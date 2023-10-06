Phương Trinh Jolie lần đầu lên tiếng về phát ngôn gây sốc 'chỉ yêu người kiếm 100 triệu/tháng', ông xã Lý Bình có đạt tiêu chuẩn?

Phương Trinh Jolie từng gặp “bão” với phát ngôn gây sốc trong quá khứ.

Chỉ sau hơn 2 tháng sinh quý tử cho ông xã Lý Bình, tối 3/10 vừa qua, Phương Trinh Jolie đã đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên "Jolie's Show". Đây cũng là sân khấu riêng đầu tiên của nữ ca sĩ sau 17 năm đạt giải Nhất cuộc thi "Ngôi sao tiếng hát Truyền hình 2006" khi chỉ mới 18 tuổi. Phương Trinh Jolie tâm sự: "Chắc có lẽ mọi người ở đây đều biết đến Trinh với vai trò là 1 diễn viên. Khi Trinh chia sẻ những bài hát của mình lên MXH thì có nhiều người bình luận: 'Ủa chị này là ca sĩ hả?'. Trinh đọc rất chạnh lòng. Trinh hy vọng với sự cố gắng của mình trong 1 tháng qua sẽ được mọi người đón nhận. Trinh muốn gửi lời cảm ơn cô Osen đã tập luyện từng ngày, chỉnh từng chữ, từng câu. Và ngày hôm nay nếu không có ban nhạc, nhóm bè, đạo diễn, ekip hậu trường, âm thanh, ánh sáng thì Trinh sẽ không thể đứng trên sân khấu này".

Chỉ sau hơn 2 tháng sinh quý tử cho ông xã Lý Bình, tối 3/10 vừa qua, Phương Trinh Jolie đã đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên "Jolie's Show" Đáng chú ý, trong đêm diễn này, trước hàng trăm khán giả, Phương Trinh Jolie bất ngờ nhắc lại phát ngôn "Chỉ yêu người kiếm 100 triệu/tháng" từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, phản đối của dân mạng vào năm 2017. Vợ Lý Bình chia sẻ: "Tôi cũng là người sống hết mình và yêu hết mình, điên cũng hết mình luôn. Đôi khi lúc trẻ tôi có những câu nói thật nhưng hơi khó chịu như chỉ lấy người kiếm được 100 triệu/tháng. Một thời tôi bị chửi nhiều với câu nói này lắm. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy đó là cái để mình rút kinh nghiệm, sống trưởng thành hơn và biết lùi về sau 1 tí để yêu, yêu như ngày cuối cùng được yêu".

Phương Trinh Jolie bất ngờ nhắc lại phát ngôn "Chỉ yêu người kiếm 100 triệu/tháng" từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, phản đối của dân mạng vào năm 2017 Nói thêm về hôn nhân với Lý Bình sau hơn 1 năm về chung nhà, Phương Trinh Jolie thổ lộ: "Những người bên cạnh lúc mình xinh đẹp, trẻ trung, thành công thì nhiều. Nhưng người ở cạnh lúc mình xấu xí, buồn chán, đau khổ, thất bại nhất thì đó mới là người đàn ông xứng đáng để mình trao trọn trái tim. Em xin được cảm ơn anh, người chồng của em - Lý Bình. Em từng sống vì danh vọng, quyền lực, vật chất. Nhưng em nhận ra trong cuộc đời này, nếu thiếu anh, thì tất cả điều đó là vô nghĩa. Lý Bình thì không cầm 100 triệu đồng để được yêu tôi mà Bình mang đến cho tôi một người chồng để 2 vợ chồng cùng nhau làm ra con số gấp mười lần 100 triệu". Phương Trinh Jolie thổ lộ: "Lý Bình thì không cầm 100 triệu đồng để được yêu tôi mà Bình mang đến cho tôi một người chồng để 2 vợ chồng cùng nhau làm ra con số gấp mười lần 100 triệu" Chỉ thời gian ngắn kể từ ngày "lâm bồn", Phương Trinh Jolie đã lấy lại vóc dáng thon gọn, tự tin diện bikini đi du lịch cùng gia đình khiến hội chị em trầm trồ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường xoay quanh cuộc sống hôn nhân với Lý Bình và các con. Lý Bình rất yêu thương con riêng của vợ Trong đám cưới với Lý Bình, Phương Trinh Jolie cũng lần đầu công khai con gái 9 tuổi. Lý Bình được khen ngợi vì chăm sóc và yêu thương con riêng của vợ như con ruột. Trong đêm nhạc, khi Phương Trinh Jolie hát ca khúc "Ước Mơ Của Mẹ", con gái Mia đã bật khóc. Cô bé tiến sát sân khấu ôm hôn mẹ và sau đó được Lý Bình ấm áp dỗ dành. Hôn nhân viên mãn hiện tại của Phương Trinh Jolie khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con gái xúc động khóc nức nở khi nghe Phương Trinh Jolie hát Diễn viên Lý Bình liên tục dỗ dành con gái Mia khi cô bé bật khóc vì nghe mẹ hát đầy tình cảm trên sân khấu.

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