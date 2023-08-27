Lên đồ sang chảnh mừng sinh nhật Lý Bình, vóc dáng 'mẹ bỉm' của Phương Trinh Jolie gây sốc

Mới đây, Phương Trinh Jolie cùng 2 con và mẹ chồng đã tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 32 cực hoành tráng cho Lý Bình.

Trên trang cá nhân của mình, Phương Trinh Jolie đã đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của chồng kèm lời nhắn hài hước. "Happy birthday chồng yêu Lý Bình. Sinh nhật năm nay em tặng chồng món quà to bự này nha". Ẩn ý món quà của mẹ bỉm chính là cậu con trai tên Tyga vừa chào đời cách đây không lâu. Hình ảnh gia đình nhỏ trong sinh nhật Lý Bình. Ngoài ra, trong tiệc sinh nhật còn có sự góp mặt của mẹ ruột Lý Bình và bé Mia. Cả gia đình góp mặt trong khung ảnh nhưng “mẹ bỉm” gây chú ý Phương Trinh Jolie đã sớm lấy lại vóc dáng thon thả, xinh đẹp rạng ngời.

Phương Trinh lấy lại vóc dáng cực nhanh sau sinh bé Tyga. Trong tiệc sinh nhật còn có sự góp mặt của mẹ ruột Lý Bình và bé Mia. Nếu năm 2022, Phương Trinh Jolie từng bị chỉ trích vì cách ăn mặc không phù hợp và có phần phản cảm. Thì năm nay, mẹ bỉm diện đầm yếm tông trắng ôm trọn body nuột nà. Thần thái và nhan sắc của cô ghi điểm đậm với công chúng. Hình ảnh mẹ bỉm trong tiệc sinh nhật của chồng năm 2022 nhận về nhiều ý kiến trái chiều của người hâm mộ. Phương Trinh Jolie công khai chuyện hẹn hò diễn viên Lý Bình hồi tháng 3/2021. Cả hai trước đó đã bí mật hẹn hò nhiều năm. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu, họ quyết định đăng ký kết hôn hồi tháng 1/2022.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã có 3 năm hẹn hò. họ quyết định đăng ký kết hôn hồi tháng 1/2022 và làm đám cưới tháng 4/2022. Phương Trinh Jolie và Lý Bình thường xuyên cập nhật hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt, dù không cùng một huyết thống, nhưng Lý Bình vẫn luôn đối xử, chăm sóc chu toàn, cực thân thiết với bé Mia. Trong suốt thai kỳ, nữ ca sĩ thường xuyên tập luyện yoga và ăn uống cực khoa học. Phương Trinh Jolie và Lý Bình về chung một nhà với hôn lễ như cổ tích. Cặp đôi nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có được quý tử đầu lòng. Trong suốt thai kỳ, nữ ca sĩ thường xuyên tập luyện yoga và ăn uống cực khoa học để y trì sức khỏe và nhanh lấy lại dáng sau khi sinh.

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