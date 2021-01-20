Sau hình ảnh chăm chỉ tập yoga gây bão, Phan Như Thảo tự tin khoe sự thay đổi sắc vóc chỉ trong một tháng

Hậu trường 20/01/2021 17:14

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã thon gọn hơn trước, khuôn mặt cũng V-line và sắc nét hơn.

Từng là người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng nhất nhì Vbiz, Phan Như Thảo ngày càng khiến người hâm mộ thất vọng khi phát tướng sau sinh. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cựu người mẫu liên tục nhận về những bình luận chê bai từ cư dân mạng.

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Từng là một người mẫu bốc lửa nhưng từ sau khi kết hôn, sinh con, Phan Như Thảo tăng cân không phanh - Ảnh: Internet

Trước những bình luận tiêu cực về ngoại hình, Phan Như Thảo dường như không mấy để tâm. Thậm chí, cô từng tuyên bố rằng bản thân không có ý định giảm cân. Trong khi đó, ông xã Phan Như Thảo – doanh nhân Đức An cũng lên tiếng bảo vệ bà xã.

Thế nhưng vừa qua, hình ảnh cựu người mẫu chăm chỉ luyện tập yoga để cải thiện vóc dáng bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng người đẹp đang tích cực luyện tập tại nhà để giảm cân cũng như giữ gìn sức khỏe.

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Cựu người mẫu chăm chỉ tập yoga - Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo tiếp tục gây chú ý khi khoe ảnh bản thân thay đổi chỉ sau một tháng từ vóc dáng đến khuôn mặt. Cụ thể, bà xã Đức An cho biết: “Cả 2 hình này được chụp cách nhau tầm 1 tháng, đều là của các bạn báo chí chụp mình (không phải mình tự chụp, cho nó công bằng)”.

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Sắc vóc Phan Như Thảo thay đổi chỉ trong 1 tháng - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy cựu người mẫu không giảm quá nhiều cân nhưng vóc dáng có phần nhẹ nhàng hơn và gương mặt V-line trông thấy. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho diện mạo mới của Phan Như Thảo.

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