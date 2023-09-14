Được khán giả khuyên hạn chế tập dáng yoga khó nhằn sau sinh mổ, Phương Trinh Jolie lên tiếng!

Hậu trường 14/09/2023 15:51

Hình ảnh mẹ bỉm đang tập Yoga với tư thế khó nhằn khiến hội mẹ bỉm không khỏi "khiếp vía". Dưới phần bình luận, một khán giả đã bày tỏ sự lo lắng về hành động được cho là nguy hiểm của Phương Trinh Jolie sau khi sinh mổ.

Cuối tháng 6 vừa qua, gia đình nhỏ của Phương Trinh Jolie và ông xã Lý Bình đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ chào đời là một bé trai. Suốt thời gian ở cữ vừa qua, nữ diễn viên được mẹ chồng và ông xã hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc nên Phương Trinh Jolie dần quay trở lại với công việc.

Được khán giả khuyên hạn chế tập dáng yoga khó nhằn sau sinh mổ, Phương Trinh Jolie lên tiếng! - Ảnh 1
Cuối tháng 6 vừa qua, gia đình nhỏ của Phương Trinh Jolie và ông xã Lý Bình đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ chào đời là một bé trai

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ về lịch trình công việc của cô trong một ngày. Cụ thể, người đẹp cho biết: "Sáng dậy hôn vội con yêu để mẹ chạy đi học hát cho kịp minishow sắp tới. Vừa tập hát xong chạy về là tập yoga. Và giờ là đang trang điểm để họp báo với phóng viên về minishow. Tối về lên shop live, cố lên nào mẹ bỉm 20 ngày ơi". 

Được khán giả khuyên hạn chế tập dáng yoga khó nhằn sau sinh mổ, Phương Trinh Jolie lên tiếng! - Ảnh 2
Hình ảnh mẹ bỉm đang tập Yoga với tư thế khó nhằn khiến hội mẹ bỉm không khỏi "khiếp vía"

Kèm theo bài đăng tải là hình ảnh mẹ bỉm đang tập Yoga với tư thế khó nhằn khiến hội mẹ bỉm không khỏi "khiếp vía". Dưới phần bình luận, một khán giả đã bày tỏ sự lo lắng về hành động được cho là nguy hiểm của Phương Trinh Jolie sau khi sinh mổ: "Mới 20 ngày vết mổ chưa lành hẳn, mà chị tập Yoga luôn chị giỏi quá". Nhiều người cũng đồng tình cho rằng, sau khi "vượt cạn”, cơ thể người mẹ rất yếu , thể lực yếu, sức khỏe yếu không thể thực hiện được những bài tập giảm cân đòi hỏi vận động mạnh. Mặc khác, với những mẹ sinh mổ thì cần có thời gian để vết mổ hồi phục, nếu vận động quá mạnh sẽ khiến vết mổ bị rạn ra, gây tổn thương cho da và khó có thể hồi phục lại được. Nếu vận động quá mạnh có thể khiến vết mổ chảy máu, lâu lành.

Được khán giả khuyên hạn chế tập dáng yoga khó nhằn sau sinh mổ, Phương Trinh Jolie lên tiếng! - Ảnh 3
Trước lời nhắc nhở của khán giả, nữ diễn viên cho biết rằng bác sĩ đã cho phép cô tập Yoya trở lại ở tháng thứ 3 ở cữ

Trước lời nhắc nhở của khán giả, nữ diễn viên cho biết rằng bác sĩ đã cho phép cô tập Yoya trở lại ở tháng thứ 3 ở cữ. Nữ diễn viên "Dù gió có thổi" cho hay: "Bác sĩ cho chị tập từ bắt đầu bước qua tháng thứ ba rồi em".

Trước đó, chia sẻ về cuộc sống mẹ bỉm sau sinh, Phương Trinh Jolie cho biết do cô sinh mổ nên quá trình hồi phục sau sinh chậm hơn bình thường. Cũng chính vì thế mà thời gian qua, cô chỉ duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn ở cữ trong một thời gian nhất định, Phương Trinh Jolie đã bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc. Cô đang tất bật chuẩn bị cho minishow kỉ niệm 15 năm đi hát sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới.  

Được khán giả khuyên hạn chế tập dáng yoga khó nhằn sau sinh mổ, Phương Trinh Jolie lên tiếng! - Ảnh 4
Suốt thời gian ở cữ vừa qua, nữ diễn viên được mẹ chồng và ông xã hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc nên Phương Trinh Jolie dần quay trở lại với công việc

Trong lần sinh nở thứ 2, nữ diễn viên thuộc dạng khó sinh, chính vì vậy, cô đã phải trải qua hành trình sinh nở khó khăn và nguy hiểm. Chia sẻ trên trang cá nhân, Lý Bình do em bé bị dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ, cấu trúc xương chậu của mẹ khá nhỏ nên em bé khó khăn chui qua, mỗi lần rặn lại càng đau. Phương Trinh nhập viện lúc 3 giờ sáng, đến 8 giờ thì chuyển dạ thế nhưng khoảng gần 13h chiều cùng ngày em bé vẫn không chịu ra, nữ diễn viên đã trải qua 5 tiếng đau đớn. Sau đó, gia đình Lý Bình thảo luận cho nữ ca sĩ chuyển sang sinh mổ. Đến chiều cùng ngày 24/6, Phương Trinh Jolie hạ sinh thành công con trai thứ 2. 

Được khán giả khuyên hạn chế tập dáng yoga khó nhằn sau sinh mổ, Phương Trinh Jolie lên tiếng! - Ảnh 5
Thay vì lựa chọn ở cữ trong một thời gian nhất định, Phương Trinh Jolie đã bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc. Cô đang tất bật chuẩn bị cho minishow kỉ niệm 15 năm đi hát sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới

Về phía Phương Trinh Jolie, trải qua hành trình sinh nở nguy hiểm khó khăn nữ diễn viên xúc động trải lòng: "Một hành trình không hề dễ dàng để mẹ được bế con trên tay, chào con trai yêu của ba mẹ. Sau 9 tháng 10 ngày đồng hành trong bụng, cùng mẹ đi nhiều nơi xinh đẹp thì Tiga chính thức trở thành thành viên của gia đình mình. Mặc dù đã ở bên nhau hàng ngày, nhưng mẹ vẫn muốn nói 'xin chào em bé của mẹ, từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành trình mới, em bé sẽ là cục cưng của ba mẹ, của chị hai Mia và cháu ngoan của bà nội nhé!".

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