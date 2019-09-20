Sau 7 năm kết hôn, cuối cùng Thu Minh mới chịu khoe ảnh cưới

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm "về chung nhà" với chồng doanh nhân, ca sĩ Thu Minh mới công khai ảnh cưới với công chúng.
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Ca sĩ Thu Minh và chồng ngoại quốc kết hôn vào năm 2012. Hiện tại, cặp đôi có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng Thu Minh chưa bao giờ khoe ảnh cưới với công chúng.
Mới đây, nhân dịp khai mạc triển lãm nói về 27 năm cuộc đời và sự nghiệp của mình, giọng ca Đường cong bất ngờ giúp người hâm mộ được thỏa mãn sự tò mò khi công khai ảnh cưới sau nhiều năm giấu kín.
Trong ảnh, nữ ca sĩ diện áo dài truyền thống, đầu đội mấn phủ voan và ôm bó hoa lay ơn trước ngực. Chồng Thu Minh - doanh nhân Otto De Jager diện vest lịch lãm và nắm chặt tay bà xã trong ngày trọng đại. Nữ ca sĩ tiết lộ, đây là hình ảnh vô cùng ý nghĩa, đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời cô.
Trước đó ít ngày, Thu Minh cũng khoe ảnh hiếm bên chồng và con trai. Đây là lần đầu tiên giọng ca đầy nội lực của làng nhạc Việt công khai mặt quý tử đầu lòng.
Thu Minh chia sẻ, từ lâu vợ chồng cô đã thống nhất không tiết lộ ảnh con trai vì muốn cậu bé có cuộc sống bình yên. Tuy nhiên vào sự kiện đặc biệt đánh dấu những bước ngoặt của cuộc đời, cô muốn công khai những hình ảnh có ý nghĩa lớn với mình.