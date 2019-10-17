Lộng lẫy trên thảm đỏ, Trương Ngọc Ánh khiến dân mạng ‘bật ngửa’ với nhan sắc thật khi bị chụp lén

Mới đây, hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một sự kiện khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc thật của cô.

Là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh luôn chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Mới đây, tại một sự kiện giải trí, người đẹp “Hương Ga” diện váy trễ vai màu đen với thiết kế ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể. Nhiều người nhận xét, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

Vóc dáng nuột nà, xinh đẹp của Trương Ngọc Ánh tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh nổi bật với nhan sắc quyến rũ trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Thế nhưng, trái ngược với những bức ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, ảnh chụp vội của Trương Ngọc Ánh lại khiến khán giả vô cùng thất vọng. Cụ thể, trong khoảnh khắc nữ diễn viên bị chụp lén, cô để lộ vóc dáng có phần sồ sề và kém thon gọn. Bên cạnh đó, gương mặt Trương Ngọc Ánh còn xuất hiện dấu hiệu lão hóa, làn da xỉn màu và phần cằm ngấn mỡ.

Ảnh chụp lén của người đẹp ‘Hương ga’ khiến nhiều người bất ngờ vì quá kém sắc – Ảnh: Internet

Ngay khi hình ảnh này được lan truyền trên các group cộng đồng, cư dân mạng không ngừng lên tiếng chê bai nhan sắc của Trương Ngọc Ánh: “Nhan sắc thật đáng sợ quá”, “Dạo này công nghệ chỉnh ảnh ngày càng cao siêu nhỉ”, “Thôi thì cũng hơn 40 tuổi rồi mà”… Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng vì góc chụp nên Trương Ngọc Ánh mới bị “dìm hàng” nhan sắc.

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