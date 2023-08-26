Phương Trinh Jolie khoe dáng nuột nà với bikini hậu giảm 15kg sau 2 tháng sinh con, hé lộ thêm bí quyết giảm cân nhanh!

Hậu trường 26/08/2023 14:44

Chỉ 2 tháng sau sinh, trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên khoe ảnh thả dáng diện bikini, lộ rõ đường cong nóng bỏng.

Ngày 24/6 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình hạnh phúc đón quý tử là bé Tyga chào đời. Ở những tháng đầu đời, Tyga được mẹ khen phát triển bụ bẫm. Phương Trinh Jolie nói cô lẫn bạn bè, người thân đều thấy con trai giống Lý Bình như đúc, 'chẳng thừa hưởng nét nào của mẹ'.

Phương Trinh Jolie khoe dáng nuột nà với bikini hậu giảm 15kg sau 2 tháng sinh con, hé lộ thêm bí quyết giảm cân nhanh! - Ảnh 1
Ở những tháng đầu đời, Tyga được mẹ khen phát triển bụ bẫm. Phương Trinh Jolie nói cô lẫn bạn bè, người thân đều thấy con trai giống Lý Bình như đúc, 'chẳng thừa hưởng nét nào của mẹ'

Chỉ 2 tháng sau sinh, trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên khoe ảnh thả dáng diện bikini, lộ rõ đường cong nóng bỏng. Nhiều người nhận xét, nhìn cơ thể của nữ diễn viên, không ai tin đây là mrj bỉm sữa vừa trải qua quá trình sinh nở.

Phương Trinh Jolie khoe dáng nuột nà với bikini hậu giảm 15kg sau 2 tháng sinh con, hé lộ thêm bí quyết giảm cân nhanh! - Ảnh 2
Chỉ 2 tháng sau sinh, trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên khoe ảnh thả dáng diện bikini, lộ rõ đường cong nóng bỏng

Chia sẻ với báo Dân trí, Phương Trinh Jolie cho biết, do cô sinh mổ nên quá trình hồi phục sau sinh chậm hơn bình thường. Cũng chính vì thế mà thời gian qua, cô chỉ duy trì chế độ ăn uống hợp lý chứ chưa tập luyện lại.

"Sau 1 tháng ở cữ (giai đoạn nghỉ ngơi sau sinh), sức khỏe của tôi mới hồi phục. Tôi vốn tập yoga hơn 10 năm nay, nhưng sau khi sinh mổ cũng phải mất ít nhất 2 tháng mới tập nặng lại được" - nữ diễn viên chia sẻ.

Phương Trinh Jolie khoe dáng nuột nà với bikini hậu giảm 15kg sau 2 tháng sinh con, hé lộ thêm bí quyết giảm cân nhanh! - Ảnh 3
 Phương Trinh Jolie cho biết, do cô sinh mổ nên quá trình hồi phục sau sinh chậm hơn bình thường. Cũng chính vì thế mà thời gian qua, cô chỉ duy trì chế độ ăn uống hợp lý chứ chưa tập luyện lại

Phương Trinh Jolie cho biết trong suốt quá trình mang thai và sau khi sinh con, cô đều không kiêng khem khắt nghiệt mà chỉ ăn uống hợp lý, tăng cường rau xanh, cá đồng, hạn chế các thức ăn dầu mỡ, thực phẩm nhiều tinh bột, rượu bia, nước ngọt... Nữ diễn viên cũng tiết lộ cô đặt ra quy tắc không ăn sau 21h.

"Tôi đã giảm được khoảng 15kg và hiện cân nặng 56kg. Tôi chỉ cần giảm 1kg nữa là về số cân nặng ban đầu" - diễn viên phim Bò cạp tím cho hay.

Phương Trinh Jolie cũng cho biết thời gian qua, mẹ chồng hỗ trợ vợ chồng cô chăm con vào ban ngày. Đêm đến, cô và ông xã cùng chăm sóc bé. Nhờ đó việc giảm cân của cô cũng nhanh chóng hơn.

Phương Trinh Jolie khoe dáng nuột nà với bikini hậu giảm 15kg sau 2 tháng sinh con, hé lộ thêm bí quyết giảm cân nhanh! - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie cũng cho biết thời gian qua, mẹ chồng hỗ trợ vợ chồng cô chăm con vào ban ngày. Đêm đến, cô và ông xã cùng chăm sóc bé

Bên cạnh nhiều lời khen ngợi vóc dáng, cũng có bình luận cho rằng Phương Trinh Jolie ăn mặc gợi cảm quá đà khi mới sinh con. Về vấn đề này, bà xã diễn viên Lý Bình phản hồi: "Tôi tự tin với cơ thể của mình dù là lúc mang bầu hay sau khi sinh. Để diện bikini khi chỉ mới 40 ngày sau sinh, tôi đã nỗ lực lấy lại vóc dáng rất nhiều.

Tôi muốn truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ, hãy yêu cơ thể mình dù đang trong trạng thái nào. Cạnh đó, việc mặc bikini đi biển rất bình thường, nên tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực đó".

Hiện tại, Phương Trinh Jolie đã sẵn sàng quay lại với nghệ thuật. Cô cũng tiết lộ mình sẽ ra mắt một số MV trong thời gian tới.

Phương Trinh Jolie khoe dáng nuột nà với bikini hậu giảm 15kg sau 2 tháng sinh con, hé lộ thêm bí quyết giảm cân nhanh! - Ảnh 5
Con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie cũng ra dáng chị hai, phụ ba mẹ chăm em

Từ ngày em bé chào đời, nữ diễn viên "Dù gió có thổi" tự nhận mình 'nghiện' con. Niềm hạnh phúc của Phương Trinh Jolie mỗi ngày là nhìn ngắm sự thay đổi của con. Biểu cảm gương mặt của Tyga được mẹ khen đa dạng, khiến cô thấy quý tử ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Năm 2022, Phương Trinh Jolie lên xe hoa cùng diễn viên Lý Bình. Tại lễ cưới, cô lần đầu công khai con gái riêng 9 tuổi tên Mia. Thời gian qua, gia đình Phương Trinh Jolie - Lý Bình thường xuyên chia sẻ những clip vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng

Phương Trinh Jolie đã đã chia sẻ hình ảnh thời mang thai và sau khi sinh Tyga khiến người hâm mộ được một phen ngưỡng mộ.

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