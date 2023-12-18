Sau hơn 1 năm kết hôn, Lý Bình tiết lộ từng muốn bỏ đi tìm người khác chỉ vì 1 lý do vụn vặt, ít ai ngờ!

Hậu trường 18/12/2023 20:17

Tôi thấy cuộc sống quá khổ, nên tính bỏ đi kiếm người khác" - Lý Bình chia sẻ.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình được biết đến là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong showbiz Việt. Mới đây, trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Lý Bình có dịp chia sẻ về cuộc hôn nhân sau một năm rưỡi về chung nhà.

Hạnh phúc là vậy nhưng đôi lúc hai vợ chồng sao Việt cũng nảy sinh mâu thuẫn nhưng lý do lại bắt nguồn từ những chuyện vụn vặt, ít ai ngờ. Cụ thể, nam diễn viên 32 tuổi tiết lộ một chuyện khiến anh từng muốn bỏ đi: "Chúng tôi suýt chia tay chỉ vì chén nước lắm, vợ không cho tôi chấm nước mắm. Lần đó ăn canh chua, tôi mới đổ nước mắm ra để chấm. Tôi là người có nhu cầu cao về thị giác. Lúc nào tôi cũng muốn những gì trong khung nhìn của mình phải đẹp, không đẹp mắt là tôi không chịu nổi...

Sau hơn 1 năm kết hôn, Lý Bình tiết lộ từng muốn bỏ đi tìm người khác chỉ vì 1 lý do vụn vặt, ít ai ngờ! - Ảnh 1
Hạnh phúc là vậy nhưng đôi lúc hai vợ chồng sao Việt cũng nảy sinh mâu thuẫn nhưng lý do lại bắt nguồn từ những chuyện vụn vặt, ít ai ngờ

Nhưng vợ tôi lại tiết kiệm, muốn là ăn bao nhiêu đổ bấy nhiêu, nếu chỉ chấm một miếng cá thì đổ vài giọt nước mắm thôi. Nhưng vấn đề là có phải ngày nào cũng chấm nước mắm đâu, thi thoảng mới ăn. Tôi vừa rót nước mắm ra chén thì vợ tôi bảo "chấm có một tí sao rót nhiều thế?". Tôi bực mình bảo "ăn có chén nước mắm cũng không yên nữa.

Vợ tôi nghe vậy lại cằn nhằn theo kiểu bây giờ mấy cái này còn không biết tiết kiệm, mai mốt không làm ăn được nữa thì phải làm sao. Tôi tức một điều là có mỗi chuyện nhỏ nhặt như thế thôi cũng làm um xùm lên, trong khi đó, tôi cũng là người tiết kiệm, làm gì cũng tính toán lấy được cái giá ok nhất.

Sau hơn 1 năm kết hôn, Lý Bình tiết lộ từng muốn bỏ đi tìm người khác chỉ vì 1 lý do vụn vặt, ít ai ngờ! - Ảnh 2
Về phía Phương Trinh Jolie, cô cũng chỉ biết ngậm ngùi bật cười vì chuyện đã xảy ra

Tôi đã tiết kiệm đến như vậy mà vợ còn tiếc tôi chén nước mắm, nên tôi tức. Trong khi đó tiền đi du lịch, ở resort nọ kia có thể mua được cả ngàn chai nước mắm thì không tiếc. Tôi thấy cuộc sống quá khổ, tính toán từng giọt nước mắm, nên tính bỏ đi kiếm người khác".

Về phía Phương Trinh Jolie, cô cũng chỉ biết ngậm ngùi bật cười vì chuyện đã xảy ra và cho biết từ đó cũng rút kinh nghiệm để thay đổi. Cô cho biết: “Từ đó tôi rút kinh nghiệm, anh ấy muốn đổ bao nhiêu nước mắm thì đổ, tôi không ý kiến gì. Vợ chồng tôi trước giờ không cãi nhau những vấn đề lớn mà chỉ cãi nhau những cái nhỏ nhặt. Nhưng tôi cứ hay nghĩ, đến cái nhỏ còn không thông được thì cái lớn phải làm sao.

Sau hơn 1 năm kết hôn, Lý Bình tiết lộ từng muốn bỏ đi tìm người khác chỉ vì 1 lý do vụn vặt, ít ai ngờ! - Ảnh 3
Trong lễ cưới vào tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái khi ấy 9 tuổi. Lý Bình thương con riêng của vợ như con ruột của mình

Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì gặp được một người đàn ông yêu thương mình, con gái mình, hiểu được tâm tính tôi. Lý Bình rất chiều tôi trong khi tôi lại là người cực kỳ khó chiều. Tôi hay bị khó chịu và cằn nhằn những cái nhỏ nhặt. Tôi phải nhờ Lý Bình chia sẻ, thay đổi từ từ".

Cặp đôi có 3 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Phương Trinh Jolie từng giải thích, quyết định tiến đến hôn nhân giữa cô và Lý Bình không phải chóng vánh, nhất thời. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ.

Sau hơn 1 năm kết hôn, Lý Bình tiết lộ từng muốn bỏ đi tìm người khác chỉ vì 1 lý do vụn vặt, ít ai ngờ! - Ảnh 4
Tháng 6/2023 vừa qua, tổ ấm của cặp sao Việt nổi tiếng này đã chào đón thêm thành viên mới là một bé trai, đặt tên thân mật là Tyga

Trong lễ cưới vào tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái khi ấy 9 tuổi. Lý Bình thương con riêng của vợ như con ruột của mình. Cô bé cũng gọi Lý Bình là "bố". Tháng 6/2023 vừa qua, tổ ấm của cặp sao Việt nổi tiếng này đã chào đón thêm thành viên mới là một bé trai, đặt tên thân mật là Tyga.

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