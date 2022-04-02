Sau biến cố, Minh Khuê trong 'Cô gái xấu xí' tái xuất với nhiều hoài bão

Dự án mới "Nhỏ to chốn văn phòng" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình kể về đời sống văn phòng của những thành viên trong một công ty truyền thông, có chút quậy phá, nghịch ngợm nhưng vẫn rất sâu sắc khi nói về mối quan hệ giữa những người trẻ trong xã hội. Dàn diễn viên với những gương mặt trẻ, trong đó có Thùy Anh, Ma Ran Đô, Thạch Thảo, Thùy Dương, Minh Khánh, Khương Hưng và Phúc Toàn. Đặc biệt, diễn viên Minh Khuê đảm nhận vai cameo (vai diễn khách mời) sau thời gian dài vắng bóng khiến khán giả quan tâm.

Sáng ngày 1/4, ê-kíp phim sitcom Nhỏ to chốn văn phòng đã có buổi ra mắt tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên như Thùy Anh, Ma Ran Đô, Minh Khuê, Thạch Thảo, Thuỳ Dương... cùng một số khách mời.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Khuê cho biết: "Tôi từng nghĩ sẽ rời xa nghệ thuật nhưng chính sự động viên của khán giả đã kéo mình quay trở lại. Mọi thứ dù khó khăn nhưng không bao giờ là quá trễ".

Tại sự kiện, Minh Khuê tâm sự về biến cố mất mát năm 2016 và động lực khiến cô trở lại với phim ảnh. Với Minh Khuê, sự ra đi của mẹ ruột đã khiến cô mất đi hoàn toàn cảm xúc và không còn đam mê gì với nghệ thuật nữa. Hương của Cô gái xấu xí bộc bạch: “Tôi nghĩ mình không còn duyên với nghệ thuật nữa và tạm thời dừng lại, thử tất cả các công việc trước đây chưa từng được thử, thậm chí là công việc văn phòng”. Chính nhờ những kinh nghiệm đó đã giúp cô thấu hiểu được những khó khăn, thú vị trong công việc văn phòng để có thể hoàn thành được vai cameo trong Nhỏ to chốn văn phòng.

Mọi thứ với cô hiện bắt đầu bằng con số không. Cô nhận lời tham gia các sự kiện, chương trình không có thù lao để tìm kiếm cơ hội. Ở tuổi 37, những khó khăn nhiều hơn thuận lợi song diễn viên nghĩ mình độc thân nên không cần quá đắn đo.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất mà nữ diễn viên đang mắc phải chính là không thể nào đặt 100% sức lực vào công việc. Mãi đến đầu năm 2022, đam mê của nữ diễn viên sinh năm 1985 mới được thắp cháy trở lại nhờ lời mời từ đạo diễn Quang Bình.

Lần trở lại này, Minh Khuê cảm nhận bản thân diễn xuất trưởng thành hơn nhờ có nhiều trải nghiệm (Ảnh: Thanh Niên)

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Minh Khuê cho biết: "Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là đóng vui thôi, vì BHD giống như ngôi nhà của mình vậy. Tên tuổi của tôi có được là nhờ BHD. Do đó khi nào BHD gọi tôi cũng luôn đồng ý không cần biết cát sê là bao nhiêu. Tuy nhiên sau khi tôi trải nghiệm vai cameo này thì rất nhiều cơ hội khác đã đến với tôi, ồ ạt cùng lúc. Và hình như là vũ trụ đang gửi tín hiệu gì đó đến với tôi. Đây mới là vị trí tôi đang đứng, đây mới là thứ thuộc về mình".

Minh Khuê thừa nhận những công việc trước kia là những ảo tưởng, những vấp ngã như để cho bản thân trưởng thành hơn. Cô mong muốn bản thân mình lúc này sẽ là một phiên bản Minh Khuê mạnh mẽ hơn, chiến thắng bản thân và làm được những điều trước đây chưa bao giờ dám làm.

Mùa 1 của dự án Nhỏ to chốn văn phòng có 36 tập, mỗi tập khoảng 22 đến 25 phút. Đây là dự án phim đầu tiên tại Việt Nam sẽ phát sóng song song trên cả ba nền tảng trình chiếu là Netflix, Danet và K+. Phim sẽ khởi chiếu chính thức vào ngày 18/4.