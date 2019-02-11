Sau 9 năm ly hôn, vợ cũ MC Thành Trung công khai tình cảm với bạn trai Tây

Thời gian qua, Thu Phượng - vợ cũ MC Thành Trung thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh chụp phía sau một người đàn ông có tướng mạo cao ráo. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cư dân mạng tin chắc rằng bạn trai bí mật của bà mẹ một con có diện mạo điển trai không thua kém các mỹ nam trong showbiz.

Trước sự tò mò của khán giả, mới đây Thu Phượng đã chính thức hé lộ những bức ảnh chụp chính diện người yêu bí ẩn. Có thể thấy, bạn trai Thu Phượng có vẻ ngoài vô cùng nam tính với sống mũi cao, làn da trắng đúng chuẩn trai Tây. Anh cũng rất yêu thương con gái của Thu Phượng và thường xuyên đưa bé đi chơi, đi học thay người yêu.