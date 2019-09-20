Sau 7 năm kết hôn, cuối cùng Thu Minh mới chịu khoe ảnh cưới

Hậu trường 20/09/2019 11:10

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm "về chung nhà" với chồng doanh nhân, ca sĩ Thu Minh mới công khai ảnh cưới với công chúng.

Ca sĩ Thu Minh và chồng ngoại quốc kết hôn vào năm 2012. Hiện tại, cặp đôi có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng Thu Minh chưa bao giờ khoe ảnh cưới với công chúng.

Mới đây, nhân dịp khai mạc triển lãm nói về 27 năm cuộc đời và sự nghiệp của mình, giọng ca Đường cong bất ngờ giúp người hâm mộ được thỏa mãn sự tò mò khi công khai ảnh cưới sau nhiều năm giấu kín.

Sau 7 năm kết hôn, cuối cùng Thu Minh mới chịu khoe ảnh cưới - Ảnh 1
Khoảnh khắc Thu Minh chụp ảnh cùng ông xã và gia đình bên chồng trong hôn lễ năm 2012 lần đầu được công bố - Ảnh: Internet
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Theo chia sẻ, hôn lễ tổ chức trong không gian cổ kính của tòa nhà The Old City Hall được xây dựng từ thế kỷ 16, ở Den Haag, Hà Lan - Ảnh: Internet
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Cô nở nụ cười rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc trong ngày về nhà chồng - Ảnh: Internet

Trong ảnh, nữ ca sĩ diện áo dài truyền thống, đầu đội mấn phủ voan và ôm bó hoa lay ơn trước ngực. Chồng Thu Minh - doanh nhân Otto De Jager diện vest lịch lãm và nắm chặt tay bà xã trong ngày trọng đại. Nữ ca sĩ tiết lộ, đây là hình ảnh vô cùng ý nghĩa, đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời cô.

Trước đó ít ngày, Thu Minh cũng khoe ảnh hiếm bên chồng và con trai. Đây là lần đầu tiên giọng ca đầy nội lực của làng nhạc Việt công khai mặt quý tử đầu lòng.

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Hiện tại, con trai Thu Minh đã hơn 4 tuổi. Nữ ca sĩ cho biết, ông xã ngoại quốc không muốn sinh thêm con thứ 2 - Ảnh: Internet

Thu Minh chia sẻ, từ lâu vợ chồng cô đã thống nhất không tiết lộ ảnh con trai vì muốn cậu bé có cuộc sống bình yên. Tuy nhiên vào sự kiện đặc biệt đánh dấu những bước ngoặt của cuộc đời, cô muốn công khai những hình ảnh có ý nghĩa lớn với mình.

Chồng Thu Minh không muốn sinh thêm con

Chồng Thu Minh không muốn sinh thêm con

Ca sĩ Thu Minh muốn sinh thêm con nhưng ông xã đã hài lòng với cuộc sống hiện tại và sợ cảnh 'cha già, con cọc'.

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