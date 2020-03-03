Sau 6 năm ly hôn, Trần Bảo Sơn tiết lộ quan hệ với vợ cũ Trương Ngọc Ánh, chia sẻ về chuyện tình yêu hiện tại

Trong bài phỏng vấn mới đây, nam diễn viên Trần Bảo Sơn bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ với vợ cũ Trương Ngọc Ánh sau nhiều năm ly hôn.

Từng là cặp đôi vàng của showbiz Việt, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn khiến nhiều người nuối tiếc khi thông báo ly hôn vào năm 2014. Nguyên nhân khiến cả hai đường ai nấy đi là vì không tìm được tiếng nói chung trong tình yêu.

Cặp đôi quyết định chia tay trong êm đẹp sau 9 năm chung sống - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, dù hạn chế nhắc đến đối phương nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên Trần Bảo Sơn tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với vợ cũ Trương Ngọc Ánh. Theo đó, anh cho biết cả hai vẫn là bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết.

Chuyện tình cảm đối với anh là “duyên phận”, không thể ở bên nhau như vợ chồng thì vẫn có thể xem nhau như tri kỉ. Hơn hết, cả hai còn có sợi dây kết nối là con gái Bảo Tiên. Trần Bảo Sơn cho biết: “Chúng tôi sẽ còn chung tay chăm sóc Bảo Tiên đến cuối cuộc đời. Sự gắn kết này là mãi mãi”.

Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè - Ảnh: Internet

Trái ngược với những tin đồn hẹn hò của Trương Ngọc Ánh hậu ly hôn, Trần Bảo Sơn lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận trong 6 năm qua, anh đã quen biết thêm một vài người. Dẫu vậy, sau thời gian tìm hiểu và hẹn hò thì những mối tình này đều không suôn sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên cho rằng chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên, đúng thời điểm thì sẽ tốt hơn nên anh không quá bận tâm về vấn đề này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-6-nam-ly-hon-tran-bao-son-tiet-lo-quan-he-voi-vo-cu-truong-ngoc-anh-chia-se-ve-chuyen-tinh-yeu-hien-tai-352592.html