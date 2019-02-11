Sau 9 năm ly hôn, vợ cũ MC Thành Trung công khai tình cảm với bạn trai Tây

Trên trang cá nhân, vợ cũ MC Thành Trung chia sẻ nhiều bức ảnh tình cảm bên bạn trai Tây có vẻ ngoài thu hút.
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Thời gian qua, Thu Phượng - vợ cũ MC Thành Trung thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh chụp phía sau một người đàn ông có tướng mạo cao ráo. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cư dân mạng tin chắc rằng bạn trai bí mật của bà mẹ một con có diện mạo điển trai không thua kém các mỹ nam trong showbiz.
Trước sự tò mò của khán giả, mới đây Thu Phượng đã chính thức hé lộ những bức ảnh chụp chính diện người yêu bí ẩn. Có thể thấy, bạn trai Thu Phượng có vẻ ngoài vô cùng nam tính với sống mũi cao, làn da trắng đúng chuẩn trai Tây. Anh cũng rất yêu thương con gái của Thu Phượng và thường xuyên đưa bé đi chơi, đi học thay người yêu.
Cuộc ly hôn giữa ca sĩ Thu Phượng và MC Thành Trung từng gây ồn ào suốt một thời gian dài. Tuy đã có một con gái là bé Zon nhưng cả hai thường xuyên khẩu chiến trên mạng xã hội vì những bất đồng sau khi chia tay.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây Thu Phượng không còn nhắc đến chồng cũ. Cô đã quên sạch những chuyện buồn trong quá khứ và vui sống hạnh phúc bên người yêu mới điển trai. Cuộc sống hiện tại của mẹ con Thu Phượng khá bình yên. Bà mẹ trẻ làm công việc kinh doanh online và được nhiều khách hàng tin tưởng ủng hộ.