Tiên, cần các bạn đồng lòng hơn bao giờ hết. Hãy ở nhà hạn chế ra ngoài vì bạn, vì người thân yêu và vì cả những con người ngày đêm đang ở tiền tuyến chiến đấu với dịch bệnh này.

Cùng Tiên truyền đi thông điệp cho mọi người biết bạn cũng đang đồng hành chiến đấu với Covid-19".

Mọi người khen ngợi hành động ý nghĩa của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Trước đó, nữ ca sĩ đã đứng ra quyên góp và kêu gọi mạnh thường quân chung tay giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn. Theo thống kê, đến tối 25/3, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" đã vận động được số tiền 13,5 tỷ đồng.

Công Vinh và Thủy Tiên đã trực tiếp đến những vùng bị ảnh hưởng nặng khảo sát trước khi lắp đặt máy lọc nước. Bước đầu, nữ ca sĩ đã đưa vào hoạt động trạm cấp nước ngọt miễn phí đầu tiên cho 4.000 người tại Cồn Tàu, Bến Tre.

Vợ chồng nữ ca sĩ đã góp rất nhiều công sức giúp người dân miền Tây chống hạn mặn - Ảnh: FB

Thủy Tiên cũng cho biết đã đặt hàng 18 máy lọc nước và 11 điểm đã được lắp đặt máy lọc nước cho người dân.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-quyen-gop-13-5-ty-chong-han-man-thuy-tien-co-hanh-dong-y-nghia-chong-dich-covid-19-354897.html