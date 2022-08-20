Sau cuộc tình đổ vỡ, Hòa Minzy gây chú ý: "Nếu gặp được tình yêu mới, sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ"

Kể từ khi chia tay với thiếu gia Minh Hải, mọi hoạt động của Hòa Minzy luôn được công chúng quan tâm theo dõi.

Mới đây, khi tham gia vào một talkshow của Trịnh Thăng Bình, Hòa Minzy đã có những trải lòng về tình yêu thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Hòa Minzy và Trịnh Thăng Bình đã có những chia sẻ về câu chuyện tình cảm. Cụ thể, khi bàn về tình yêu và sự khác biệt, Trịnh Thăng Bình bày tỏ quan điểm "không thể thay đổi người khác". Hòa Minzy cho biết, sự khác biệt tuỳ thuộc thời điểm, bản thân cô không có quy chuẩn trong tình yêu, thậm chí nữ ca sĩ tự nhận xét mình trong tình tình yêu là kiểu "tình yêu sét đánh" và hoàn toàn cảm nhận sự hạnh phúc bằng cảm xúc. "Sau những điều không vui vẻ, nếu gặp được tình yêu mới, em sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ", Hòa Minzy nói trong talkshow của Trịnh Thăng Bình.

Hòa Minzy sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Cũng tại buổi trò chuyện, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" tâm sự: "Trong tình yêu chúng ta nên có sự chia sẻ và sự tôn trọng, càng nói chuyện thì sẽ càng hiểu nhau, có như vậy thì mới hạnh phúc". Có thể thấy, kể từ khi chia tay đến nay, Hòa Minzy hiếm khi trải lòng về cuộc sống, chuyện tình yêu dang dở của mình trước khán giả hay giới truyền thông. Vì vậy, trong buổi talkshow của Trịnh Thăng Bình, cũng là dịp để nữ ca sĩ chia sẻ nỗi lòng của mình về tình yêu. Theo chia sẻ của Trịnh Thăng Bình, vì để tiện cho Hòa Minzy vừa đến thu âm vừa trông con, nam ca sĩ đã thiết kế một căn phòng rộng rãi để Hòa Minzy có không gian chăm sóc con, cũng như có thể nghỉ ngơi và hoàn thành dự án một cách trọn vẹn nhất. Được biết, Trịnh Thăng Bình và Hòa Minzy là cặp đôi bạn thân nổi tiếng trong showbiz, cả 2 thường xuyên tương tác trên trang cá nhân và không ngại dành cho nhau những từ ngữ thân mật, hài hước.

Trước đó vào năm 2018, Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải công khai hẹn hò. Trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Năm 2019, Hoà Minzy hạ sinh con trai đầu lòng - bé Bo. Cho đến đầu năm nay, cô và bạn trai quyết định chia tay sau 5 năm bên nhau vì không tìm được tiếng nói chung. Hòa Minzy cùng con trai và bạn trai thiếu gia thuở còn mặn nồng. Hòa Minzy là ca sĩ được nhiều người biết đến bởi giọng hát đầy nội lực và truyền cảm. Cô còn được khán giả yêu mến với ngoại hình nhỏ nhắn và tính cách hài hước. Nữ ca sĩ là người chị cả thân thiết của Đức Phúc và Erik trong gia đình "Hoa Dâm Bụt".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-cuoc-tinh-do-vo-hoa-minzy-gay-chu-y-neu-gap-duoc-tinh-yeu-moi-se-san-sang-don-nhan-moi-thu-493939.html