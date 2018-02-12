Sau Dương Triệu Vũ bị sờ vùng kín, đến lượt Trường Giang cũng bị sàm sỡ quá mạnh bạo

Hậu trường 12/02/2018 06:00

Đang giao lưu với khán giả, Trường Giang hoang mang tột độ khi có một fan nữ bên dưới cố tình kéo tụt quần anh nhiều lần.

Mới đây, showbiz Việt dậy sóng trước thông tin Dương Triệu Vũ bị một fan nữ sàm sỡ vùng kín trên sân khấu ở Mỹ. Hàng loạt nghệ sĩ đã bày tỏ sự bức xúc lên trang cá nhân, không ít người thừa nhận mình cũng từng là nạn nhân của trò đùa “hèn hạ” này.

Sau Dương Triệu Vũ bị sờ vùng kín, đến lượt Trường Giang cũng bị sàm sỡ quá mạnh bạo - Ảnh 1
Dương Triệu Vũ bị một fan hành động khiếm nhã ngay giữa sân khấu - Ảnh: Internet

Khi sự việc còn chưa lắng xuống thì cách đây ít giờ, Trường Giang cũng gặp phải sự cố tương tự khi đang giao lưu với fan ở Quãng Ngãi.

Mặc dù người phụ nữ không sờ vùng kín của "Mười Khó" nhưng liên tục kéo quần anh xuống thấp. Lo lắng bị “lộ hàng”, Trường Giang buộc phải lên tiếng ngăn cản nhiều lần. “Có thể nói chuyện nhưng đừng kéo quần, vì em kéo quần có thế thấy nhiều cái bất ngờ đó, nhé”, Trường Giang nhắc nhở theo kiểu hài hước.

Sau Dương Triệu Vũ bị sờ vùng kín, đến lượt Trường Giang cũng bị sàm sỡ quá mạnh bạo - Ảnh 2
Trường Giang liên tục bị fan nữ làm khó dễ - Ảnh: Internet
Sau Dương Triệu Vũ bị sờ vùng kín, đến lượt Trường Giang cũng bị sàm sỡ quá mạnh bạo - Ảnh 3
Nam danh hài phải giữ quần thật chặt vì sợ bị kéo tuột - Ảnh: Internet

Tuy vậy, nhân vật liều lĩnh này vẫn không dừng lại những hành động quá khích với thần tượng. Dù là nghệ sĩ gạo cội nhưng cuối cùng Trường Giang vẫn lúng túng trước tình huống khó xử. Anh nhanh chóng hoàn thành phần biểu diễn và rút lui khá sớm.

Bị sàm sỡ vùng kín ngay trên sân khấu, không thể ngờ Dương Triệu Vũ lại hành động thế này

Bị sàm sỡ vùng kín ngay trên sân khấu, không thể ngờ Dương Triệu Vũ lại hành động thế này

Sự việc xảy ra khi Dương Triệu Vũ tham gia một đêm nhạc tại Mỹ. Dù rất bức xúc trước hành động sàm sỡ vùng kín của khán giả quá khích nhưng nam ca sĩ đã quyết định bỏ qua.

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