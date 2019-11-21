Con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cao lớn phổng phao ở tuổi 11, được dân mạng dự đoán là siêu mẫu tương lai

Bảo Tiên (Devon) – con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn khiến nhiều người bất ngờ với chiều cao nổi bật và gương mặt thu hút.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 11 của con gái, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cùng chia sẻ hình ảnh của Bảo Tiên lên trang Facebook cá nhân. Ngay lập tức, ngoại hình hiện tại của con gái Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người chú ý.

Trần Bảo Sơn khoe ảnh chụp cùng con gái - Ảnh: FB

Bẵng đi một thời gian, Bảo Tiên đã cao lớn phổng phao như thiếu nữ. Nhiều người nhận xét cô bé có gương mặt thu hút và càng lớn càng giống bố. Chia sẻ về con gái, Trần Bảo Sơn cho biết bé sở hữu cá tính mạnh và hơi bướng bỉnh.

Bảo Tiên cao lớn ở tuổi 11 - Ảnh: FB

Bảo Tiên gây chú ý vì ngoại hình cao lớn phổng phao ở tuổi 11 – Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Trần Bảo Sơn, nhiều người để lại bình luận chúc mừng sinh nhật Bảo Tiên và khen ngợi ngoại hình xinh xắn của cô bé: “Chúc mừng sinh nhật bé Devon ạ, sắp thành thiếu nữ rùi ba Sơn!”, “Devon yêu quá! Càng lớn càng xinh”, “Con gái giống ba giàu ba họ”, “Sớm trở thành siêu mẫu mất thôi”…

Bảo Tiên ngày càng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FB

Dù Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh đã ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc cho công chúa nhỏ. Được biết, Bảo Tiên đang sống cùng mẹ và thường xuyên đi chơi với bố vào dịp cuối tuần.

Hiện tại, Bảo Tiên đang học tại một trường quốc tế có mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo dự định, cô bé sẽ sang Mỹ du học sau khi hoàn thành chương trình cấp 2.

Sau 5 năm ly hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn 'tái hợp', cùng làm điều ý nghĩa cho con gái Dù đã "đường ai nấy đi" nhiều năm nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn luôn nỗ lực vì con gái chung. Cách cư xử văn minh của cả hai hậu ly hôn khiến nhiều người cảm phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-truong-ngoc-anh-va-tran-bao-son-cao-lon-phong-phao-o-tuoi-11-duoc-dan-mang-du-doan-la-sieu-mau-tuong-lai-344769.html